Вернулись в Россию: почему туристы разлюбили Грузию

Все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

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«По уточненным данным, полученным от туроператоров на 8 июля 2019 года, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию Российской Федерации. Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года, - 4183 человека, с глубиной продаж до конца 2019 года. Из них: 1 359 туристов аннулировали свои туры и получили компенсацию от туроператоров, 2 854 туриста перебронировали свои туры на другие направления», — отметили в ведомстве.

При этом все авиакомпании, по данным туроператоров, осуществили полный возврат по билетам.

Исключение составила авиакомпания Georgian Airways, которая не принимает билеты к возврату. Авиаперевозчик требует заявления на возврат со сроком рассмотрения до 90 рабочих дней, рассказали в Ростуризме.

Туроператоры по рекомендации Ростуризма и МИД РФ приостановили продажу туров в Грузию с 22 июня до нормализации ситуации в стране.

По данным Ростуризма, путешественники, решившие вместо возврата денег за приобретенные туры поменять направление отдыха, в основном выбирают Турцию, Кипр, Черногорию, Италию, Испанию, а также скандинавские страны.

Самостоятельные туристы, приобретавшие отдельные туристские услуги, в том числе размещение и экскурсию, вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств, напоминают в ведомстве.

При этом грузинская сторона также фиксирует аннулирование брони.

Как отметила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили, российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России.

«Регион Аджарии и приморский город встали перед серьезным вызовами: отменено достаточно большое количество броней. В регионе Кахетия ситуация такая же; в Кутаиси тоже, к сожалению... поступают просьбы и требования сохранить существующий рынок. Местные жители интересуются, как правительство собирается действовать, чтобы сохранить турпоток из России»,— заявила Квиривишвили журналистам.

Напомним, 20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста после того, как митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Один из российских делегатов занял кресло спикера парламента Грузии, что вызвало волну негодования среди жителей страны.

В ходе протестов радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

После этого Минтранс ввел запрет на полеты в РФ грузинских авиакомпаний. Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье, 7 июля, выполнили последние рейсы в направлении России.

Самолеты российских авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 последними вылетели из аэропорта Тбилиси в направлении России. Прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.

Предварительно Минтранс уже оценил потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

«Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды», — заявлял 7 июля журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

По его словам, окончательно авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели.

При этом в данный момент в России обсуждаются и другие ограничения по отношению к грузинской продукции.

Так, во вторник, 9 июля, Госдума попросит правительство запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Соответствующее решение было единогласно принято на Совете Госдумы. Володин отметил, что по сумме переводов в Грузию Россия занимает первое место, в 2018 г. было переведено свыше $640 млн.

При этом в правительстве сообщили о желании рассмотреть обращение депутатов Госдумы РФ о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также предложение заморозить денежные переводы из РФ в Грузию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.