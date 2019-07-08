Орешкин против Набиуллиной: во всем виноват Росстат

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал недопустимой публикацию Банком России данных по инфляции раньше Росстата.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу»,

— заявил журналистам Максим Орешкин, комментируя публикацию данных по инфляции Банком России.

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Согласно опубликованной ранее информации на сайте регулятора, инфляция в прошлом месяце впервые с февраля опустилась ниже 5% и составила 4,7%. При этом источником данных по инфляции на сайте регулятор указан Росстат.

В Банке России никаких предпосылок для проведения расследования не увидели.

«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Росстат действительно, как правило, публикует срочную информацию после 16:00 часов. В этот раз данные об инфляции в июне были размещены на одном из ресурсов Росстата раньше установленного срока. Так, в центральной базе статистических данных содержалась информация, что инфляция в июне в годовом выражении составила 4,66%.

Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля, указали в Банке России.

«В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет», — подчеркивает регулятор.

Интересно, что это не первый спор регулятора и министерства за последнее время.

В частности, ранее регулятор заявил, что потребкредитование обеспечил рост экономики в начале этого года.

В ответ на это министр экономического развития усомнился в качестве аналитики ЦБ и рассказал, что в течение года убеждал регулятора отреагировать на проблему.

Кроме того, по словам Максима Орешкина, рост потребкредитования надувает «пузырь» плохих долгов.

«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — отмечал Орешкин, комментируя опубликованный Центробанком 28 июня доклад, в котором говорилось, что увеличение количества потребкредитов стало причиной роста ВВП в начале этого года.

В розничном кредитовании в России нет признаков формирования пузыря, как бы отвечая на претензии Максима Орешкина говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Более того, Центробанк не согласен, что высокая кредитная нагрузка на население является одной из причин бедности в стране, сообщала в интервью Reuters Эльвира Набиуллина.

«Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка. У населения в среднем она пока умеренная»,

– отмечала Эльвира Набиуллина.

Как комментирует старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин, инфляционные ожидания ЦБ и Минэка могу отличаться достаточно сильно, но данные по официальной инфляции публикуются Росстатом в определенное время, ЦБ лишь берет их с сайта Росстата и публикует у себя на сайте.

По словам эксперта, возмущение Минэка в данном случае звучит просто «смешно».

«Скорее всего, Максим Орешкин просто не разобрался в ситуации, так как Росстат, который подчиняется Минэку, сам опубликовал данные по инфляции на своем сайте раньше положенного срока (16:00), а ЦБ взял эти цифры с сайта Росстата. Поэтому если и проводить служебное расследование, то только в Росстате, но никак не в ЦБ», - говорит он.

При этом, по его словам, данные по инфляции имеют большое значение для участников долгового рынка, особенно это касается держателей инфляционных облигаций федерального займа (ОФЗ), так как номинал этих ОФЗ индексируется в зависимости от уровня инфляции

Участники торгов, которые раньше других получают информацию о росте цен, имеют преимущество перед другими.

При этом, по отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, наиболее оперативно информацию об инфляции рынок получает из еженедельных, а не ежемесячных публикаций Росстата, данные имеют достаточно высокое качество и близки к официальной информации об индексе потребительских цен, который разрабатывается ежемесячно.

Между тем статистическое ведомство позднее признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Как говорится в сообщении Росстата, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений»: оно внесло данные в Центральную базу статистической информации до их подтверждения.