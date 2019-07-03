«Странное требование»: что Европа хочет от России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

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Напомним, от России требуют заплатить в бюджет Совета Европы €55 млн за годы, в течение которых работа России в ПАСЕ была парализована.

По словам Слуцкого, за те два года, когда Россия «усеченным образом» присутствовала в работе Совета Европы, странно платить. Так, например, в это время без участия Москвы выбрали около 70% судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Пять лет назад Россию из-за событий на востоке Украины, в Донецке и Луганске, и по факту вхождения Крыма в состав России лишили основных прав в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Москва заявила о невозможности работы в сложившихся условиях и российская делегация вышла из работы в ПАСЕ.

В конце июня 2017 года часть выплат в бюджет СЕ была прекращена. Россия заявила, что не будет платить до тех пор, пока права ее делегации не восстановят и страна не сможет влиять на решения ПАСЕ полноценно.

Как признали в ассамблее, нехватка сумм членских взносов со стороны нашей страны привела организацию к финансовым трудностям: ассамблее пришлось заморозить исполнение своего бюджета на 9%, а общая нехватка ресурсов составила €1,5 млн.

Годовой взнос России – 33 млн евро — составлял больше 7% от общего бюджета организации, в которую входят 47 стран. Непропорционально большой взнос делал Россию ключевым спонсором. Лишиться такого источника доходов означало поставить под угрозу существование самой ассамблеи.

Весной ассамблея подготовила резолюцию, приглашающую Москву вернуться к работе этого коллективного органа. Некоторые члены ассамблеи — Украина, Грузия и Великобритания — возмутились решением парламентариев вернуть Россию к активной работе в организации и подготовили более 200 поправок к документу, за несоблюдение которых Россию снова пригрозили отстранить работы ассамблеи.

Несмотря на позицию делегаций этих стран, голосование на июньской сессии по восстановлению статуса России в ПАСЕ прошло в пользу России. Принятие резолюции о полномочиях делегации России поддержали 116 парламентариев. Против высказались 62 европейских депутата.

При этом ассамблея выдвинула России ряд рекомендаций. Среди них выплата долгов по взносам, освобождение 24 украинских моряков, задержанных после попытки несанкционированного прохода из Черного в Азовское море через Керченский пролив, прекращение преследования ЛГБТ-активистов и другое.

В ответ на это решение делегация Украины заявила о том, что она прекращает работу на текущей сессии Совета Европы. К демаршу Украины присоединились Грузия, Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония.

Взнос Украины в бюджет ПАСЕ составляет 400 тыс. евро.

Сейчас российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. 2 июля Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы. Об этом заявили в пресс-службе СЕ.

Размер выплаты составил около 33 млн евро. Российская сторона оплатила взнос за свое членство в организации в 2019 году.

Несмотря на это, пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что Москва должна доплатить €55 млн в бюджет за истекшие 2017 и 2018 годы, хотя членство в ПАСЕ России было остановлено.

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов отметил, что он не видит ни одного аргумента в пользу уплаты взносов за период, когда фактически Россия не принимала участие в работе делегации. По его словам,

явно прослеживается давление на нашу делегацию, связанное с возникшем в ПАСЕ кризисом. Помимо России, Турция решила выйти из числа крупных плательщиков этой организации, что привело к образованию дыры в бюджете международного политического института.

Так, в 2017 году Турция сократила свои взносы в ПАСЕ на €15 млн. В итоге за один только 2017 год Совет Европы лишился трети своего бюджета.

Участие в организациях, подобных Парламентской ассамблеи Совета Европы, добровольное, в связи с чем требования взносов в обязательном порядке за тот период, когда страна не могла полноценно работать в организации, выглядят по меньшей мере странно, считает Абрамов.