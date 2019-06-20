Затишье перед бурей: как рубль реагировал на Путина

Важным событием для российских рынков стала «прямая линия» с Владимиром Путиным, которая продолжалась более 4 часов. Рубль укрепился на фоне сегодняшнего выступления президента.

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Так, курс доллара на торгах на Мосбирже впервые с августа 2018 года ушел ниже 63 рублей и к 17:15 мск достиг отметки в 62,97 рубля за единицу — падение на 0,82% с момента открытия. Евро также ушел вниз относительно рубля, но тут падение более сдержанное — 0,43% с открытия, до 71,16 руб.

На 21 июня Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 63,38 рублей, евро – 71,54 рублей.

«Поводом для роста рубля скорее стали события, которые обсуждаются в рамках прямой линии», — считает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

Президент в этот раз сделал несколько довольно либеральных заявлений, например, о том, что прогрессивной шкалы НДФЛ не предвидится, что не будет новой национализации в нефтяной отрасли и о том, что правительство останется в прежнем составе — и валютный рынок воспринял это, как сигнал игры на укрепление рубля, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Во всяком случае вполне возможно, что на фоне таких заявлений играть против рубля спекулянтам показалось неразумно, предполагает эксперт.

Впрочем, не только «прямая линия» помогала российской валюте укрепиться.

«Рубль сегодня чувствует себя хорошо, уверено. Снижение ключевой ставки, приближающиеся налоговые и дивидендные выплаты, прибыльность рублевых активов установили высокий уровень поддержки российской валюты», — перечисляет факторы поддержки Деев.

Кроме того, рост российской валюты поддерживается нефтью – баррель марки Brent поднимается выше $63,5.

Позитивная ситуация наблюдается и в секторе долга. Ранее Минфин разместил ОФЗ полным объемом и привлек 20 млрд руб.

«На товарно-сырьевом рынке пошли в рост котировки фьючерсов на поставку сырой нефти, что оказывает сейчас российскому рублю очередную услугу, поддерживая его в тот момент, когда у глобальных игроков финансового мира снова проснулся аппетит к рисковым активам и покупкам», — отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

У инвесторов был повод для покупок рубля, соглашается и эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альбер Короев.

«В моменте отыгрывались итоги заседания ФРС, рост цен на нефть. В целом рост рубля был просто продолжением тенденции последних трех недель»,

— отметил он.

Напомним, на этой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не стал менять учетную ставку, однако предупредил о возможном снижении на следующем заседании. Это также подтолкнуло доллар к снижению.

Спрос на российские активы в мае-июне в условиях ожиданий смягчения денежно-кредитной политики в развитых странах подталкивал рубль к укреплению, говорят эксперты.

Сейчас по российским акциям пик дивидендного периода, напомнил Короев. Однако после его прохождения и окончания полугодия может последовать коррекция в динамике рубля.

«В мире сейчас крайне много проблем и интриг, которые могут позволить курсу российского рубля чувствовать себя спокойно и уверенно. Главный вопрос – насколько длительным будет это спокойствие»,

— заключил Блинов.

При этом, как отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты раннее, летом традиционно курс рубля проседает. В ближайшее время есть как минимум два риска для российской валюты.

Если страны ОПЕК+ не договорятся о продлении соглашения о сокращении добычи нефти, то это создает риск падения рубля.

Так, министр энергетики Александр Новак отмечал, что если соглашение по сделке ОПЕК+ не будет продлено, то цена на нефть может упасть до отметки в $30 за баррель. И хотя сейчас при нефти на уровне «выше 60» падение цены в два раза кажется маловероятным, не надо считать этот прогноз нереальным.

При этом даже если соглашение и будет подписано, то есть и другой существенный риск для российской валюты. Это запрет иностранцам на покупку новых выпусков госдолга, который предусматривает готовящийся пакет санкций против России. Пока что он «отложен в долгий ящик», но в любой момент он может выстрелить и обвалить курс рубля.

Как отмечали эксперты, на этом фоне этого запрета вероятна паника, которая может разогнать пару доллар/рубль до 70 рублей за $1 и без падения цены на нефть.