Поздно лить «Боржоми»: депутаты против грузинских продуктов. LIVE

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17:44
В настоящее время вопрос о введении ограничений в отношении Грузии в настоящее время обсуждается в Госдуме. О намерении вынести его на Совет Госдумы ранее сообщил вице-спикер парламента Сергей Неверов.
17:37
Добрый день, дорогие читатели. Депутаты Гсодумы выступают с инициативой запретить ввоз в Россию ряд продуктов из Грузии на фоне обострения антироссийских настроений и недружественных выпадов в адрес руководства нашей страны. «Газета.Ru» вместе с вами в режиме онлайн следит за тем, какие товары из Грузии могут попасть под эмбарго и как быстро оно будет введено.