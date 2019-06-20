«Мы тонем в мусоре»: Путин рассказал о решении проблемы

Цена мусора

Жители регионов пожаловались во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным на увеличение коммунальных платежей после старта мусорной реформы.

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Вопросы про мусор на этой прямой линии «ворвались в тройку самых задаваемых», признали ведущие. Люди жалуются, что новая мусорная реформа не работает: тарифы растут, а регионы по-прежнему тонут в мусоре.

«Мы тонем в мусоре. Неделями мусор не забирают. Шесть месяцев — изменений не почувствовали», — зачитывали журналисты обращения из регионов.

С жалобой на необъяснимый рост тарифов за вывоз мусора к главе государства обратился Роман Дмитриев из Омской области. Во время диалога с Путиным житель показал квитанции, которые он держал в руках. По его словам, тарифы за два месяца выросли почти на 200 рублей.

Так, до начала мусорной реформы в марте 2019 года пенсионеру пришла квитанция, где за вывоз мусора был указан платеж на 90,27 рублей. После запуска реформы ситуация по факту не изменилась — тот же бак для мусора, та же периодичность вывоза отходов, но «в квитанциях все стало по-другому», объясняет житель. В апреле пришлось заплатить уже 133 рубля, а в следующем месяце пришел платеж на 266 рублей, рассказал Дмитриев.

«Почему [мусорная] реформа на бумаге проходит, а на самом деле никаких продвижений нет?» — поинтересовался Дмитриев у Путина.

Президент отметил, что такой рост тарифов вызывает не только вопросы, но и «недоумение и внутренний протест». Теперь эти платежки проверят в ФАС, куда пообещал направить вопрос Путин.

«Я попрошу ФАС, чтобы они на это обратили внимание», — ответил глава государства.

По его словам, никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Кроме того, никто не занимался этой проблемой в промышленном смысле.

«Сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны. Значит, приходится их вести подальше. А это тоже деньги. Транспорт же надо использовать. Горючку надо тратить на это. Платить водителям. И так далее», — сказал Путин.

Тем не менее российский президент подчеркнул, что рост тарифов в Омской области, о котором рассказал житель региона, потребует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.

Озвученная жителем сумма гораздо выше средней, которую называли ранее в СМИ. Как рассказывал исполнительный директор Ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, в среднем «мусорные платежи» будут составлять около 100-120 рублей.

С другой стороны, помимо роста платежей появилась и другая проблема — неуплата по счетам.

За первый квартал этого года собираемость «мусорных платежей» по стране составила 50,3% — такие данные приводились в отчете министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина президенту.

Под угрозой тогда встала работа региональных операторов, которые могли приостановить работу. Проблемой обеспокоились чиновники. Как писала «Газета.Ru», депутаты также обсуждали вариант внесения поправок в статью 155 ЖК РФ, которая введет единый платежный документ (ЕПД) для платы за коммунальные услуги.

«Самое важное, чтобы нашелся в конце концов хозяин [мусора — «Газета.Ru»]. Либо это управляющая компания, либо региональный оператор. Это безусловно нужно сделать», — отметил Путин.

Решение проблемы с переработкой мусора заложено в национальные проекты. Предусмотрено строительство 200 комплексов по переработке мусора, отметил президент. Объем финансирования госпрограммы — чуть больше 300 млрд рублей. Программа рассчитана на несколько лет. По словам Путина, треть из них — бюджетные средства (они уже заложены), остальное — должно быть привлечено из бизнеса.

«Несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема, мусор, но я тоже буду за этим поглядывать»,

— завершил свой ответ Путин.

Проблема есть не только с платежами и зоной ответственности. Хоть в России и появляются точки отдельного сбора мусора, потом этот же мусор сваливается в одну кучу, рассказала Путину юный блогер Катя Адушкина.

«Это большая проблема. Она возникла не вчера, но заниматься ей начали два года назад, причем толчком была как раз очередная прямая линия. <...> С моей стороны пошел сигнал коллегам — об этом начали говорить. Выяснилось, что десятилетиями мы накапливали мусор и этим никто не занимался», — отозвался Путин.

При этом он указал, что проведение мусорной реформы не должно затягиваться. «Нужно иметь первичные деньги для того, чтобы начать систему работы, но люди должны видеть результаты, конечно, и это не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет, эти результаты люди должны почувствовать сейчас», — сказал Путин.

Ежегодно россияне генерируют до 70 млн тонн отходов. Полигоны скапливались еще с советских времен.

Мусорная реформа началась с 1 января 2019 года в 69 регионах. Именно тогда начали действовать новые правила обработки твердых бытовых отходов.