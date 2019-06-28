Кредитная кабала: россиян отодвинули от денег

С 1 июля вступили в действие изменения в работе микрофинансовых компаний – МФО. Теперь максимальная ставка по займу должна составлять 1% в день, то есть не более 365% годовых. В случае невыплаты займа можно будет взыскать с должника не более двух сумм от той, которую получил заемщик при подписании договора.

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Это требование будет касаться как займов МФО, так и кредитов, взятых в банках. Однако поскольку по кредитам в банках процентная ставка никогда не бывала выше, чем 365% годовых, требование по максимальной ставке в 1% в день применимо только к МФО. Так, на микрофинансовом рынке ставки по 800% в год еще пару лет назад были отнюдь не редки.

Сейчас получить займ в МФО можно, не выходя из дома и за пять минут, – вводишь на сайте микрофинансовой компании свои данные, включая ФИО и реквизиты паспорта и деньги поступают на указанный счет. Взять кредит в банке сложнее – надо как минимум, помимо паспорта, предоставить в банк справку о доходах.

Микрофинансисты объясняют высокие проценты по займам тем, что они работают быстрее банков и спасают людей в критических ситуациях. Например, в таких, когда зарплата послезавтра, а деньги нужны срочно и сейчас. Например, если экстренно потребовалось купить лекарство. Высокий процент по таким займам – это плата за то, что МФО рискуют выдавать деньги практически любому человеку, даже тому, кто, скорее всего, их не сможет вернуть.

Это уже второе за год «закручивание гаек» со стороны Центробанка на рынке МФО. Так, с конца января этого года переплата по потребительским кредитам и займам не могла быть выше 2,5 размера суммы кредита. А максимальная ставка составляла 1,5% в день.

Если деньги в долг после 1 июля будут выдают на условиях, которые не соответствуют новым требованиям ЦБ, то необходимо будет написать жалобу в надзорный орган. Проценты по займу должны уменьшить, а кредитора накажет ЦБ.

С 1 июля компании получают понятные правила игры, которые в среднесрочной перспективе меняться уже не будут, говорит гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин. Он считает, что это дает рынку определенность и стимул для развития.

МФО будут вынуждены переориентировать свои бизнес-модели в сторону продуктов, которые имеют более длинный срок и меньшую доходностью, что отрежет от доступа к заемным средствам наименее платёжеспособных и закредитованных заемщиков,

отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев.

То есть для тех людей, которые привыкли хвататься за займ в МФО как утопающий – за последнюю соломинку, получить деньги в долг станет сложнее.

По словам директора саморегулируемой организации участников микрофинансового рынка «МиР» Елены Стратьевой, уже сейчас можно констатировать, что крупные компании, работающие в сегменте займов до зарплаты, начали вводить займы на более длинный срок. Это аналоги банковских потребительских кредитов.

Небольшие компании не смогли справиться с ограничениями и приняли решение о закрытии бизнеса, отметила Стратьева.

Между тем проблема проблема закредитованности очень остро стоит сейчас в России. Так, в апреле 2019 года ЦБ подсчитал, что сумма задолженности россиян перед банками уже достигла 16 трлн. рублей. Это - исторический рекорд. Люди берут займы и кредиты из-за низких заработных плат, высокой стоимости товаров, услуг и продукции, зачастую даже первой необходимости. Продукты питания, стоимость оплаты жилищно-коммунальных услуг и товаров первой необходимости в России продолжают дорожать, поэтому задолженность может увеличиться к концу года еще на несколько триллионов рублей.

При этом зачастую россияне, набравшие денег в долг, просто не могут их вернуть – нечем.

Интересный пример подал в решении вопроса закредитованности населения на днях показал Казахстан. Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Он поручил правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры: в качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных категорий граждан государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тысяч тенге (это примерно 50 тыс. рублей) в банках и микрофинансовых организациях. Об этом сообщается в указе президента.

Для более 55% заемщиков – это 250 тыс. жителей Казахстана – это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и успевшие набежать проценты.

Российские финансисты считают, что президент России может воспользоваться примером соседа и тоже в какой-то момент потребовать от банков и МФО списать безнадежные долги.