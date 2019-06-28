Богачи и нищие: сколько получают лидеры G20

В Японии завершился двухдневный саммит G20. В Осаке побывали с визитом президенты и главы правительств 20 наиболее развитых экономик мира и восьми стран-гостей: Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама, Нидерландов.

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Интересно, что самым высокооплачиваемым политиком в Осаке оказался гость G20 — премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Вместе с доплатами его зарплата составляет 2,2 млн сингапурских долларов в год (около $1,6 млн по нынешнему курсу).

По данным министерства информации Сингапура, бонус премьер-министр получает вне зависимости от качества работы, поскольку «его эффективность невозможно оценивать ежегодно». Процедура начисления зарплаты и премий тщательно прописана в Белой книге — документе, который парламент Сингапура принял в 2012 году.

Один из самых малооплачиваемых гостей «двадцатки» — президент Сенегала Маки Салл ($15,6 тыс.).

Любопытно, что семья президента Сенегала Маки Салл недавно оказалась замешанной в коррупционном скандале. Его брат Алиу подал в отставку с поста главы государственного сберегательного фонда из-за подозрений в подкупе компании, которая продала свои доли в сенегальских газовых месторождениях компании British Petroleum (ВР).

При этом самую большую зарплату среди глав G20 получает президент США Дональд Трамп. На его счет ежегодно поступает $400 тыс.

Однако Трамп не может тратить их на себя. Когда-то он дал обещание отказаться от зарплаты после победы на выборах президента США.

«Думаю, по закону я должен получать хотя бы один доллар, ну и пусть будет доллар в год», — заявлял ранее в интервью CBS Дональд Трамп, состояние которого оценивается в $3,7 миллиарда, а в рейтинге богатейших людей планеты Forbes он занимает 156 место.

Полученные деньги Трамп тратит на благотворительность. Так, в 2018 году выплаты в $100 тыс. от американского лидера получили департаменты по делам ветеранов и транспорта, администрация по делам малого бизнеса и Национальный институт по борьбе с злоупотреблением алкоголем и алкоголизмом.

Оппонент Трампа в торговой войне и большой друг президента России Владимира Путина — председатель КНР Си Цзиньпин — оказался самым малооплачиваемым лидером из стран «Большой двадцатки».

Его годовая зарплата не превышает $19,8 тыс.

Не без посредничества Дональда Трампа дела в последнее время в Китае идут не очень. С начала года рост промышленного производства в стране упал до 17-летнего минимума, а прогноз по росту экономики до худшего показателя за 30 лет — 6,5%.

В числе самых высокооплачиваемых лидеров G20 премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ($377 тыс. в год), канцлер ФРГ Ангела Меркель ($369,7 тыс.) и президент ЮАР Сирил Рамафоса ($276 тыс). Последний был соседом Владимира Путина на сессии саммита G20 и получил приглашение на форум Россия-Африка.

По другую сторону от российского лидера сидел президент Южной Кореи Мун Чже Ин, доход которого составляет $210 тыс. в год и примерно соответствует заработкам лидеров Франции и Британии Эмманюэля Макрона и Терезы Мэй ($220 и 212 тыс.).

Доход самого Владимира Путина за 2018 год составил 8,6 млн рублей ($137 тыс.), что существенно ниже прошлогодних показателей в 18,7 млн рублей. В итоге президент России по размеру годового дохода занимает лишь 16 место среди 26 политических лидеров, посетивших саммит G20 в Осаке.

К слову, когда-то на большой пресс-конференции 2014 года Владимир Путин признался, что не знает размер своей зарплаты.

«Как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю. Даже не считаю»,

— пошутил тогда президент.

Согласно декларации о доходах, Владимир Путин владеет 77-метровой квартирой, гаражом, а также автомобилями ГАЗ-М21, «Нива» и прицепом «Скиф».

Интересно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, часто приезжающий на российские форумы в качестве приглашенного гостя, тоже получает невысокую зарплату. Она составляет $29 тыс в год. Даже у специально приглашенного в Осаку в этом году президента Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси она больше — $63 тыс в год.

При этом, по словам экспертов, зарплаты для президента не самое главное.

«Бывали случаи, когда руководители в Африке отказывались от своих зарплат, например, в пользу программ по сохранению водных ресурсов, а потом у них находили баснословные суммы на офшорных счетах. Поэтому уместнее говорить, насколько заработная плата глав государств справедлива по отношению к средней зарплате по стране. Чем меньше между ними разрыв, тем больше соблюдены категории справедливости»,

— говорит заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов.

При этом, по данным Pay Chek, президент США Дональд Трамп зарабатывает в 6,65 раз больше своих соотечественников, а канцлер ФРГ Ангела Меркель обогнала среднестатистического немца в 7,97 раз.