«Это их дело»: Москва ответила на продление санкций ЕС

Совет Европейского союза принял решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2020 года, приводит ФАН сообщение пресс-службы ЕС.

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«Мы санкции не инициировали. Считаем их неконструктивными играми ЕС. Это их дело. Эти санкции в принципе не являются законными», — заявил в этой связи на брифинге заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин.

Тремя днями ранее президент России Владимир Путин продлил продэмбарго до 31 декабря 2020 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе членов Европейского Союза, Канады, Австралии, Норвегии и США было введено Россией в августе 2014 года. Оно стало ответом на санкции, продленные западными странами против России до 23 июня 2020 года из-за присоединения Крыма. Продовольственное эмбарго подразумевает запрет на импорт Россией некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции.

«Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», сообщал тогда ЕС.

Совет ЕС ввел так называемые крымские санкции в 2014 году. Полуостров вошел в состав России после госпереворота на Украине и проведенного в марте 2014 года референдума. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали тогда за вхождение в состав России.

Украина же считает Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. Этой же позиции придерживаются в США, ЕС и еще ряде стран, присоединившихся к санкционному давлению.

В ходе прямой линии 20 июня Путин сообщил, что

потери России с момента введения против нее санкций в 2014 году составили $50 млрд. Но Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией больше — порядка $240 млрд.

Президенту задали вопрос о том, что будет, «если вот прямо сегодня мы со всеми помиримся и с нас снимут санкции»? Сколько Россия может получить от отмены ранее введенных барьеров? На это глава государства ответил:

«Мы ни с кем не ссорились. Но мы от введения этих рестрикций ничего не теряем. По экспертным данным, в результате этих ограничений Россия, начиная с 2014 года, где-то недополучила около $ 50 млрд, а Евросоюз потерял $240 млрд. Сами США потеряли $17 млрд, но у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония — $27 млрд», — указал глава государства.

Он добавил, что все это отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и на странах Евросоюза — они теряют российский рынок. То есть целые производства, ранее работавшие на поставки товаров в Россию, сворачиваются, а люди остаются без работы.

«Но кое-что мы все же получили. А что именно? Во-первых, мы должны были, и, мы это сделали, включили мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики», — детализировал президент РФ.

Путин напомнил, что в России реализована программа импортозамещения на сумму в 667 млрд руб. Это заставило страну развивать даже те направления, в которых раньше у нас не было компетенции, добавил глава государства.

Он привел такой пример: в России никогда не было отечественного производства морских двигателей, все двигатели для морских судов ранее закупались за рубежом.

«Оказалось, что недостаточно уметь производить двигатели вообще, морские двигатели – это особая история, отдельная наука, отдельная компетенция», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что за несколько лет страна эту отрасль создала с нуля, и у нас появились свои двигатели, причем не только не уступающие, а в чем-то превосходящие западные аналоги.

К другим секторам, где это произошло, Путин отнес транспортное и энергетическое машиностроение. Если бы еще 10 лет назад сказали, что Россия будет производить продукты сельского хозяйства на $25,7 млрд, то, по словам президента, он никогда бы в это не поверил.

Со своей стороны, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляла, что экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, передает НСН.

Еврокомиссия пришла к выводу, что санкции ЕС против России и ответные контрсанкции со стороны России оказали сдержанное влияние на европейскую экономику.

«Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки. С 2013 года, то есть до введения Россией эмбарго, общий экспорт агропродовольственных товаров ЕС в третьи страны показал значительный рост на 14,6%, достигнув в 2018 году выдающегося уровня в 137,4 млрд евро», — сказала дипломат.