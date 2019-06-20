«Ошибка Минфина»: кому увеличат пособие на ребенка

Президент России Владимир Путин решил проблему «унизительного пособия» в 50 рублей, которое в настоящее время выплачивается матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.

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В ходе «прямой линии» президент пояснил, для кого размер поддержки будет пересмотрен.

Он напомнил, что в рамках господдержки семей с детьми государством было принято решение с 2019 года выплачивать семьям, где родился первый и второй ребенок, ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума ребенка (ПМР). Его величина разнится в зависимости от региона проживания, однако в среднем по стране составляет порядка 10,5-11 тыс. рублей. Правда, платить его будут только тем семьям, где уровень дохода не превышает 1,5 прожиточных минимума (ПМ) на каждого взрослого.

То есть, подсчитал президент, если взять усредненный показатель ПМ за 11 280 рублей, то 1,5 ПМ — это примерно 17 тысяч. Таким образом, на пособие при рождении ребенка и до достижения им возраста 1,5 лет могут сейчас претендовать семьи с уровнем дохода в 34 тыс. рублей в месяц и ниже.

Однако с 2020 года группа адресантов такой меры поддержки будет расширена: пособия будут назначать семьям, чей ежемесячный доход составляет два ПМ, то есть 45 тыс. рублей в месяц, пояснил Путин.

«Это значит, что у нас в эту меру поддержки попадут 70% семей», — уточнил президент. «На мой взгляд, это неплохая поддержка», — добавил Путин.

Что же касается матерей с детьми от 1,5 до 3-х лет, которые сейчас ежемесячно получают по 50 рублей, то для них также принято решение увеличить пособие до размера прожиточного минимума ребенка. Несколько дней назад о том же говорил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Правда, было не ясно, на кого именно распространится мера поддержки. Тут же, в ходе «прямой линии» в ответ на прямой вопрос Екатерины Кирилловой из Серпухова Путин ответил, что сам для себя уже принял решение по этому вопросу и предлагает всем вместе принять его сейчас.

«Если с 1 января 2020 года мы будем на детей с нуля до 1,5 лет выдавать пособия семьям с доходом в два прожиточных минимума на человека... Уменьшить размер поддержки после достижения ребенком 1,5 лет было бы странно. Я считаю, что должны будем распространить эту меры на все семьи с доходом в два прожиточных минимума на человека»,

— сказал президент.

«В ближайшее время оформим решение окончательно», — пообещал Путин. Таким образом, для большинства семей с детьми ежемесячные пособия вырастут с 50 рублей до 10,5 тыс. руб., то есть более в 200 раз

Между тем, это далеко не все проблемы семей с детьми, на которые россияне хотели пожаловаться Путину. Один из частых запросов касается ситуацией со льготной ипотекой для семей, где родился второй и последующие дети. С 2018 года для них должна действовать льготная ставка по ипотеке 6%, для жителей Дальнего Востока — 5%. Однако люди говорят, что сталкиваются с трудностями при оформлении такой ипотеки в банках. Кредитные учреждения отказываются пересчитывать для них ставки.

«Это реальная ошибка правительства России и соответствующих структур. В чем она заключается? В том, что Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели», — признал Путин.

Президент сообщил, что обсудил ситуацию с членами правительства, и Минфин уже выделил необходимые средства. «Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике», — добавил он.

Эксперты отмечают, что методика с определением дохода семьи с точки зрения прожиточного минимума неоднозначна.

Одним росчерком пера и выдачей очередного пособия вопрос такого уровня не решается и не будет решен, полагает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Жизнь нельзя изменить одними пособиями, она меняется каждый день и в итоге на все проблемы многодетных семей пособий не напасешься. Надо не пособия мусолить, а принципиально выводить экономику страны на принципиально новые высоты и горизонты»,

— уверен Блинов.

Многодетные семьи в стране необходимо всячески поддерживать, но не единовременными пособиями, а системной работой, которую у нас вспоминают только на прямой линии президента страны с народом, добавил эксперт.

По факту эти изменения в поддержке семей с детьми окажут относительный положительный эффект, но он будет нивелирован растущей инфляцией и отсутствием роста реальных доходов, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Такая мера, разумеется, не сможет стать основным драйвером в решении женщин рожать больше детей или нет, так как такое пособие не гарантирует финансовую стабильность на долгий период времени, уверен Жарский.