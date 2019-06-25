Остановить вымирание: кому дадут новое пособие

Малообеспеченные семьи будут получать пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в размере порядка 10 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании о достижении национальных целей развития в сфере демографии.

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«Увеличили помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от 1,5 до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тыс. рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей», — уточнил глава кабмина.

Речь об этом пособии заходила и раньше, однако не было конкретного ответа на вопрос: кого тут считать малоимущими и, собственно, адресантами выплаты. На него недавно в ходе «Прямой линии» ответил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что с этого года в РФ решено выплачивать семьям, где родился первый и второй ребенок, ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума ребенка (ПМР). От рождения до 1,5 лет. Величина пособия зависит от региона проживания, но в среднем сумма колеблется в рамках 10,5-11 тыс. руб. Однако не всем подряд, а лишь нуждающимся в помощи — ими признаны родители, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимума (ПМ) на каждого взрослого.

Как подсчитал сам президент,

если средняя величина прожиточного минимума составляет 11 тыс. 280 руб., то полтора минимума — это примерно 17 тыс. руб. Таким образом, на пособие, которое будет выплачиваться при рождении ребенка и до момента достижения им возраста 1,5 лет, могут рассчитывать семьи с двумя взрослыми с уровнем дохода в 34 тыс. руб. в месяц — и ниже.

Однако с 2020 года категория родителей, которые также могут получать аналогичную материальную поддержку, будет расширена: пособия будут назначать семьям, чей ежемесячный доход составляет два прожиточных минимума, то есть имеющие доход 45 тыс. руб. в месяц, подсчитал президент.

25 июня Госдума в первом чтении соответствующие поправки уже одобрила.

Логично, по словам президента, было бы и чтобы пособие от 1,5 до 3-х лет начислялось по тем же критериям. То есть семьям с доходом ниже 45 тысяч рублей.

О том же говорил и Дмитрий Медведев.

В настоящее время на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет его матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, ежемесячно получают по 50 рублей. Платит их не государство, а работодатель. И пособие это — тяжелое наследие 1990-х гг, от которого в стране на всех уровнях давно призывают отказаться.

Теперь ее сменит новая мера поддержки. Предполагается, что заработать она может также с 2020 года.

Кроме того, в рамках борьбы за демографию, по словам премьера, почти в два раза увеличены выплаты трудоспособным родителям, которые в силу необходимости ухаживать за детьми-инвалидами не работают. «Эта мера начнет действовать с 1 июля текущего года», — пообещал Медведев.

«В сфере демографии у нас две принципиальные цели – добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни (до 78 лет к 2024 году)», — напомнил Медведев. Обе они не самые простые.

«Меняется в целом возрастная структура населения, на планете становится больше пожилых людей. Молодые семьи – это тоже общемировой тренд – не торопятся заводить детей, а хотят сначала выстроить свою карьеру или просто, что называется, пожить для себя», — посетовал премьер.

Согласно данным «Eurasia Daily Monitor», население России сокращается примерно на 700 человек в день, это 250 000 человек в год,

отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По его словам, в этой ситуации необходимо помочь семьям, которые, находясь в браке, не заводят детей в силу отсутствия собственного жилья, наличия кредитных обязательств и т.д. «Необходимо провести работу именно в выявлении такого класса семей и оказать материальную поддержку. Позволить членам семьи получать бесплатное дополнительное образование, которое поможет увеличить эффективность труда», — полагает Гасанов.

Даже с учетом предложенных мер по пособиям семьям с детьми уровень жизни не вырастет в объективном обзоре ситуации, но он может улучшиться на бумаге за счет положительной статистики, рассуждает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Нацпроект в данном случае — это хорошее имиджевое подспорье и попытка позиционировать заботу о гражданах на более высоком государственном уровне. Сумма, которую предстоит потратить, действительно внушительная, но в масштабах всей страны и регионов она скорее всего растворится, не принеся 100%-й отдачи, чем масштабнее проект, тем сложнее отследить методы его реализации, добавляет Жарский.

Так, для семей, проживающих на Дальнем Востоке, ранее была введена единовременная выплата, которую будут получать семьи при рождении первого ребенка. Она равна двукратной величине регионального прожиточного минимума, рассчитанного для ребенка. Семьи региона также получили право получать региональный материнский капитал при рождении второго ребенка.

«Будем продолжать софинансирование из федерального бюджета ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей в регионах Дальнего Востока, включая Бурятию, Якутию, Сахалинскую область, Чукотский автономный округ», — заверил Дмитрий Медведев.

Пока все попытки стимулировать развитие демографии на Дальнем Востоке не привели к ощутимым результатам. Из региона только в прошлом году уехали 22 тысячи человек.