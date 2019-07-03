Набрали долгов: россиян могут отрезать от кредитов

В розничном кредитовании в России нет признаков формирования пузыря. Более того, Центробанк не согласен, что высокая кредитная нагрузка на население является одной из причин бедности в стране. Об этом в интервью Reuters сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка. У населения в среднем она пока умеренная»,

– заявила она.

Реклама

Чтобы риски надувания пузыря и далее не сформировались, ЦБ применяет меры по сдерживанию роста кредитной нагрузки на население.

«За последний год мы четыре раза повышали коэффициенты риска в зависимости от полной стоимости кредита, с октября вводим показатель долговой нагрузки заемщика», – пояснила Набиуллина.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявлял о том, что объем долговой нагрузки россиян стремительно растет и уже близок к критическому уровню.

О том, что рост потребкредитования надувает «пузырь» плохих долгов, заявлял и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — отмечал Орешкин, комментируя опубликованный Центробанком 28 июня доклад, в котором говорилось, что увеличение количества потребкредитов стало причиной роста ВВП в начале этого года.

ЦБ действительно признавал существенный вклад потребкредитования в динамику ВВП.

«Рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — говорилось в обзоре Банка России.

По данным регулятора,

задолженность по необеспеченным потребительским кредитам на 1 мая 2019 года составляет 7,9 трлн рублей. За 12 месяцев эта цифра выросла на 25,3%.

Ускоренный рост долговой нагрузки на население наблюдается с 2018 года.

При этом, по словам экспертов, Центробанк давно принимает меры по сдерживанию темпов роста числа потребительских кредитов.

Так, Банк России уже четыре раза с 2018 года повышал надбавки к коэффициентам риска в этом сегменте кредитования. С 1 октября 2019 года вводится еще один показатель – размер предельной долговой нагрузки – ПНД для кредитов, которые выдаются заемщикам, уже имеющим кредиты.

Также ЦБ отмечает, что ищет возможности сократить рост долговой нагрузки в стране.

Зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что регулятор ищет дополнительные меры по ограничению роста кредитования для социально-незащищенных групп. В частности, речь идет о мерах, связанных со срочностью кредитов.

Юдаева при этом заявила, что проблема закредитованности российских граждан не является поголовной.

«Я... ставила вопрос про социально-уязвимые группы. Этот вопрос всех беспокоит и этим надо заниматься», — заявляла Юдаева.

Принимая во внимание лишь количество выданных кредитов, нельзя судить о критичности ситуации в плане платежной нагрузки и появлении «кредитного пузыря», говорит директор Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.

Он объясняет, что при анализе надо учитывать уровень дохода заемщика, и ту долю, которую заемщик отдает на погашение своих обязательств, а также на его общую финансовую стабильность. И если при наличии 2-3 кредитов платежная нагрузка на человека не превышает 30% при среднем уровне дохода, то можно с большей долей вероятности прогнозировать, что клиент выплатит по долгу всю сумму, говорит Воронин.

Как отмечает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, в настоящий момент доля расходов населения, связанных с обслуживанием долга, составляет около 10% доходов. Эта доля продолжает расти, но пока данный уровень не представляет угрозы для стабильности банковской системы, говорит он.

Между тем, по данным Росстата, рост обязательных выплат россиян – в адрес государства и по кредитам достиг рекордного уровня начиная с 2014 года. Такой вывод можно сделать из статистики ведомства, пересчитавшего статистику доходов и расходов населения.

При этом, по данным Росстата, на выплаты в бюджет россияне стали тратить больше на 12,2%. Приплюсовав к этим цифрам рост на 29% по выплатам по кредитам, мы получаем итог — 42,2%. Так подорожала «повседневная корзина трат на самое необходимое» за пять лет – с конца 2013 года.

Если граждан отрезать от кредитов, то это вполне может привести к полноценному социальному «взрыву», говорит главный аналитик БКС Премьер» Антон Покатович.

Потребность россиян в кредитных средствах Воронин объясняет снижением уровня реальных доходов. Все это и влияет на то, что клиенты чаще идут в кредитные организации.

Как отмечали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, падение реальных доходов населения, которое существенным образом ударило по всей стране начиная с 2015 – 2016 годов, не прекратилось, и именно отсутствие прироста доходов и толкает всех россиян в кредитную кабалу.