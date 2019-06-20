Европа не забыла про Крым: Россию обложили санкциями

Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года.

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Как говорится в решении ЕС,

«Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя».

Совет ЕС ввел так называемые крымские санкции в 2014 году. Полуостров вошел в состав России после госпереворота на Украине и проведенного в марте 2014 года референдума. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали тогда за вхождение в состав России. Украина же считает Крым своей территорией, временно окупированной Россией. Этой же позиции придерживаются в США, ЕС и еще ряде стран, присоединившихся к санкционному давлению.

Введенные меры ограничивают работу и присутствие физических и юридических лиц ЕС на территории Крыма и Севастополя. Гражданам ЕС и компаниям, зарегистрированным на территории Евросоюза, запрещается присутствовать на территории полуострова или вести хозяйственную деятельность или сотрудничать с компаниями, которые присутствуют в Крыму. В противном случае их ждут проблемы с работой уже на территории самого ЕС.

Санкции включают помимо прочего также запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС. Рестрикции направлены и на инвестиции в Крым или Севастополь, экспорт товаров и технологий крымским компаниям, оказание туристических услуг на полуострове.

Так, к примеру, европейские круизные суда не могут заходить в крымские порты, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Санкции вводились сроком на год и с тех пор регулярно продлеваются. Так, позже к ним добавились ряд ограничений в отношении РФ за события в Донбассе, а в прошлом году — еще и санкции за инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе.

Россия неоднократно отмечала, что вхождения Крыма в состав РФ — это следствие добровольного волеизъявления граждан полуострова и назад дороги в этом вопросе нет. В ответ на недружелюбные действия западных партнеров Москва ввела контрсанкции, в том числе предусматривающие запрет на ввоз в Россию продуктов питания из стран ЕС.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 20 июня заявил, что потери РФ от введенных санкций составили $50 млрд. А Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией порядка $240 млрд, подсчитал президент.

Все это, по словам Путина, отражается на рабочих местах: западные партнеры теряют наш рынок. Сворачиваются целые производства, ранее работавшие на поставки товаров в Россию, а люди в результате остаются без работы.

По данным Минэкономразвития, потери России от санкций и торговых ограничений по итогам 2018 года составили $6,3 млрд. Металлургия потеряла $4 млрд, сельское хозяйство — $1 млрд, химическая промышленность — $0,6 млрд.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин отмечает, что оценка потерь РФ и ЕС от санкций основана на показателях динамики и структуры товарооборота ЕС и РФ.

В 2013 году он составлял $410 млрд, при этом объем поставок из России в ЕС составлял 207 млрд евро ($274,8 млрд). В 2018 году оборот снизился до $294,167. При этом, экспорт из России в ЕС составил $204,897 млрд, импорт из ЕС — $89,27 млрд.

«Эта статистика отражает сравнительно более существенный спад экспорта ЕС в Россию при значительно большей эластичности спроса на российские товары, экспортируемые в ЕС (минеральное сырье). Хотя указанный спад экспорта из ЕС, как представляется, продиктован не санкциями», — полагает эксперт.

На фоне «жестких» внутренних монетарных и кредитных условий прирост реальных валовых инвестиций в РФ в последние годы составлял в среднем приблизительно 0-2% в год, и предприятия реального сектора, «просрочка» которых банкам в последнее время вышла на рекордные максимумы, просто не были заинтересованы в покупках европейского или любого другого оборудования, отмечает Осин.

В торговой войне, которой, по сути, и являются санкции, нет выигравшей или проигравшей стороны — и Россия, и ЕС теряют рабочие места и капитализацию компаний, работавших во внешней торговле и внутри стран,

уверен аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Основная боль от санкций начнется через 2-3 года, когда технологическое отставание России накопится и станет почти непреодолимым, как, например, это произошло в сфере разработки программного обеспечения для персональных компьютеров, добавляет эксперт.