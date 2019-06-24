Наших коров за ваших куриц: что Токио требует от Москвы

Япония может отменить запрет на импорт российской курятины, который был введен 14 лет назад из-за вспышки птичьего гриппа в России. Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на японских правительственных чиновников.

По данным японских СМИ, достигнуть соглашения Москва и Токио могут в самое ближайшее время.

Точку в вопросе об импорте курятины должны поставить президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 29 июня на встрече на полях саммита G20 в Осаке.

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Токио долгое время не пускал российскую курятину из-за опасений вспышки куриного гриппа. Птичий грипп — инфекционная болезнь птиц, которая имеет схожесть с человеческим гриппом. В последний раз вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в различных российских областях в 2018 году. По данным Россельхознадзора, с начала 2019 года вспышка птичьего гриппа была лишь в Ростовской области.

При этом переговоры с Токио идут давно, поскольку японской стороне нужно было объяснить, что если в некоторых российских регионах возникает эпидемия птичьего гриппа, то другие не представляют опасности, поясняет руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По данным японских СМИ, даже сейчас речь идет о поставках российской курятины в Токио лишь из двух областей — Тульской и Брянской.

Нарастить экспорт и выполнить «майский указ»

Россия подходит к перепроизводству мяса курицы и свинины, поэтому ей необходим новый внешний рынок, комментирует ситуацию директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова.

Так, в 2018 году в Россию было импортировано 222 тысячи тонн мяса птицы, согласно данным Росстата, представленным в статистическом сборнике «Россия в цифрах». Это вдвое меньше уровня 2014 года – когда были введены санкции против России, а Кремль ответил продовольственным эмбарго. Тогда из-за рубежа импортировалось 455 тысяч тонн мяса птицы.

При этом РФ экспортировала в 2018 году курятину на 186 тыс. тонн. В основном Россия поставляет продукцию на Украину, во Вьетнам, Казахстан, а также Киргизию и Саудовскую Аравию. В целом Россия поставляет мясо птицы в 30 стран, и в 2019 году в этот список добавился Китай.

Как указывает Сергей Юшин, Япония является одним из крупнейших импортеров мяса птицы.

«Ежегодный импорт мяса птицы в Японию составляет в среднем 1 млн 300 тысяч тонн», — говорит Юшин.

При этом на данный момент подавляющую долю импорта курятины в Японии занимает Бразилия, на нее приходится 70% ввозимого мяса кур.

По словам Серовой, увеличение экспорта мяса птицы в Японию помогло бы России выполнить «майские указы» президента Владимира Путина. Напомним, к 2024 году РФ должна добиться объема экспорта агропромышленного комплекса на $45 млрд в год.

За 2018 год экспорт продукции АПК составил $25 млрд.

Пока мы с нашим экспортом зерна, рыбы и крабов вряд ли сможем выйти на прописанный в майском указе объем экспорта, считает Серова.

Как указывает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаелян, Россия на данный момент является крупнейшим экспортером зерна — основы питания птицы.

«Мы являемся крупнейшим экспортером зерна, зерно – это основа питания для любого вида птицы. Это говорит о том, что, экспортируя вместо зерна курятину, мы на самом деле увеличиваем прибавочный продукт, который в этом товаре существует. Поэтому с экономической точки зрения и с точки зрения торговли и отношений с Японией — это сугубо положительно», — оценивает Микаелян возможность экспорта российских кур в Японию.

Впрочем, амбициозные планы России вполне могут и не сбыться.

Переговоры о возвращении российской курятины в активной стадии идут уже как минимум два года.

И даже сейчас, по словам Сергея Юшина, хотя главный ветеринарный врач Японии уже дал добро и подтвердил, что Россия способна поставлять безопасное мясо птицы, однако окончательное решение все же еще не принято.

К тому же, по данным японских СМИ, в обмен на поставку курятины в Россию Токио хочет добиться расширения списка предприятий, которые могут поставлять нам говядину премиум-класса. В настоящее время их только пять, отмечает Юшин. И японцы уже не раз заговаривали с российской стороной об их увеличении.

За четыре месяца с начала года в Россию завезли немногим больше тонны японской говядины. При этом, по словам эксперта, это очень прибыльный рынок, цена различных отрубов такого мяса в рознице начинается от 10 тысяч за кг.