«ОПЕК умирает»: кто недоволен действиями России

Нефтяной картель ОПЕК умирает из-за того, что мандат решений в альянсе фактически перешел в руки Москвы и Эр-Рияда. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в преддверии заседания стран-членов организации, которое продлится в Вене с 1 по 2 июля.

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«ОПЕК должен обсудить сегодня односторонность принятия решений в организации», — сказал министр журналистам по прибытии в Вену.

«Для меня это большой вопрос, почему решение [о продлении ограничений] фактически было принято в Осаке», — сказал он, имея в виду состоявшийся накануне в японском городе Осака саммит G20.

Зангане при этом отметил, что Иран не выйдет из ОПЕК, но заявил о приближающемся распаде организации.

«Иран не выходит из ОПЕК, но я убежден, что ОПЕК умирает. Из-за этого процесса», — сказал он, отвечая на вопрос, как усиление власти России и Саудовской Аравии в картеле влияет на принятие решений в ОПЕК.

Исход встречи стран-членов ОПЕК действительно почти определился на саммите G20 в Осаке.

Как договорились, так и будет

Накануне президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом заявил, что обе страны поддерживают продление сделки странами экспортерами нефти.

«Мы договорились. Мы продлим наши договоренности, во всяком случае мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и Саудовская Аравия», — сказал Путин в Осаке.

В преддверии саммита G20 Путин в интервью британскому изданию Financial Times отмечал, что соглашение о стабилизации добычи нефти, заключенное с Саудовской Аравией и ОПЕК, «в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозирование рынка».

Резкие скачки и падения цен не будут способствовать стабильности рынка и не будут содействовать инвестициям, отмечал президент России.

После саммита Путина подтвердил, что условия и объем продления cделки по сокращению добычи нефти между Москвой и Эр-Риядом сохраняются в том виде, в каком и были.

Согласно условиям текущего соглашения, 25 стран сократили добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. На страны ОПЕК приходится сокращение добычи на 800 000 баррелей в сутки, остальные присоединившиеся государства (ОПЕК+) должны снизить добычу еще на 400 000 баррелей в сутки.

Россия обязалась держать добычу на 230 000 баррелей в сутки ниже, чем в октябре 2018 года.

Интрига, которая пока сохраняется, — это срок, на который будут действовать эти договоренности. По словам Путина, это могут быть шесть или девять месяцев.

Судя по сообщениям, которые доносятся со стороны Саудовской Аравии, наиболее вероятный сценарий — продление сделки на 9 месяцев. Об этом заявил в воскресенье министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

«Я думаю, скорее всего, будет продление на девять месяцев», — приводило его слова агентство Reuters.

При нынешнем уровне неопределенности скоординированные действия производителей нефти являются ключевым фактором для обеспечения стабильности рынка, прокомментировал возможное продление соглашения министр энергетики РФ Александр Новак.

А нефть растет в цене

Заявление Путина после саммита G20 о сокращении добычи, как о деле почти решенном, нивелирует важность предстоящей встречи в Вене по продлению сделки ОПЕК+, отмечало 29 июня агентство Bloomberg.

При этом интрига о сроках продления сделки не играет большой роли. Устав ОПЕК требует, чтобы ее члены встречались два раза в год, то есть до конца декабря так или иначе состоится очередное собрание ОПЕК+.

Эксперты агентства сообщали, что поскольку с большой долей вероятности придется пересматривать параметры спроса и предложения на рынке энергоносителей, то продлевать соглашение более чем на 6 месяцев не имеет смысла. Свое влияние на рынок будут оказывать санкции США, торговые войны, рост добычи сланцевой нефти в США и неопределенность в мировой экономике.

ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в 2019 году вырастет до 99,86 млн баррелей. Как предполагалось ранее, спрос по итогам текущего года перевалит за психологически важную отметку 100 млн баррелей в сутки. При этом рост спроса будет генерироваться в основном в Индии и Китае, а также США и южно-американскими странами, указывал картель.

Три года назад ОПЕК удалось заручиться помощью группы стран, не входящих в этот клуб, для того, чтобы активнее влиять на ценовую политику. Большинство из этих государств внесли незначительный вклад, в отличие от России, отмечает Bloomberg.

«Единственным большим исключением была Россия. Президент Владимир Путин пообещал, что российские нефтяные компании сократят добычу на 300 000 баррелей в день», — напоминает агентство.

Однако за хорошее пришлось платить, считает Bloomberg. Россия никогда не была готова смириться с указаниями извне, сколько нефти она может добывать. Это якобы просто не соответствует взгляду Владимира Путина на место России в мире, считает агентство.

На этих новостях стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросла на 2,81%, до $66,56 за баррель.

По итогам G20 рынки в самом деле получили набор вербальных интервенций о продлении ОПЕК+, отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». «Полагаем, что в понедельник-вторник страны-участники примут решение о продлении сделки. В настоящий момент мы не исключаем продления на 9 месяцев. По всей видимости экспортеры продолжат использовать сделку как наиболее мощный инструмент поддержания стабильности и контроля нефтяного рынка», — говорит эксперт.

Прогноз по нефти — продолжение восходящего тренда в динамике нефтяных цен. «Видим потенциал для достижения отметок в 70$», — резюмирует Покатович.