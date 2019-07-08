Поздно лить «Боржоми»: депутаты против грузинских продуктов. LIVE

Госдума выступает за запрет вина и воды из Грузии

close
Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Депутаты Госдумы массово поддерживают запрет на ввоз в Россию продукции из Грузии. На фоне усиления международного скандала и нецензурного выступления грузинского журналиста в адрес президента РФ под ударом могут оказаться грузинские вина, «Боржоми» и ряд других продуктов. Как решается судьба грузинского импорта в Россию и дойдет ли дело до ограничения денежных переводов между странами, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
17:44

В настоящее время вопрос о введении ограничений в отношении Грузии в настоящее время обсуждается в Госдуме. О намерении вынести его на Совет Госдумы ранее сообщил вице-спикер парламента Сергей Неверов.

17:37

Добрый день, дорогие читатели. Депутаты Гсодумы выступают с инициативой запретить ввоз в Россию ряд продуктов из Грузии на фоне обострения антироссийских настроений и недружественных выпадов в адрес руководства нашей страны. «Газета.Ru» вместе с вами в режиме онлайн следит за тем, какие товары из Грузии могут попасть под эмбарго и как быстро оно будет введено.