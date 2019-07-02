Спасти демографию: когда увеличат пособия на ребенка

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе. Соответствующее поручение о внесении изменений в законодательство подписал президент России Владимир Путин.

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Законодательно оформить соответствующие выплаты президент поручил правительству в течение трех месяцев, сообщается на сайте Кремля во вторник, 2 июля.

«Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России», — говорится в документе.

При этом на пособия могут претендовать семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в каждом субъекте.

Как уточняется в документе, работа должна быть завершена в срок до 1 октября 2019 года.

О том, что будут повышены выплаты малоимущим семьям, которые воспитывают маленьких детей, президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии 20 июня, отвечая на заданный ему вопрос.

Тогда президент пояснил, для кого размер поддержки будет пересмотрен.

В частности, президент напомнил, что в рамках господдержки семей с детьми государством было принято решение с 2019 года выплачивать семьям, где родился первый и второй ребенок, ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума ребенка (ПМР).

Его величина разнится в зависимости от региона проживания, однако в среднем по стране составляет порядка 10,5-11 тыс. рублей. Правда, платить его будут только тем семьям, где уровень дохода не превышает 1,5 прожиточных минимума (ПМ) на каждого взрослого.

То есть, как подсчитал президент, если взять усредненный показатель ПМ за 11 280 рублей, то 1,5 ПМ — это примерно 17 тысяч. Таким образом, на пособие при рождении ребенка и до достижения им возраста 1,5 лет могут сейчас претендовать семьи с уровнем дохода в 34 тыс. рублей в месяц и ниже.

Однако с 2020 года группа адресантов такой меры поддержки будет расширена, пообещал Путин: пособия будут назначать семьям, чей ежемесячный доход составляет два ПМ, то есть 45 тыс. рублей в месяц, пояснил Путин.

«Это значит, что у нас в эту меру поддержки попадут 70% семей», — уточнил президент.

«На мой взгляд, это неплохая поддержка», — добавил Путин.

Несколько дней назад о том же говорил председатель правительства Дмитрий Медведев. При этом он назвал и другие меры по поддержке демократии.

В рамках борьбы за демографию, по словам премьера, почти в два раза увеличены выплаты трудоспособным родителям, которые в силу необходимости ухаживать за детьми-инвалидами не работают. Эта мера начала действовать с 1 июля.

«Двукратное увеличение пособий — большой шаг от государства, как и замена неприличных в некоторых случаях 50-рублевых детских пособий (пережитков 90-х) на более достойные суммы. Жизнь инвалида, а тем более воспитание ребенка инвалида с детства, очень сложна в России. Наши города, дороги, вся инфраструктура, даже система медобслуживания, просто не приспособлены для таких детей. Заботиться о детях-инвалидах очень дорого и очень трудно в России», — говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

В целом эксперты разделяют заботу российских чиновников о демократии. Согласно данным «Eurasia Daily Monitor», население России сокращается примерно на 700 человек в день, это 250 000 человек в год, комментирует эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По его словам, в этой ситуации необходимо помочь семьям, которые, находясь в браке, не заводят детей в силу отсутствия собственного жилья, наличия кредитных обязательств и т.д.

«Необходимо провести работу именно в выявлении такого класса семей и оказать материальную поддержку. Позволить членам семьи получать бесплатное дополнительное образование, которое поможет увеличить эффективность труда», — полагает Гасанов.

Даже с учетом предложенных мер по пособиям семьям с детьми уровень жизни не вырастет в объективном обзоре ситуации, но он может улучшиться на бумаге за счет положительной статистики, рассуждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.