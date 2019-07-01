Догонят и добавят: что власти обещают бедным

Национальные проекты в конечном счете направлены на устойчивый рост реальных доходов россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 июля на совещании с членами кабмина в Горках.

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«Повышение доходов — это одна из наиболее сложных национальных целей... По большому счету, все национальные проекты должны работать на достижение такой цели. Даже те, которые на первый взгляд напрямую не связаны с преодолением бедности», — сказал Медведев.

К 2024 году россиян с доходами ниже прожиточного минимума, то есть бедных и нищих, должно быть в два раза меньше, заявил Медведев, напомнив тем самым задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным в майском указе 2018 года.

Учитывать доходы в серой зоне

«Мы постепенно эту задачу решаем», — заверил премьер. Он напомнил о повышении в прошлом году ряда социальных выплат и пособий.

По оценке главы правительства, в результате этих действий количество людей с доходами ниже прожиточного минимума за 2018 год снизилось на 400 тысяч человек.

«Эта работа продолжается и в текущем году», — подчеркнул Медведев. С 1 января минимальный размер оплаты труда был доведен до прожиточного минимума, были проиндексированы страховые пенсии выше инфляции, а в апреле — пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные. Премьер также напомнил о практически двукратном увеличении пособий по безработице.

Но при этом Медведев призвал «учитывать как доходы, так и расходы людей».

Это необходимо, чтобы избежать ситуации, когда тот, кто имеет приличный заработок «в серой зоне, получает еще и помощь государства, а человек, который не только тянет свою семью, но и помогает родственникам, остается как раз без такой поддержки».

С 2020 года, как уточнил премьер, Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования.

На этом публичная часть обсуждения проблемы бедных закончилась.

Про 400 тысяч россиян, официально вышедших из статуса бедных, ранее, еще 18 июля, говорила вице-премьер России Татьяна Голикова, отмечая, что именно на столько сократилось в 2018 году число бедных в стране.

Теперь «за чертой» остаются 12,9% населения. А это 18,9 млн человек. Именно у стольких людей в России доходы ниже прожиточного минимума.

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%», — констатировала Голикова на круглом столе на тему «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

Количество бедных в России в последние годы колеблется вокруг 19-20 млн человек. Таковы подсчеты Росстата. На самом деле данные официальной статистики не отражают реальной картины. По-настоящему бедных значительно больше. Эксперты называют цифру в 35 млн человек.

Сейчас «росстатовская» методика относит к бедным тех граждан, которые не могут получить минимум социальных благ и услуг, конкретный набор которых описан в потребительской корзине. Денежный эквивалент «корзины» называется прожиточным минимумом. Соответственно, бедный — тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума. В среднем по всем группам населения прожиточный минимум сейчас составляет 11 160 рублей.

Напомним, к 2024 году в майском указе президента России Владимира Путина поставлена амбициозная цель: вдвое снизить уровень бедности в стране. Он должен упасть до 6%. При этом правительством был утвержден план по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

В документе перечислены шесть шагов, за счет которых предполагается этого достичь: предоставление ежемесячных выплат при рождении детей, содействие занятости женщин, которые воспитывают детей, учет бедных семей в регионах и создание специальных для них программ, а также создание новой потребительской корзины в 2021 году и другое.

«Оторвались от реалий»

Правительство уже давно оторвано от реалий, в которых живет большинство жителей страны, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. По его словам, основная проблема заключается в построенной за последние несколько лет экономической модели, не позволяющей гражданам получать достойную оплату за свой труд.

Эксперты скептичны: снизить количество бедных за указанный срок не реально.

«Вот если только цены на нефть вырастут до уровня в $120 — $150, тогда точно бедных станет меньше. По-иному никак не умеем. Или просто не можем», — говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций «БКС Брокер», считает, что темпы снижения бедных должны быть не менее чем в 5 раз выше нынешних. То есть не по 400 тыс., а по 2 млн человек в год. «Во-первых, необходимо как минимум до 25 тыс. рублей в месяц повысить МРОТ — это позволит резко сократить бедность среди бюджетников», — говорит эксперт.

Во-вторых, необходимо добиться роста ВВП не менее 4% в год. «Это возможно и вполне реально, но к сожалению, с той внутренней политикой и институциональной средой, которая есть у нас в стране, это также весьма сомнительно», — считает эксперт.

Наконец, у экспертов имеется претензия к методике расчета бедности. «Не учитываются, например, расходы на одежду или транспорт, и с учетом всех этих недооцениваемых пунктов показатель потребительской корзины должен быть минимум в 2 раза выше – до 20-22 тыс.», — считает Авакян.

Однако если потребительскую корзину привести к адекватному минимуму, бедных в России окажется еще больше.