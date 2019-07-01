Черная инфляция: россиян поглотила депрессия

Россияне не чувствуют никакого традиционного для лета снижения цен. Это фиксируют замеры Центробанка.

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В очередном июньском обзоре регулятора «Инфляционные ожидание и потребительские настроения» говорится, что медианная (ожидаемая россиянами инфляция) в апреле составила 9,4%, в мае — 9,3%, в июне опять 9,4%.

Это удивительно, учитывая, что основной эффект от повышения НДС, которое произошло в начале года, уже позади, и летом начали снижаться цены на ряд часто покупаемых товаров.

Даже ЦБ в своей статистике отмечает, что в июне респонденты реже стали воспринимать как значительный рост цен на такие часто покупаемые товары, как мясо, сыр и колбасы, молочная продукция, хлеб и яйца.

Данные Росстата за июнь 2019 года о росте цен не опубликованы. При этом, по оценке Банка России, к 10 июня инфляция составила 5%. Таким образом, это говорит о том, что официальная инфляция замедляется.

Напомним, годовой темп прироста потребительских цен в мае снизился до 5,1% с 5,2% в апреле 2019 года.

В качестве одной из причин, почему россияне фиксируют рост инфляции, как пишет ЦБ, оказался рост цен на бензин. Респондентов тревожит возможное подорожание топлива.

При этом, судя по информации регулятора, не только россияне верят в худшее. Предприятия также ждут разгона инфляции.

«Ценовые ожидания предприятий также остаются повышенными. В июне они немного возросли после снижения в течение предыдущих четырех месяцев.

Наиболее заметный рост ожиданий наблюдался у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых (конъюнктура мировых рынков) и строительством (новый механизм проектного финансирования)», — пишет ЦБ.

«Относительно высокие показатели по наблюдаемой инфляции и инфляционным ожиданиям в России сложились исторически. Из-за высокой инфляции в 2000-е годы и ранее в 90-е годы население привыкло к высокому росту потребительских цен. Это отражается и на ожиданиях, и на оценке текущей инфляции», — объясняет Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Одна из причин высоких инфляционных ожиданий — это низкие доходы населения, которые полностью нивелируют небольшое падение цен, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets

«Отвечая на вопрос о том, как вырастут цены в следующие 12 месяцев, люди ориентируются на ценники в магазинах, а не на официальные цифры инфляции. Несмотря на то, что инфляция в последние годы находилась на сравнительно низком уровне, поход в продуктовый магазин для большей части населения всегда ставит под сомнение эти цифры», — говорит эксперт.

Так, если посмотреть даже данные Росстата, то продукты в России подорожали только с начала 2019 года на 4,1%.

В частности, овощи в России в мае подорожали по сравнению с декабрем на 25,5%, фрукты — на 7,4%. В странах ЕС цены на овощи выросли на 4,7%, на фрукты — на 3%.

При этом, по словам Деева, хотя налог на добавленную стоимость (НДС) был повышен в начале года на 2% до 20%, расходы производителей товаров растут и сейчас, и им ничего не остается, кроме как покрыть их за счет потребителей.

«Чем больше этапов проходит продукт по пути на полку, тем больше накручивается ценник. А одна из важнейших составляющих себестоимости — логистика — в будущем будет только дорожать. Так что остановить рост цен будет крайне непросто»,

— говорит эксперт.

Как отмечает аналитик «Алор» Алексей Антонов, учитывая, что с 1 июля произошло стандартное повышение цен на ряд услуг и товаров, ждать, что наблюдаемая у россиян инфляция снизится, едва ли стоит.

Так, в России с 1 июля были повышены тарифы на услуги ЖКХ. Индексация тарифов происходит каждый год, но 2019 стал особенным. Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%.

«Поэтому последующие опросы вряд ли выдадут более позитивный срез общественного мнения. Разумеется, в этих ожиданиях свою роль сыграла ситуация с ценами на топливо, так как оно является основным драйвером в формировании потребительских цен», — говорит Антонов.

Опасения россиян о росте цен на бензин действительно имеют под собой основания. Так, с 1 июля правительство и нефтяники не стали продлевать соглашение о сдерживании цен на бензин в ручном режиме — как результат, уже 1 июля они поползли вверх.

По данным Московской топливной ассоциации, по сравнению с прошлой неделей в понедельник, 1 июля, цены на дизтопливо и бензин на ряде столичных АЗС десяти крупнейших нефтяных компаний и у независимых поставщиков увеличились. Ситуация тревожна и за пределами МКАД: согласно Росстату, с 17 по 23 июня цены на бензин на АЗС выросли на 0,1%. Рекорд била Казань — 1,2%. В Москве цены на бензин держались, а вот в Санкт-Петербурге — увеличились на 0,2%. Ползучее повышение было и на прошлой (на 0,1%) и позапрошлой (+0,3%) неделях.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обещал наказывать компании, которые будут задирать цены.

Кроме того, в последнее время у экспертов появились опасения, что в ближайшее время в России может резко вырасти в цене мясо. Причина — разница в подходах Минфина и Минсельхоза к налогообложению добавок для питания животных. В отношении этой группы товаров отменен льготный режим по НДС, из-за чего покупатели будут вынуждены доплатить от 4 до 7 млрд рублей. Это может привести к росту розничных цен на мясо в районе 10%.

«На стоимость мяса влияет масса факторов, в первую очередь стоимость кормов, а также добавок и премиксов, большой процент которых по-прежнему ввозится из-за границы, и в результате отмены льготного НДС разница в формировании стоимости конечного продукта, разумеется, скажется на кошельке покупателей, так как производители в противном случае будут нести большие убытки», — говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.