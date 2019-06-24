Наших коров за ваших куриц: что Токио требует от Москвы

Япония начнет импортировать курятину из России

Япония может начать импортировать курятину из России. Запрет был введен в 2005 году из-за вспышки куриного гриппа у нас в стране. Москве необходим внешний рынок для поставки птицы, признают эксперты. Это помогло бы выполнить «майский указ» президента по наращиванию экспорта АПК. Впрочем, переговоры идут уже два года, но договориться пока что не удалось. К тому же, по данным японских СМИ, в обмен Токио захочет увеличить поставки премиальной говядины в Россию.

Япония может отменить запрет на импорт российской курятины, который был введен 14 лет назад из-за вспышки птичьего гриппа в России. Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на японских правительственных чиновников.

По данным японских СМИ, достигнуть соглашения Москва и Токио могут в самое ближайшее время.

Точку в вопросе об импорте курятины должны поставить президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 29 июня на встрече на полях саммита G20 в Осаке.

Токио долгое время не пускал российскую курятину из-за опасений вспышки куриного гриппа. Птичий грипп — инфекционная болезнь птиц, которая имеет схожесть с человеческим гриппом. В последний раз вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в различных российских областях в 2018 году. По данным Россельхознадзора, с начала 2019 года вспышка птичьего гриппа была лишь в Ростовской области.

При этом переговоры с Токио идут давно, поскольку японской стороне нужно было объяснить, что если в некоторых российских регионах возникает эпидемия птичьего гриппа, то другие не представляют опасности, поясняет руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По данным японских СМИ, даже сейчас речь идет о поставках российской курятины в Токио лишь из двух областей — Тульской и Брянской.

Нарастить экспорт и выполнить «майский указ»

Россия подходит к перепроизводству мяса курицы и свинины, поэтому ей необходим новый внешний рынок, комментирует ситуацию директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова.

Так, в 2018 году в Россию было импортировано 222 тысячи тонн мяса птицы, согласно данным Росстата, представленным в статистическом сборнике «Россия в цифрах». Это вдвое меньше уровня 2014 года – когда были введены санкции против России, а Кремль ответил продовольственным эмбарго. Тогда из-за рубежа импортировалось 455 тысяч тонн мяса птицы.

При этом РФ экспортировала в 2018 году курятину на 186 тыс. тонн. В основном Россия поставляет продукцию на Украину, во Вьетнам, Казахстан, а также Киргизию и Саудовскую Аравию. В целом Россия поставляет мясо птицы в 30 стран, и в 2019 году в этот список добавился Китай.

Как указывает Сергей Юшин, Япония является одним из крупнейших импортеров мяса птицы.

«Ежегодный импорт мяса птицы в Японию составляет в среднем 1 млн 300 тысяч тонн», — говорит Юшин.

При этом на данный момент подавляющую долю импорта курятины в Японии занимает Бразилия, на нее приходится 70% ввозимого мяса кур.

По словам Серовой, увеличение экспорта мяса птицы в Японию помогло бы России выполнить «майские указы» президента Владимира Путина. Напомним, к 2024 году РФ должна добиться объема экспорта агропромышленного комплекса на $45 млрд в год.

За 2018 год экспорт продукции АПК составил $25 млрд.

Пока мы с нашим экспортом зерна, рыбы и крабов вряд ли сможем выйти на прописанный в майском указе объем экспорта, считает Серова.

Как указывает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаелян, Россия на данный момент является крупнейшим экспортером зерна — основы питания птицы.

«Мы являемся крупнейшим экспортером зерна, зерно – это основа питания для любого вида птицы. Это говорит о том, что, экспортируя вместо зерна курятину, мы на самом деле увеличиваем прибавочный продукт, который в этом товаре существует. Поэтому с экономической точки зрения и с точки зрения торговли и отношений с Японией — это сугубо положительно», — оценивает Микаелян возможность экспорта российских кур в Японию.

Впрочем, амбициозные планы России вполне могут и не сбыться.

Переговоры о возвращении российской курятины в активной стадии идут уже как минимум два года.

И даже сейчас, по словам Сергея Юшина, хотя главный ветеринарный врач Японии уже дал добро и подтвердил, что Россия способна поставлять безопасное мясо птицы, однако окончательное решение все же еще не принято.

К тому же, по данным японских СМИ, в обмен на поставку курятины в Россию Токио хочет добиться расширения списка предприятий, которые могут поставлять нам говядину премиум-класса. В настоящее время их только пять, отмечает Юшин. И японцы уже не раз заговаривали с российской стороной об их увеличении.

За четыре месяца с начала года в Россию завезли немногим больше тонны японской говядины. При этом, по словам эксперта, это очень прибыльный рынок, цена различных отрубов такого мяса в рознице начинается от 10 тысяч за кг.