Удар по карману? Правительство отпустит цены на бензин

Правительство РФ этим летом намерено отказаться от ручного управления ценами на бензин. Как сообщили источники «Ведомостей», в кабмине склоняются к тому, чтобы не продлевать больше действие соглашения с нефтяными компаниями в оптовом сегменте.

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Позже источники в нефтяных компаниях и профильных министерствах подтвердили ТАСС эту информацию.

О контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках вертикально-интергированные нефтяные компании (ВИНКи), кабмин в лице Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорились осенью прошлого года. Стороны подписали документ, в котором обозначены максимальные цены на Аи-92, Аи-95 и дизтопливо. Также предусмотрена индексация цен на топливо с января этого года в размере инфляции. Договоренности, помимо этого, предусматривают ежемесячное увеличение поставок топлива на внутренний рынок для избежания дефицита.

Соглашение было рассчитано до апреля, однако в конце марта было решено продлить его действие до 1 июля.

Источники рассказали газете, что на

совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с участием представителей нефтяных компаний 17 июня было принято решение не продлевать действие соглашения. При этом устно стороны договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию.

Как пояснили ТАСС в нефтяных компаниях, роль сдерживающего фактора в ценах на бензин будет играть демпфирующий акциз — механизм субсидирования цен на топливо на внутреннем рынке. Изначально было задумано, что при достижении экспортными ценами заданного уровня государство компенсирует нефтяникам из бюджета порядка 60% потенциальной недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок. Однако на деле механизм демпфера был слабо проработан и действовал неэффективно.

Поэтому профильные ведомства в спешном порядке были вынуждены заниматься его корректировкой. По словам источников, законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа. Но заработать он может задним числом уже с 1 июля 2019 года, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа, и к моменту потенциально вступления закона в силу расчеты могут быть скорректированы.

Профильные ведомства уже практически согласовали параметры демпфера и источники его финансирования и в настоящее время финализируют текст законопроекта, говорят источники. Ранее отмечалось, что в этом году источником финансирования возврата акциза станет Фонд национального благосостояния (ФНБ), однако относительно следующего года у Минфина были сомнения.

В этом году на компенсацию выпадающих доходов нефтяникам из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено 400-450 млрд рублей, уточняли в пресс-службе Минфина.

«Применение таких параметров (демпфера как в 2019 году) в 2020 году при высоких ценах на нефть приведет к выплатам компенсации нефтяным компаниям из ФНБ в размере 1,7 трлн рублей. Поэтому договоренности по демпферу на 2020 год пока не достигнуты», — уточняли в министерстве в апреле.

В начале июня вице-премьер Дмитрий Козак сам заявил журналистам, что не видит сегодня предпосылок для продления топливных соглашений.

Между тем

в конце мая глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.

Он обратил внимание, что за последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста. «При этом повышенный спрос на более выгодные мелкооптовые партии сталкивается с ограничением предложения сбытовых компаний, что переводит покупателей обратно на биржу, тем самым поддерживая рост биржевых ценовых индикаторов», — отмечал он.

Позже независимые продавцы топлива также предупреждали правительство об опасности скачков розничных цен на топливо.

По данным Росстата, оптовые цены на бензин в мае подскочили на 17,5%. Эксперты отмечали, что скоро рост может перейти и в сегмент розницы.

По данным информационно-аналитического центра «Кортес», розничные цены на бензин «Регуляр-92» на Дальнем Востоке и в Сибири с 10 по 14 июня выросли на 33 копейки до 43,46 рубля за литр, «Премиум-95» — на 28 копеек до 45,43 рубля за литр, «Аи-100» — на 14 копеек до 50,24 рубля за литр.

17 июня после появившейся в ряде СМИ информации о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться с этим вопросом.

Позже представитель Козака Илья Джус уточнил журналистам, что «в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано». По его словам, превышение роста цен носит «лишь единичный характер», а в целом цены растут «в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС».

Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко пояснил «Газете.Ru», что

«если растут оптовые цены, то все идет к тому, что будут расти и розничные». «Вопрос в том, на сколько и когда это случится.

Оптовые и биржевые цены за последние два месяца выросли примерно на 12-14% в зависимости от видов топлива», — говорит он.

В случае с АЗС крупных нефтяных компаний, они, скорее всего, выполнят требование президента России Владимира Путина и не допустят рост цен выше процента инфляции, а вот частные АЗС могут оказаться в непростой ситуации, так как им нечем покрыть выпадающие доходы от искусственно сдерживаемых в рознице цен на фоне роста оптовых.

В июне заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин в интервью «Газете.Ru» высказывал мнение, что «рынки смогут балансировать».

Кроме того, по его словам, в правительство внесена инициатива «по уточнению пороговых значений ликвидности рынков (обязательных для нефтяников долей поставок на биржу – прим. «Газета.Ru») с 10% до 15% по бензину и с 5% до 7,5% по дизельному топливу». Окончательно определиться по этому вопросу кабмин должен в конце июня.