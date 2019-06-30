Законный отпуск: россиянам зачитали их права

Работодатель не имеет права самостоятельно принимать решение о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска, пишет «Российская газета» со ссылкой на предоставленную Рострудом информацию.

По закону сотрудник может разделить предоставляемые 28 отпускных дней на части, при этом хотя бы одна из них не должна быть короче 14 дней.

Работодатель не должен участвовать в распределении дней — например, в обязательном порядке требовать от сотрудника включить в отпуск выходные.

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За нарушение этого правила Трудовой кодекс предусматривает санкции. Это предупреждение или штраф — до 5 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и до 50 тыс. для юридических лиц. При повторном нарушении возможна дисквалификация должностного лица.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что работодатель обязан предоставить оплачиваемый отпуск несовершеннолетним и сотрудникам, занятым на опасных производствах.

Мужчин, чьи жены находятся в отпуске по беременности, должны отпускать на отдых в любое удобное время.

Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. Директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.

При этом следующие и последние в 2019 году продолжительные официальные выходные за всех россиян ждут наших сограждан теперь только в ноябре. В связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

Согласно уже опубликованному графику праздничных дней на 2020 год, составленному по предложению Министерства труда РФ, предлагается удлинить майские каникулы в 2020 году. Майские праздники будут продлены за счет переноса январских выходных.

Так, выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, предлагается перенести на 4 и 5 мая — понедельник и вторник соответственно. Это позволит продлить первомайские каникулы до пяти дней, как в этом году — с 1 по 5 мая.

Новогодние же каникулы в 2020 году продлятся восемь дней — с 1 по 8 января.

Вторые майские праздники в 2020-м будут чуть меньше, чем в этом году — они продлятся с 9 по 11 мая.

Кроме того, в 2020 году россиянам предлагается установить несколько трехдневных выходных — с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. А вот на ноябрьские праздники получится только один выходной день — 4 ноября.

При этом чиновники давно уже говорят о том, что россияне слишком много отдыхают и мало работают.

Это вызывает опасение россиян, что часть официальных праздников могут отменить. Так, в январе этого года премьер правительства Дмитрий Медведев заявил, что слишком длинные январские каникулы только вредят экономике страны.

«Вообще у нас праздники очень длинные. Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», — пояснил премьер-министр.

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников отмечал, что длинные праздничные выходные наносят ущерб экономике.

Согласно подсчетам Российского экономического университета им. Плеханова, за новогодние праздники экономика России потеряла примерно 1,32 трлн рублей, то есть 1,25% от прогнозируемого ВВП. В основном потери были в промышленности, в том числе они были связаны с металлообработкой, машиностроением и строительством. При этом в новогодние каникулы большую выгоду получают сферы продаж и услуг.

По уровню производительности труда Россия, согласно исследованию Market Watch, занимает только 34-е место в мире. Президент Владимир Путин неоднократно ставил задачу добиться повышения производительности труда: в майских указах в 2012 году, а затем и в майском указе 2018 года. Пока ощутимых результатов в этом направлении добиться не удалось.

Как отмечал бизнес-аналитик Анар Исмаилов, прямой зависимости между экономическим благополучием страны и количеством нерабочих дней нет. Во-первых, все производства учитывают календарь праздников, во-вторых, в праздничные дни резко возрастают потребительские расходы.

По его словам, в частности, есть ряд примеров государств, когда в государстве очень мало праздников, но низкий уровень жизни, а есть примеры, где высокий уровень жизни и много выходных дней. Например, в Дании, Исландии, Испании, Финляндии, Франции общая продолжительность отдыха 36 дней. В России стандарт— 32 нерабочих дня вместе с отпуском, уточняет эксперт.