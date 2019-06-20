Путин подсчитал потери: кто больше пострадал от санкций

Потери России с момента введения против нее американских санкции в 2014 году президент страны Владимир Путин оценил в $50 млрд. Но Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией больше — порядка $240 млрд. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе «Прямой линии» 20 июня 2019 года.

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Президенту задали вопрос о том, что будет, «если вот прямо сегодня мы со всеми помиримся и с нас снимут санкции»? Сколько Россия может получить от отмены ранее введенных барьеров? На это глава государства ответил:

«Мы ни с кем не ссорились. Но мы от введения этих рестрикций ничего не теряем.

По экспертным данным, в результате этих ограничений Россия начиная с 2014 года где-то недополучили около $ 50 млрд, а Евросоюз потерял $240 млрд. Сами США потеряли $17 млрд, но у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония — $27 млрд».

Владимир Путин добавил, что все это отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и на странах Евросоюза — они теряют наш рынок».

То есть целые производства, ранее работавшие на поставки товаров в Россию, сворачиваются, а люди остаются без работы.

«Но кое-что мы все же получили. А что именно? Во-первых, мы должны были, и, мы это сделали, включили мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики».

Путин напомнил, что у нас реализована программа импортозамещения на сумму в 667 млрд руб. Это заставило страну развивать даже те направления, в которых раньше у нас не было компетенции, добавил Путин.

Он привел такой пример:

в России никогда не было отечественного производства морских двигателей, все двигатели для морских судов ранее закупались за рубежом.

«Оказалось, что недостаточно уметь производить двигатели вообще, морские двигатели – это особая история, отдельная наука, отдельная компетенция».

Президент подчеркнул, что за несколько лет страна эту отрасль создала с нуля, и у нас появились свои двигатели, причем не только не уступающие, а в чем-то превосходящие западные аналоги.

К другим секторам, где это произошло, Путин отнес транспортное и энергетическое машиностроение. Если бы еще 10 лет назад сказали, что Россия будет производить продукты сельского хозяйства на $25,7 млрд, то, по словам президента, он никогда бы в это не поверил.

И если санкции отменят, то ничего кардинального не произойдет. «Будут ли какие-то изменения? Может быть, какие внешние результаты и будут, но кардинально ничего не изменится. Если мы хотим занять достойное место под солнцем, мы должны становиться сильнее, в том числе и прежде всего в сфере экономики», — резюмировал Путин.

«Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупировали, но это полная чушь», — заявил Путин.

Так, Китай не имеет никакого отношения к Крыму и Донбассу. Но власти США все же ввели повышенные тарифы на их товары, а эта мера по своему влиянию — примерно такие же санкции, которые США применили к России.

При этом давление со стороны США на Китай увеличивается. Смысл этого – в сдерживании Китая. «Просто в лице Китая для США вырос сильный конкурент. То же самое происходит в отношении России», — отметил Путин.

По данным Минэкономразвития, потери России от санкций и торговых ограничений по итогам 2018 года составили $6,3 млрд. Больше всего пострадала металлургия — это $4 млрд, потом сельское хозяйство — $1 млрд и химическая промышленность — $0,6 млрд.

Старший аналитик инвесткомпании «БКС Премьер» Сергей Суверов отметил, что, по оценкам агентства Bloomberg, потери России от санкций и падения цен на нефть составили порядка 6% от ВВП, при этом доля потерь от санкций в этих 6% он лично оценивает в примерно 10-15%.

«Санкции негативно сказались на привлечении в Россию передовых технологий, в том числе в машиностроение и нефтегазовую отрасль», — считает аналитик.

Оценка, которую представил президент, о потерях от санкций, возможно, основана на показателях динамики и структуры товарооборота ЕС и РФ, говорит Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс».

Так, товарооборот ЕС и РФ в 2013 году составлял $410 млрд, при этом объем поставок из России в ЕС составлял $274,8 млрд.

В 2018 году оборот снизился до $294,167. При этом, экспорт из России в ЕС составил $204,897 млрд, импорт из ЕС — $89,27 млрд. Эта статистика отражает существенный спад экспорта ЕС в Россию, говорит Осин.

В целом же, по словам экспертов, в торговой и санкционной войне нет выигравшей стороны. Проигрывают все.

И Россия, и ЕС теряют рабочие места и капитализацию компаний, работавших во внешней торговле и внутри стран, говорит аналитик «Алор» Алексей Антонов.

При этом, по его словам, импортозамещение в России до сих пор не привело к тому, что в российском продовольственном секторе производились продукты качества, аналогичного европейскому и по российским ценам.

Российские производители восприняли эмбарго как возможность монополизировать рынок и повысить цены, например, на молочную продукцию, но не как возможность развить собственное производство и повысить его технологичность.

«Особенно остро проблема эмбарго стоит в российской нефтяной и газовой отраслях, эти отрасли до санкций закупали оборудование в США. При этом, учитывая производственный цикл этого оборудования, за 5-10 лет его невозможно воспроизвести с нуля», — говорит Антонов.