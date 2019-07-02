Не вышел из пике: массовые увольнения в «Ильюшине»

ПАО «Ильюшин» покинули сразу четверо заместителей гендиректора, в том числе экономического и юридического блоков, а также кураторы проектов таких самолетов, как Ил-112, Ил-276 и Ил-96. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«Уволилось более 80 человек, в том числе ушли замы по экономике, по юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также руководители проектов по Ил-112, Ил-276 и Ил-96», — сообщил источник агентства.

В пресс-службе «Ильюшина» массовые увольнения опровергли, но сообщили, что идет оптимизация управления.

«Идет настройка профессиональной команды предприятия. Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты», — пояснили в компании.

«Газет не читаю»

При этом представители корпорации подчеркнули, что работа над новыми самолетами продолжается. «Конструкторский потенциал сохраняется в полном объеме. Главные конструкторы и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу», — заверили в «Ильюшине».

Информация об увольнениях со ссылкой на неназванные источники в ПАО «Ильюшин» опроверг и гендиректор Юрий Грудинин. «Я не читаю эту прессу. Ничего массового нет, так что обращайтесь к ним (СМИ — прим. «Газета.Ru»), где они брали эту информацию», — сказал Грудинин.

Не исключено, что смена руководящего состава в компании связана как раз с приходом нового гендиректора.

20 апреля Юрий Грудинин, руководивший ранее Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева»), сменил на посту генерального директора «Илюшина» Алексея Рогозина, сына главы «Роскосмоса» и бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина.

При этом «ТАНТК имени Г. М. Бериева» переподчинили «Илюшину».

Один из резонансных проектов, пролобированный Дмитрием Рогозиным для «Илюшина» — модернизированный Ил-96-400М, напоминают аналитики ИК «Фридом Финанс».

Минтранс ранее называл цену модернизации в 7 млрд руб., деньги ведомство просило дать из бюджета принадлежащей ему «ГТЛК». Выделенные на это средства в дальнейшем по решению правительства были направлены на более значимые в тот момент закупки самолетовSSJ100 и вертолетов L-410. Таким образом проект модернизированного Ил-96 будет реализован не в 2020, а не ранее 2023 года. Планы разработки и модернизации других самолетов (Ил-112, Ил-96) существенно не пересматривались, отмечают эксперты.

«Илюшин» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В 2018 году по указу президента РФ Владимира Путина Ростеху передали 92,3% акций ОАК. В начале мая 2019 года председателем совета директоров ОАК был назначен экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Прежде этот пост занимал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Сердюков также является индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации «Ростех».

Приход Сердюкова в ОАК эксперты связали с началом большой реформы в российском авиастроении.

Дело в том, что Сердюков имеет имидж реформатора, на посту министра обороны он провел реформу вооруженных сил. В итоге численность армии сократилась с 1,2 млн до 1 млн человек, офицерского состава — с 335 тысяч до 220 тысяч.

Сердюков научит летать

Сердюков был вынужден уйти в отставку в 2012 году после коррупционного скандала, связанного с распродажей непрофильных активов минобороны компанией «Оборонсервис». Сейчас он намерен снизить издержки производства в авиаотрасли, провести оптимизацию штатов.

У «Илюшина» сейчас два больших проекта в стадии массового запуска в производство. Это Ил-112 и Ил-96.

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) может начать серийное производство в 2022 году легкого военно-транспортного самолета Ил-112. Планируется, что ВАСО сможет выпускать до 12 самолетов в год, уточнял Грудинин.

«Все будет зависеть от объема бюджетного финансирования по обновлению парка государственной авиации. Только в ВКС России высказывали заинтересованность в покупке не менее 100 самолетов. Они должны заменить выбывающие из строя Ан-26. Так что, уверен, у этой машины хорошее будущее», — говорил ранее Грудинин.

Правда, ранее планировалось, что авиазавод начнет серийное производство Ил-112В в 2020 году.

Первый образец Ил-112В (всего планируется выпустить несколько образцов) уже используется для летных испытаний, и впервые он поднялся в воздух 30 марта. Самолет взлетел с аэродрома ВАСО и пробыл в воздухе 45 минут.

Но в апреле стало известно, что Ил-112В необходимо доработать, иначе он не будет соответствовать техническому заданию Минобороны. Опытный образец самолета не отвечает требованиям заказчика по грузоподъемности. По данным «Российской газеты», еще в конце декабря 2018 года главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал, что новый Ил-112В получился на 3 тонны тяжелее требований заказчика.

То есть, самолет не отвечает условиям ТЗ: доставка 5 тонн груза на 1200 км с грунтового аэродрома, уточняли воронежские СМИ.

Вперед в СССР

Проект Ил-96 является советским пассажирским широкофюзеляжным авиалайнером для авиалиний средней и большой протяженности, который спроектировали в конце 80-х. В целом, это не самостоятельная разработка, а модификация Ил-86, который был самым массовым советским пассажирским широкофюзеляжным самолетом. Правда, с конвейера сошло не много — всего 106 машин.

Ил-96-й задумывали как аналог Boeing 747, было построено, между прочим, 1600 единиц. Сейчас Ил-96 эксплуатирует только две страны: Россия и Куба.

Стоимость опытного образца обновленного «Ил» потянула примерно на 10 млрд рублей. При этом ряд экспертов считают, что ниша обновленного «Ила» не совсем ясна. Россия разрабатывает еще и МС-21 и совместный проект с китайцами — CR929. Зачем возрождать старые советские проекты? Разве что защитить себя от санкций Запада, построив лайнеры полностью из отечественных материалов и узлов. Кроме того, у завода есть как минимум один гарантированный заказчик — авиаотряд «Россия», эта компания обеспечивает перелеты чиновников Белого дома и Кремля. Президент Владимир Путин, как известно, летает на модернизированном «Иле».