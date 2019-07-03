Мадам бестактность: Лагард займется финансами ЕС

Гендерный баланс

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост президента Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом сама Лагард сообщила в твиттере поздно вечером 2 июля. Решение о ее выдвижении согласовано на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

«Для меня большая честь стать кандидатом на пост президента ЕЦБ. В свете этого и после консультации с комитетом по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно сложить свои полномочия в качестве директора-распорядителя МВФ в течение периода выдвижения кандидатур», — написала Лагард в твиттере.

Пока Лагард не пояснила, из-за чего резко поменяла свое мнение. Ведь меньше, чем год назад, в интервью Financial Times она категорично отвергала идею перейти в ЕЦБ. Тогда, в сентябре 2018 года, глава МВФ заявила, что раздражена и «сыта по горло» этими предположениями.

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Глава Евросовета Дональд Туск положительно отреагировал на выдвижение Лагард, отметив идеальные гендерные пропорции по итогам голосования.

«Прежде всего, мы выбрали двух женщин и двух мужчин на четыре ключевые позиции. Идеальный гендерный баланс. Я очень рад этому. Ведь в конце концов Европа — это женщина. Думаю, что стоило ждать такого результата», — сказал Туск.

В связи с ротацией в руководстве ЕС на пост главы Еврокомиссии претендует немка Урсула фон дер Ляйен, которая стал известна как первая женщина на посту министра обороны ФРГ, на кресло главы Евросовета выдвинут бельгиец Шарль Мишель, испанец Жозеп Боррель предложен на место главы европейской дипломатии.

Теперь депутаты нового Европарламента должны будут рассмотреть предложенные кандидатуры и проголосовать. Полномочия нынешних руководителей истекают в конце октября 2019 года.

Всего лишь красивый фасад

Лагард — фигура интересная во всех смыслах: обаятельна и мила как француженка, при этом по-американски прямая и по-деловому жесткая.

Уступая пост главы МВФ бывший директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Кан несколько лет назад признавал: «Для описания наших отношений с мадам Лагард слово «уважение» вряд ли подходит. Она некомпетентна, это всего лишь красивый фасад».

«Красивый фасад» при этом умудрялась во многом быть первой. Лагар — первая женщина, возглавившая «Baker & McKenzie», проработав в фирме 25 лет, и первая женщина министр экономики, финансов и промышленности Франции, первая женщина во главе МВФ... За годы работы во французском правительстве Лагард получила прозвище «Мадам Бестакность» — так ее прозвали сами французы за созвучность имении и данного определения.

Впрочем, тогда еще министр и сама подала повод: через несколько месяцев после назначения на пост главы минфина она публично заявила: «Если бензин слишком дорог, французам нужно пересесть на велосипеды».

Журналисты тогда сравнивали ее с Марией-Антуанеттой, которой приписывают знаменитое: «У народа нет хлеба? Пусть едят пирожные».



Приход Лагард в МВФ также не обошелся без скандалов. На фоне ее продвижения французский суд начал расследование, вменяя бывшей чиновнице статью о «халатности» во время работы на посту министра Франции. Процесс был долгим и запутанным: Лагард обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она повлияла на решение о выплате бизнесмену Бернару Тапи компенсаций в размере €403 млн. Спустя пять лет суд все же признал ее виновной в халатности при исполнении служебных обязанностей. Однако Лагард не явилась на чтение приговора, а наказания ей и вовсе не было назначено из-за истечения срока давности.

Эта история не помешала Лагард в 2011 году избраться главой МВФ и быть переназначенной на этот пост в 2016 году. Формально срок ее полномочий на данном посту истекает только летом 2021 года.

За восемь лет во главе МВФ 63-летняя Лагард завоевала репутацию борца за стабильность. Она помогла договориться о крупнейшей в истории финансовой помощи фонда для Аргентины, увеличив кредит на $7,1 млрд, пыталась добиться право голоса странам с формирующейся рыночной экономикой, таким как Китай, сыграла важную роль в восстановлении экономики Греции после кризиса в 2008 году. Она также не игнорировала вопросы изменения климата, доходов и гендерного неравенства, что помогло валютному фонду выйти за пределы своей репутации сторонника урезания бюджетов.

В прошлом году Лагард прогнозировала замедление мировой экономики и негативно высказалась о торговых войнах и действиях президента США Дональда Трампа. За год до этого Лагард посоветовала странам Европейского союза задуматься и отложить деньги на черный день, чтобы предотвратить новый финансовый кризис.

«Подумайте о росте популизма и числа близоруких, призывающих к протекционизму», — сказала тогда она.

Кристин Лагард не раз приезжала в Россию. В прошлом году она посетила ПМЭФ и встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Именно там она сделала яркое заявление о необходимости пересмотреть санкционный режим, в том числе в отношении России. Она также призывала Россию не менять бюджетные правила, поскольку инвесторы к этому вряд ли отнесутся позитивно.

