Отстаем от США в духовности: Кудрин потянул за скрепы

В семейных традициях и сфере духовности Россия не является лидером и отстает по всем параметрам. Об этом в четверг 4 июля заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

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«В вопросах духовных ценностей, сохранения семейных традиций мы пока не лидеры, надо тянуться, чтобы быть лидерами и примером в этих вещах», — считает глава Счетной палаты.

Кудрин предложил усилить психологическую поддержку в школах и поделить учащихся в зависимости от уровня их интеллектуальной подготовки, как, например, в Германии.

«Нужно дифференцировать детей по психологическому, физиологическому развитию, это общая практика в развитых странах. Позволяет индивидуализировать обучение», — уверен Кудрин.

Он полагает, что пока психологическая помощь в школах не соответствует вызовам, которые существуют. Кудрин отметил, что, по данным Минпросвещения, в последнее время количество школьных психологов увеличилось всего на одну тысячу, тогда как в России 42 тысячи школ, в каждой из которых нужно не по одному, а по несколько таких специалистов.

Репрессии в рамках духовности?

Кудрин также прокомментировал состояние патриотического воспитания в стране. Он посоветовал «для полноты и правды» вести анализ истории репрессий в России, изучать, почему вообще в стране с высокими идеалами стало возможно такое, когда миллионы граждан пострадали «в рамках наших же ценностей и традиций». Необходимо сделать все, чтобы это не повторилось, призвал Кудрин.

Он назвал тревожные цифры, свидетельствующие о деградации нации и лидерстве России в статистике саморазрушения.

«Тревожные цифры: детская смертность в России — на 1000 рожденных пять, но в Евросоюзе три, в Финляндии 1,7. К сожалению, стали лидерами и в другом печальном событии — на 100 браков 63 развода, а в Германии — 38», — заявил Кудрин.

Он отметил, что неблагоприятная ситуация сложилась и по количеству абортов — «на 1000 родившихся обгоняем США в два раза, Германию более чем в два раза».

Как сейчас обстоят дела с абортами, уточнила в ходе заседания президентского совета вице-премьер России Татьяна Голикова. Проблема абортов, подтвердила Голикова, действительно очень остро стояла в России в начале 2000-х годов.

Количество абортов в то время составляло 2,13 млн.

«Но сейчас это уже принципиально другие цифры. Если исключить медицинские показания, то это уже менее 600 тыс. (по итогам 2018 года)», — цитирует Голикову ТАСС.

Духовная нищета от нищеты материальной

Кудрин обозначил и проблему «детской бедности»: с 2013 по 2016 год она выросла с 19% до 26%. Кудрин пояснил, что ранее планировалось делать выплаты на первого ребенка всем семьям, но выплаты получают только на детей, родившихся в 2018 году и позже.

Это не новость, эксперты давно бьют тревогу по поводу того, что именно семьи с несовершеннолетними детьми — самые нищие. И чем больше детей, тем хуже материальное положение такой семьи даже при работающих родителях. В неполных семьях и вовсе ситуация катастрофическая. Но официальная статистика это не показывает, что дает возможность власти уклоняться от решения этой проблемы.

Только в этом году правительство решило наконец-то повысить пособие на ребенка с полутора до трех лет — с позорных 50 рублей до 10 тысяч рублей. Размер пособия не менялся с 90-х годов прошлого века. Кстати, правительство и здесь сэкономило.

Новые пособия получат не все семьи с детьми этого возраста, а только нуждающиеся. К этой категории отнесены семьи, чей доход не превышает два прожиточных минимума на взрослого человека.

На заседании Совета в Кремле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сфокусировала свое внимание на опасном для детей «яде античеловечности» в интернете. Интернет — это «паутина, в которую попадают доверчивые детские души», а потому необходимо противодействовать существующим опасностям, используя «социализирующий, воспитательный потенциал цифровых технологий».

Народу — воду, а сами пьют вино

В последнее время Кудрин все чаще делает жесткие заявления. В июне глава Счетной палаты заявил, что около 12,5% млн россиян находятся за чертой бедности. Это около 20 млн человек. «Бедность в стране стала позором», — заявил Кудрин, предупредив о надвигающемся «социальном взрыве». Позднее он пояснил, что не прогнозировал никаких протестов, однако отметил, что многие могут быть обеспокоены сокращением своих доходов.

На предупреждение отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны со словами главы Счетной Палаты о возможном социальном взрыве. Проблема снижения доходов населения есть, однако не стоит гипертрофированно и слишком эмоционально оценивать эту проблему, заключил Песков.

Президент Владимир Путин дает понять, что снисходительно относится к обличительным заявлениям Кудрина. Во время «прямой линии» Путин, отвечая на вопрос про командную экономику, заметил, что в России почти не осталось «экономистов из 90-х», однако затем вспомнил Кудрина.

«Перековался, дрейфует в сторону Глазьева», — сказал Путин, имея в виду академика РАН и своего советника по региональной политике Сергея Глазьева.

Кудрин благодушный настрой главы государства поддержал. Он сфотографировался с Глазьевым и разместил снимок у себя на странице в фесбуке. Глазьев и Кудрин стоят на фото вместе и улыбаются, как давние друзья. И подписал фото: «Придрейфовал».

Комментируя тезис Кудрина об отставании России в духовности от западных стран, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг сообщил «Газете.Ru», что во времена «правления» Кудрина, экс-министра финансов, ситуация с духовностью была не лучше. И раньше с этим тоже обстояло все не благополучно.

Еще при советской власти нам внушали, что Родина — бедная, но духовно богатая. И ставили задачу догнать и перегнать Америку, но ничего не вышло.

«На самом деле россияне не лучше и не хуже. Но деньги в нынешней России стали богом. У власти же одно лицемерие сменилось другим: чиновники, правящий класс пользуются всеми благами бездуховного Запада, покупают там яхты и виллы, а россиянам говорят о духовных скрепах и возрождении семейных ценностей, о сплочении нации. Проповедуют воду, а пьют вино», — заключает Гринберг.