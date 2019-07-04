Газовый коллапс: Киев готовится к худшему

«Нафтогаз» готов к переговорам по газу с Россией, но ожидает сбоев в транзите в первом квартале 2020 года — после истечения действующих контрактов. Об этом заявил топ-менеджер украинской компании Андрей Фаворов на конференции в Торонто.

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«Мы ожидаем, что будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трех месяцев», — заявил он (цитата по «РИА Новости).

О таком варианте развития событий Украина уже предупредила европейцев.

В «Нафтогазе» также объяснили, на чем были сделаны выводы о прекращении транзита.

«Есть пара тенденций, которые мы определили.

Во-первых, уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что они готовятся к перерыву.

Это, безусловно, создает проблемы для работы украинской системы», - сказал Фаворов.

В настоящее время украинская компания запасается газом на случай возможных проблем со стороны России. По словам Фаворова, уровень запасов на сегодняшний день на 2,5-2,7 миллиарда кубометров выше уровня прошлого года.

Украина ожидает, что «Россия займет довольно жесткую позицию».

По словам топ-менеджера, «Нафтогаз» готов «к честным и открытым переговорам» по продлению контрактов на транзит и поставку голубого топлива.

Фаворов добавил, что переговоры должны быть коммерческими, а не политическими.

«Коллеги хотят сделать из этого политические переговоры и ставят условия, которые заранее неприемлемы», — отметил он.

Ранее «Нафтогаз» приготовил план на случай, если не сможет договориться с Россией о транзите газа по территории Украины.

«Запасной вариант у нас есть, поскольку мы не хотим, чтобы нас обвинили в том, что мы занимаем неконструктивную позицию. Если «Газпром» не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы, «Нафтогаз» готов взять эти риски на себя», — сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Речь о том, чтобы заключить контракт не на услуги транспортировки, а на «своп» газа. Таким образом, отмечает Витренко, российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе Украина-РФ, после чего Киев будет передавать точно такой же объем газа на границе Украина-ЕС. При этом передачу, по задумке украинской стороны, будут подтверждать страны Европейского союза — Словакия, Венгрия, Польша и Румыния.

Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания не получала от «Нафтогаза» официального предложения о возможности проведения своповых операций.

Витренко ранее отмечал, что Украина не готова к потере транзита. По его словам, у «Нафтогаза» нет технической модели работы украинской ГТС на этот случай.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев говорит, что у страны недостаточно средств для закупки газа. Дальнейшей закупке газа может помешать дефицит средств оборотных средств. «Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне», — подчеркивал Коболев.

На случай прекращения транзита газа из России Украине требуется накопить к зиме в подземных хранилищах около 20 млрд кубометров газа,

отмечал он.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак указывал, что Москва готова возобновить поставки газа.

«Газпром» готов обеспечить для украинских потребителей снижение цены на 25% от сегодняшнего уровня, указывал Новак. Глава «Газпрома» Миллер также отмечал, что Россия готова продлить действующий контракт, если он будет выгодным.

Тем временем из-за того, что переговоры не сдвинулись с мертвой точки, а истечение действующих контрактов не за горами, на Украине началась паника. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сетовал, что если Украина не подпишет соглашение о транзите российского газа, то с 2020 года национальная газотранспортная система превратится в «металлолом».

«Для Украины потеря транзитного потока означает потерю $3 млрд годового дохода, а это примерно 3% ВВП. То есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года.

Говоря о том, как это повлияет на Украину, думаю, не будет слишком жестко сказано, что это может вызвать настоящий кризис, в том числе политический», — говорил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Свой прогноз сделала и российская сторона. «Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете? Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело», — пошутил ранее Миллер, отвечая на вопрос, что будет с договором о транзите газа на Украину с 1 января 2020 года.