Рост или понижение?

Трудно как-то однозначно классифицировать переход Лагард в ЕЦБ: это и не повышение и не понижение, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В ЕЦБ нет единого министерства финансов, благодаря чему ЕЦБ играет главную роль в формировании экономической и кредитно-денежной политики. Таким образом, хоть ее деятельность и ограничится одной Европой, но она будет обладать гораздо большей властью и получит совершенно новый опыт в кредитно-денежной политике, уверен эксперт.

Эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский полагает, что назначение Кристин Лагард на должность главы ЕЦБ – скорее всего можно назвать повышением, хотя и условным.

«МВФ влиял на монетарную политику «косвенно», а теперь, будучи главой ЕЦБ Лагард сможет приниматься решение «на прямую», — полагает эксперт.

Глава Евросовета заверил общественность, что Лагард станет «независимым» руководителем.

«Знаю Кристин много лет, и уверен, что она будет очень независимым председателем Европейского центрального банка», — сказал Туск.

Что касается нынешнего главы ЕЦБ Марио Драге, то его уход — процесс естественный и неизбежный.

«Глава ЕЦБ избирается единоразово на 8 лет без права на переизбрание. 8 лет — это самый большой срок среди глав ЦБ в мире, например, глава ФРС назначается на 4 года, а глава Банка Англии на 5 лет. Правда они имеют право на переизбрание. Марио Драге за свою карьеру видел трех глав ФРС, двух глав Банка Англии и двух глав Банка Японии, поэтому он смело носит статус «ветерана» и заслужил уход», — отмечает Дмитрий Иногородский.

Марио Драги, или как его называют маэстро Марио, прославился своей клятвой сделать все возможное для защиты и сохранения европейской валюты. Однако эта защита иногда выходила ему боком. В 2016 году он отстаивал независимость ЕЦБ после критики со стороны Германии. Упрекали немцы его в том, что низкие процентные ставки вредят вкладчикам.

В Италии главу ЕЦБ тоже резко критиковали. Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в 2018 году обвинял его в том, что тот отравляет атмосферу, несмотря на то, что как итальянец Драги вроде бы должен поддерживать Италию. Драги также резко давал отпор, предлагая итальянскому политику снизить тон своей борьбы с Брюсселем за свои национальные банки.

При этом над Европой постоянно нависает угроза дефляции, из-за чего вера в могущество ЕЦБ может теряться, писал Daily Telegraph.

Как отмечает Bloomberg,

Лагард придет в ЕЦБ в тот момент, когда экономика европейского блока нуждается в новых стимулах. Эта роль сделает Лагард одной из самых влиятельных фигур в международной финансовой системе, она также станет «управляющей рукой» второй по величине экономикой мира (еврозоной), пишет The New York Times.

Что касается МВФ, то Лагард на посту главы фонда пока сменил ее первый заместитель Дэвид Липтон. Есть версия, что он продолжит курс Лагард и займет этот пост официально.

Позвоните женщине!

В ЕЦБ от Лагард ожидают продолжения текущей политики, включая пакет мер смягчения и снижение процентной ставки в сентябре, отмечает Геннадий Николаев. Инвесторы и вовсе ожидают, что политика нового главы ЕЦБ будет еще более мягкой по сравнению с Марио Драги, добавляет эксперт.

Рынки, по его словам, новость о выдвижении Кристин Лагард восприняли достаточно позитивно.

«В целом, она является достаточно нейтральным кандидатом, которому удастся добиваться консенсуса по ее повестке, однако отсутствие опыта работы в мегарегуляторе может помешать ей реализовать свои планы», — указывает Николаев.

Лагард вступит в должность главы ЕЦБ в непростой период, когда от европейского регулятора требуется гибкая адаптационная политика, напоминает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

«Бушуют «торговые войны», в которые втянут и Евросоюз. По нему ударит и выход Великобритании, который, очевидно будет «жесткий», без согласованных условий. Кризис итальянских банков также тяготеет над финансово-кредитной сферой еврозоны», — перечисляет эксперт.

«Ее назначение, вероятно, происходит потому, что европейским структурам потребуется «синхронное плавание» ЕЦБ не только с политическими органами ЕС, но и с другими мировыми центробанками», — констатирует Гойхман.

Раньше Лагард действительно входила в сборную Франции по синхронному плаванию. В сложной игре и неурядицах ЕС как никогда нужна способность идти на компромиссы. Этого и ждут от Лагард.

Сама она ранее во время июньского эфира американского шоу The Daily Show отмечала:

«Всякий раз, когда ситуация действительно ужасная — вы звоните женщине».

Видимо, время пришло.

Год назад Лагард вырвалась на третью строчку в списке самых влиятельных женщин по версии Forbes, уступив лишь двум женщинам-политикам — уже почти бывшим канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Теперь у будущей главы ЕЦБ есть все шансы стать первой и на этом направлении.