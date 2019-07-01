Серый кардинал: кто диктует ОПЕК и повелевает нефтью

Нынешние встречи в Вене между членами ОПЕК, мониторинговым комитетом ОПЕК+ более чем когда либо напоминают танцы с бубном. В том смысле, что решение уже принято, озвучено и даже отыграно рынком, а ритуалы с обсуждениями, рекомендациями и кулуарными намеками продолжаются.

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За три года с момента начала сотрудничества стран — членов ОПЕК с нефтедобывающими организациями, не входящими в картель, мировая отрасль неоднократно убеждалась: коллективное решение о будущем нефтедобычи на самом деле принимается преимущественно... тремя силами, одна из которых при этом ни в одно из объединений даже не входит.

Нефтяной триумвират

29 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. И хотя эти переговоры прошли уже после официальной части G20 в Осаке и формально даже остались за скобками саммита, их итоги стали едва ли не ключевыми для всей «двадцатки».

«Мы обсуждали возможность продления наших договоренностей с ОПЕК по поводу сокращения добычи. Мы договорились, мы продлим наши договоренности. Во всяком случае, мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и Саудовская Аравия», — заявил Путин, добавив, что срок пролонгации составит от 6 до 9 месяцев.

Если до этого кто-то еще видел интригу в Венской встрече, то это заявление развеяло последние сомнения.

«Но это надо было озвучить, и обязательно именно Владимиру Путину, потому что именно по поводу позиций российской стороны, согласна ли Россия продлить сделку — и высказывались основные сомнения. Теперь же всё стало ясно и на свои места»,

— отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Заключение соглашения между Москвой и Эр-Риядом о продлении соглашения ОПЕК+ поможет сократить мировые запасы нефти и «сбалансирует» нефтяные рынки, написал в своем твиттере министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Такая предсказуемость обидела Иран, представители которого намекнули, что от такой «дружбы» остальные члены ОПЕК равно как и вся организация в целом, чувствуют себя ненужными.

У стран-участниц просто нет другого выбора — переход к политике неконтролируемой добычи в условиях замедления мировой экономики может обвалить цены, в этом никто не заинтересован, отмечает Дмитрий Маринченко.

Еще в начале июня Всемирный банк прогнозировал, что темпы роста мировой экономики в этом году снизятся с прошлогодних 3% до 2,6%, а темпы роста объема мировой торговли окажутся самыми низкими за последние десять лет после финансового кризиса. Замедляется рост инвестиций, растет неопределенность торговой политики, строятся торговые барьеры. А самым главным фактором неопределенности становится конфликт США и КНР, который вредит обеим мощнейшим экономикам, а следом тянет в рецессию и остальных.

Учитывая, что обе страны — крупнейшие потребители нефти, а США в прошлом году еще и превзошел по объемам добычи Россию и Саудовскую Аравию, очевидно, что влияние на глобальный нефтяной рынок Вашингтон в лице президента Дональда Трампа оказывает не только посредством своего твиттера.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в июне снизило прогноз по глобальному спросу на нефть до 100,3 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению со 100,4 млн б/с в прошлом докладе. ОПЕК и вовсе снизило свой прогноз на 70 тыс. б/с — до 99,87 млн б/с в этом году.

Не стоит также забывать, что Эр-Рияд давний союзник Вашингтона в арабском мире. Поэтому хоть формально Путин и Трамп 28 июня на встрече в Осаке о судьбе ОПЕК+ не говорили — в этом позже заверил журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, — мнение Белого дома по этому поводу принималось в расчет.

Об этом свидетельствует и тот факт, что

с 2017 года — момента, когда начали действовать первые ограничения в рамках ОПЕК+, — американские сланцевые компании, благодаря растущим ценам на нефть, смогли вывести страну на первое место по объемам добычи нефти. В 2018 году США достигли уровня добычи в 11,7 млн баррелей в сутки.

По прогнозу Международного энергетического агентства, уже в этом году Соединенные Штаты могут поставить новый рекорд.

Это снижает закупки США на мировом рынке нефти, что в свою очередь сокращает экспорт нефти из стран ОПЕК+, так как США потребляет практически ¼ часть всей нефти, добываемой в мире, отмечает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Так что можно с уверенностью сказать, что следом за «шерочкой с машерочкой», как окрестили аль-Фалиха и его российского коллегу Александра Новака, незримо следует и тень Дональда Трампа.

Непокорные котировки

Конечно, политика, слухи и инсайды важны для рынка, но все же главный определяющий фактор — это баланс спроса и предложения. Будет избыток нефти — будет низкая цена, будет дефицит — цены взлетят, провоцируя спекулянтов раздувать очередной пузырь, который может вновь обрушить котировки как в 2014-2015 году.

Такие потрясения сейчас никому не нужны.

Сейчас на рынке ситуация такова, что факторы, оказывающие понижательное давление на цены перевешивают,

отмечает эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко.

«Ослабление спроса на фоне продолжающихся торговых войн между США и Китаем для рынка оказывается важнее текущей геополитической нестабильности на Ближнем Востоке (атаки на танкеры). Сокращения поставок нефти из Ирана и сокращение добычи венесуэльской нефти, конечно же оказывают ценам поддержку, но ожидались рынком уже давно, а значит были уже заложены в текущие котировки», — рассуждает Грушевенко.

Формально рынок недополучит от участников 1,2 млн б/с (для стран ОПЕК — 800 тысяч б/с, неОПЕК — 400 тысяч б/с) по сравнению с уровнями добычи в октябре прошлого года. Для котировок нефти это служит поддержкой, хотя и означает временное смещение веса ценообразующих факторов к политике ФРС США, динамике добычи в стране и ситуации с торговой войной Китая и США, негативно влияющей на прогнозы по спросу, отмечает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Большинство экспертов, опрошенных «Газетой.Ru» ранее, склоняются к тому, что объем сокращения добычи, принятый в декабре 2018 года, будет сохранен.

Такую же рекомендацию вынес 1 июля мониторинговый комитет ОПЕК+.

По срокам глава Минэнерго РФ уточнил, что, как и говорил ранее Путин, обсуждалось 6 месяцев и девять. «Общее мнение было, что надо брать зимний период и лучше продлевать сразу на зиму», — сказал Новак.

Нефтяные котировки на эти новости реагировали умеренно позитивно. Так, в ходе торгов 1 июля фьючерс на Brent дорожал на 1,78%, а потом отыграл назад, упав на 2,74%. По состоянию на 22:15 мск, баррель Brent стоил $64,85. При том, что еще 28 июня в ожидании позитивных новостей с «двадцатки» по переговорам между Пекином и Вашингтоном цены доходили почти до $67.

Так что пока министры 25 стран создают интригу вокруг сроков пролонгации соглашения и размеров квот, котировки отыграли ключевые вопросы и ответы.