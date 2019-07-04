Пропал на дороге: на экс-главу «Автодора» завели дело

Против экс-главы «Автодора» возбудили уголовное дело о превышении полномочий, заявил в четверг 4 июля генпрокурор Юрий Чайка.

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Фамилию подозреваемого генпрокурор не назвал.

В Генпрокуратуре «Газете.Ru» уточнили: речь идет о Сергее Кельбахе, возглавлявшем «Автодор» до февраля этого года. Дело возбудили после ухода Кельбаха, в марте.

Запрос Генпрокуратуры по уголовному делу связан с бывшим председателем правления компании, подтвердил позднее и «Автодор».

С автомобильной дороги на железную

На данный момент председателем правления ГК «Автодор» является Вячеслав Петушенко.

«Мы подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании», — сообщили в «Автодоре».

Сергей Кельбах теперь занимает пост советника гендиректора РЖД. В пресс-службе РЖД не комментируют возможное уголовное дело против Кельбаха.

Еще в начале февраля Счетная палата сообщила, что строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) отстает от плана. Позднее в «Автодоре» поясняли, что переносить сроки ввода нового кольца пока не планируется, хотя такой риск есть. И это связано с изменившимися законами, которые налагают на строителей дорог новые требования, оправдывались в госкомпании.

По данным Счетной палаты, на 1 декабря 2018 года готовность ЦКАД составляла не более 66%, что не позволит завершить работы на участках № 1, 3 и 5 ранее четвертого квартала 2020 года, а на участке № 4 — 2021-го года.

СП посчитала, что «Автодор» в 2018 году показал худший результат своей работы за последние десять лет, при этом почти полностью потратив выделенные ему государством 74,8 млрд рублей. Компания, по заключению аудиторов, провалила 11 из 12 целевых показателей.

Приоритетный проект автодороги забуксовал

Строительство ЦКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов. Дорога должна пройти, по плану, по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД.

Длина магистрали — 530 километров. ЦКАД предполагает строительство пяти пусковых комплексов, четыре из которых представляют собой замкнутое кольцо. Проект был разработан еще в начале 2000-х, строительство началось в 2015-м.

Завершение строительства первой очереди планировалось на 2018 год, но было перенесено на 2019 год. Теперь проект планируется завершить к 2025 году.

Предполагается, что дорога улучшит транспортную ситуацию в Новой Москве и разгрузит многие трассы и шоссе.

Напомним, 15 октября прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству принять меры «по недопущению увеличения стоимости реализации проекта Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД)».

Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету и Счетной палате было поручено провести проверку соблюдения интересов РФ при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства. В конце октября Генпрокуратура начала проверку законности заключения контрактов на строительство ЦКАД, проверочные мероприятия проводились вместе со Счетной палатой. Проверка велась и в отношении компании «Автодор».

На кольцо пустили средства ФНБ

Новая дорога планируется как платная. Бесплатной альтернативой останется Московское малое кольцо.

Впервые о необходимости строительства ЦКАД заговорили в 2011 году, однако тогда проект не получил одобрения, вернулись к нему только в 2016-м. Открыть первые участки планировали уже в 2018 году, однако перенесли ближе к дедлайну всей трассы — к 2019 году. ЦКАД поделена на пять участков, которые «Автодор» называет пусковыми комплексами.

Непосредственно кольцо образуют участки № 5, № 3, № 4 и часть участка № 1. Участок № 2 вместе с куском участка № 1 образуют дополнительную ветку, которая должна связывать федеральные трассы: М3, М1, М9 и М10.

Большую часть финансирования ЦКАД на себя брало государство, которое выделило 150 млрд рублей напрямую из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Еще около 80 миллиардов рублей на проект выделены в качестве субсидий, остальные средства «Автодор» должен был найти самостоятельно, то есть привлечь в проект частных инвесторов.

Но по данным СП, госкомпания испытывала трудности с привлечением частных инвестиций, а также раздувала сметы этого мега-проекта. Также в отчете «Автодору» предъявляли претензии за перенос изъятия земель под строительство дороги на 2018-2019 годы, что снова ставит реализацию проекта под сомнение. Нет ясности и с использованием бюджетных средств, аудиторы СП отмечали, что из выделенных по паспорту проекта 62,6 млрд рублей на ЦКАД было задействовано только 38,4 млрд рублей.

И, наконец, «Автодор» должен был, но не смог привлечь 8,8 млрд частных рублей. При этом часть этих недостатков, а именно перенос сроков и увеличение сметы одобрило правительство еще в июле 2017 года.

Если спускаться на уровень каждого из участков, то там ситуация еще хуже. По данным Счетной палаты, первый участок ЦКАД был готов всего лишь на 15,6%, пятый — только на 33%. Приемных работ по третьему участку не проводилось вовсе, то есть формально у него «нулевая готовность», но даже этот участок лучше четвертого, строительство которого не начиналось вообще.

Иностранный инвестор в лице турецкой компании Makyol нашелся только в феврале 2018 года, но уже в мае отказался от участия в проекте.