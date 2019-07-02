«Это вам не Венесуэла»: куда уходит Сербия

Сербия продолжает восстанавливать инфраструктуру и уровень жизни после бомбежек НАТО 1999 года. Помощи в этом страна традиционно ждала от братьев-славян. Но теперь конкуренцию России все чаще составляют Европа и Китай.

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После парада суверенитетов Сербия фактически стала наследницей Югославии. В марте 1992 года Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава ЮСР, чему стало сопротивляться сербское население этих республик.

Этой же весной ООН решила поддержать Боснию и Герцеговину и ввела санкции против Союзной Республики Югославии — на тот момент в нее входили лишь Сербия и Черногория. Отныне торговые отношения с этой страной были запрещены, югославские самолеты не могли садиться в международных аэропортах. В апреле 1993 года ООН решила ужесточить санкции — под запрет попали даже почтовые посылки.

В стране началась гиперинфляция. В начале 1994 года она составляла 313 000% в месяц – иными словами, ценники в магазинах удваивались каждые 34 часа. По воспоминаниям очевидцев, в Югославии выстроились очереди за продуктами.

Ситуация обострилась после начала войны за независимость в Косово. В марте 1999 года силы НАТО, ссылаясь на этнические чистки в регионе, начали бомбардировку Югославии. В итоге ВВП на душу населения рухнул – с $2 441 до $870.

Натовские бомбардировки длились 78 дней – сначала военные ударили по военным объектам, а потом пришла очередь гражданской инфраструктуры. В апреле 1999 года истребитель F15Е атаковал мост через реку Южная Морава – две ракеты попали в пассажирский поезд, следовавший из Белграда в Ристовач. В результате происшествия, которое американское командование назвало не более чем «жутким несчастным случаем», погибли 14 человек, включая женщин и детей.

Всего в натовских бомбардировках погибли около 2 тысячи мирных граждан, около тысячи пропали без вести. Кроме этого, в Сербии были уничтожены или серьезно повреждены 82 железнодорожных и автомобильных моста, а также десятки магистралей и вокзалов.

После операции НАТО 63% жителей страны оказались за чертой бедности.

С тех пор Сербии удалось искоренить крайние формы нищеты, но она до сих пор остается одной из самых небогатых стран мира. В 2018 году статистическая служба Сербии опубликовала данные, согласно которым 25,7% населения живет в бедности. Похожая ситуация сложилась в преимущественно аграрном Непале и Аргентине. Раскол Югославии (а ее товары – в частности, мебельные «стенки» были пределом мечтаний советских граждан) и бомбардировки отбросили развитие страны на годы назад.

По данным Всемирного банка, в 2018 году ВВП на душу населения составил порядка $7234 – это рекорд для Сербии (предыдущий в $7101 был установлен в 2008 году), но примерно вдвое меньше, чем у Хорватии, которая относительно благополучно вышла из Югославии.

Восстановить инфраструктуру самостоятельно сербам оказалось не под силу. Например, сейчас средний возраст поездов в этой стране составляет 30 лет, а путей – около 40.

В сложных ситуациях до сих пор Сербии помогала Россия – не только напрямую, но и опосредованно. В 2012 году, например, взять деньги из другого источника – МВФ – не получилось: фонд заблокировал кредит на €1,2 млрд из-за превышения планки по расходам бюджета. В 2018 году кредит Белграду одобрили – но Сербия предпочла сотрудничество прекратить. Пока сербы бодались с МВФ, страну начали осваивать китайские инвесторы: если в 2017 году объем прямых инвестиций Китая составил $2,4 млрд, то в 2018-м – $3,2 млрд.

Завод шин, железная дорога, метро в Белграде – китайским инвесторам интересно, кажется, все.

«Традиционно Сербия считается государством побратимом России, — говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. – В частности, ВВП Сербии в 2018 году вырос на 4,4%, товарооборот между Россией и Сербией составил более $3 млрд. В стране реализуются совместные проекты с РЖД, прокладывается газопровод «Турецкий поток», планируется создание зоны свободной торговли в ЕАЭС — в перспективе это существенно поддержит рост сербской экономики».

В 2010 году Россия предоставила Сербии кредит в размере $200 млн на стабилизацию платежного баланса страны, а в 2013 году — еще $500 млн на бюджетную поддержку. В 2014 году Россия начала восстанавливать железные дороги Сербии. Проект по модернизации 400 км путей оценивался тогда в $941 млн – из них $800 млн было выделено РФ в качестве экспортного кредита. Летом Москва согласовала новый заем в €172,5 млн — для создания единого диспетчерского центра. Контракт на его проектирование был подписан в январе 2019 года – во время визита президента РФ Владимира Путина в Белград.

В тот день в Белграде была приподнятая атмосфера: прошли митинги сторонников сближения России и Сербии – по оценкам местных СМИ, встречать российского президента вышли до 70 тысяч человек.

Отчасти такой прием был предсказуем. Согласно опросам, в 2018 году Владимир Путин стал самым популярном иностранным политиком в Сербии. Его поддерживали 58% жителей страны.

Однако год за годом все больше сербов симпатизируют Европе. Страна пока не вступила в ЕС, но на страны-члены Евросоюза приходится 61,8% ее торгового оборота.

Тем не менее из отдельных стран в январе 2019 года Сербия больше всего импортировала из России (€222,6 млн), но больше всего экспорта шло в Германию (€167,2 млн). В ФРГ также живет и работает 324 тыс. сербов. Согласно Росстату, с 2007 по 2018 годы в Россию из Сербии мигрировали 5936 человек. Неудивительно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель стала второй в рейтинге самых популярных иностранных лидеров и уступила Владимиру Путину только 16 пунктов (42%).

Впрочем, настроения могут измениться после вступления Сербии в Евросоюз, переговоры по которому ведутся с 2014 года. Возможно, новому члену придется столкнуться с ограничениями в агросекторе и железнодорожных проектах и конкуренцией с иностранными компаниями.

Последнее, возможно, наименее пугает сербов. В международном рейтинге Doing Business 2019 Сербия находится значительно выше своих соседей по региону. Она занимает 48 место в то время, как Хорватия – 58, а Болгария – 59. Однако в стране до сих пор распространены серые схемы ведения бизнеса.

Несмотря на непростое экономическое положение страны, эксперты верят, что Сербия со временем сможет расплатиться с Россией. «По своему экономическому уровню Сербия – это не Венесуэла, и экономика этой страны не находится в таком удручающем состоянии, как экономика Боливарской республики, так что кредит, скорее всего, будет выдан на просчитанных заранее условиях», — говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.