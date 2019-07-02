Катастрофические темпы: как вымирает Россия

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия быстрыми темпами теряет население. «Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — цитирует ТАСС слова вице-премьера.

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По словам Голиковой, многие регионы «в погоне за качественными показателями» искажали реальную статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.

Когда скрывать ужасную статистику стало невозможно, показатели смертности стали резко расти.

Голикова дала понять, что после того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать негативную ситуацию со смертностью, региональные начальники перестали прятать правду и показатели смертности начали расти.

Рост смертности почти в 20 раз

«Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] — на 20%», — сказал Голикова.

А, например, Ивановская область продемонстрировала увеличение за четыре месяца 2019 года количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%, добавила вице-премьер.

Она подчеркнула, что в этой связи федеральные медицинские организации должны помогать регионам.

Объяснение простое: в регионах фиксируется и недостаток кадров, и недостаток образования медицинских и социальных работников.

О катастрофической ситуации с демографией чиновники в последнее время говорят много и подробно. И не менее эмоционально, чем Голикова. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании коллегии министерства в апреле сообщал, что рождаемость в России снизилась на 5,4% в 2018 году. Было 1,604 млн новорожденных, что на 90 тысяч меньше по сравнению с 2017 годом.

«Количество рождений составило 1,604 млн, и снижение по сравнению с 2017 годом, хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить», — пообещал Топилин (цитируется по ТАСС).

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее отмечала, что демографическая ситуация является ключевой проблемой для большинства регионов. «Я убеждена, что справиться с демографической ситуацией мы можем только при условии увеличения количества многодетных семей. И другого пути у России нет»,— сказала спикер.

Переломить ситуацию возможно только при условии, что в России будет рост многодетных семей, как минимум по три ребенка.

«Без этого рассчитывать на существенный рост, хотя бы по три ребенка, я уже не говорю — четыре или пять, не приходится», — уточнила Матвиенко.

По итогам прошлого года только в 21 субъекте отмечался естественный прирост населения. При этом в 26 регионах смертность превышает рождаемость в 1,5-2 раза. Высокий уровень бедности является одной из причин, по которой семьи не хотят заводить детей.

Сейчас в России стартовал национальный проект «Демография». Его цель — рост продолжительности жизни, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступности социального обеспечения для старшего поколения.

В сфере демографии у правительства две принципиальные цели: добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году. Об этом 25 июня на совещании по достижению целей национального развития напоминал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Продолжительность жизни никак не продолжается

В майском указе президент России Владимир Путин, напомним, поставил задачу обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году довести этот показатель до 80 лет.

Эксперты подтверждают катастрофичность ситуации с рождаемостью. Как следует, например, из ежемесячного мониторинга РАНХиГС, россияне стали жить дольше — почти на 2,5 месяца. Но, чтобы выполнить майский указ президента по продолжительности жизни, прирост должен ежегодно составлять как минимум год.

Средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет 72,8 года. За прошлый год она выросла на 73 дня, подсчитали эксперты РАНХиГС.

Минздрав считает эти цифры рекордом. По крайней мере, об этом говорила на итоговой коллегии ведомства в апреле глава Минздрава Вероника Скворцова.

Но у экспертов РАНХиГС есть немалые сомнения в способности правительства выйти на заявленные в майском указе показатели.

«Если не будет кардинальных изменений в социальной политике, то к 2024 году продолжительность жизни не вырастет до обозначенных президентом 78 лет, это почти нереально. Наш прогноз: продолжительность жизни увеличится лишь до 75-76 лет», — заключает одна из авторов мониторинга Рамиля Хасанова, старший научный сотрудник лаборатории исследований демографии и миграции ИНСАП РАНХиГС.

В 2019 — 2024 годах на проект «Демография» будет выделено 1,6 трлн рублей. Средства немалые, но будет ли толк? Низкая эффективность расходования средств национального проекта «Здравоохранение» — одна из ключевых проблем, тормозящих рост продолжительности жизни, полагают эксперты.