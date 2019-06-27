«Трепетная тема»: власти проверят карманы россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина.

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По ее словам, ведомством готовится доклад по легализации бизнеса. При этом планируется «рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами», а также за «соотношением контроля доходов и расходов».

Но, как признает чиновница, это «трепетная тема». В ведомстве не стали раскрывать подробности. По словам Паниной, идея еще «сырая».

Чиновники и эксперты давно говорят о том, что в России очень высокая доля теневой экономики.

Ее размер в 2018 году составил 20,7 трлн руб., или примерно 20% ВВП, говорилось в оценке Росфинмониторинга. Это выше, чем расходы федерального бюджета на 2019 год, на которые приходится 18 трлн руб.

В 2017 году размер теневой экономики, по оценке финансовой разведки, составлял 18,9 трлн руб., или 20,5% ВВП, а годом ранее, то есть в 2016-м году, — 24,3 трлн руб., или 28,3% ВВП.

Как отмечалось в июньском докладе Всемирного банка, российская экономика слабеет из-за того, что бюджет теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за «теневой занятости». Не платят или почти не платят налоги граждане в той части экономики, которая составляет порядка 15-21%.

Между тем, по словам экспертов, в мире уже давно все придумано для контроля расходов и доходов населения.

По словам СЕО консалтинговой группы Bulad&Co Булад Субанов, это делается через взимание налогов, таможенное регулирование и материальное поощрение бдительных граждан, которые видят несоответствие расходов и доходов в жизни своих соседей.

«Принципиально нового ничего придумать нельзя. Но это не значит, что нельзя ничего придумать для удаленного слежения за доходами и расходами граждан. Можно, например, законодательно обязать всех получать доходы только на карточку, но с точки зрения современной обстановки сейчас это делать бессмысленно, так как наличные не отменены, и кроме того, пока не все торговые точки обязаны принимать карты. Поэтому в ближайшие годы такой вариант точно не пройдет», — говорит Булад Субанов.

Усиление контроля за доходами во всех странах идет параллельно с предоставлением преференций – например, если человек тратит средства на благотворительность, они вычитаются из налогооблагаемой базы. У нас этого нет, и все крутится лишь на стадии разговоров «вокруг», добавляет он.

По словам Нарека Авакяна, начальника отдела инвестиций «БКС Брокер», контроль за всеми подряд расходами россиян никак не поможет задаче увеличения прозрачности экономики. В нынешних реалиях это скорее приведет к еще большему увеличению теневого сектора — люди будут стараться совершать как можно меньше сделок безналичным расчетом или расчетом с чеками и будут тратить наличные безо всяких чеков, считает он.

«Необходимо понимать, что особенно в условиях все более возрастающего административного давления на бизнес и экономику в целом (при том, что сама экономика уже больше 10 лет стагнирует) введение такой меры может еще больше уронить доверие не только бизнеса к власти, но и населения. Такие меры были бы актуальны в условиях предоставления экономических свобод и активного роста экономики. В нынешних же реалиях эти инициативы могут окончательно задавить любые позитивные тенденции в экономике», — говорит Авакян.

При этом о том, как бизнес относится к инвестклимату в стране и экономической политике, достоверно известно. В отличие от населения инвесторы и бизнесмены свой протест выражают ногами – отток капитала из нашей страны в январе-мае составил $35 млрд, и это рекорд с 2015 года.

«На данном этапе идея вызывает очень много вопросов, начиная от того, «каким образом будет осуществляться контроль» и заканчивая «насколько реализация этой инициативы будет соответствовать 23-й статье Конституции о неприкосновенности частной жизни», резюмирует Андрей Хохрин, генеральный директор «Иволга Капитал».

Вместо того, чтобы создавать стимулы для «вставания с колен», в министерстве решили снова пойти по пути, который называется «бороться и искать – найти и перепрятать»,

говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

Между тем Минэкономразвития позднее опровергло информацию о планах по контролю за доходами и расходами граждан.

Минэкономразвития не ведет разработку законопроекта «о контроле за расходами» российских граждан и не имеет планов по его разработке, сообщили «Газете.Ru» в министерстве. Отметим также, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках, добавили в Минэкономразвития.