«Выдающаяся устойчивость»: Европа выдержала российский удар

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

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Еврокомиссия пришла к выводу, что санкции ЕС против России и ответные контрсанкции со стороны России оказали сдержанное влияние на европейскую экономику.

«Комиссия регулярно оценивает экономическое влияние мер ЕС и ответных санкций, введенных Россией в агропродовольственном секторе. Влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС в целом остается сдержанным и управляемым», — говорится в ответе Могерини на запрос депутата Европарламента Надин Морано.

«Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки.

С 2013 года, то есть до введения Россией эмбарго, общий экспорт агропродовольственных товаров ЕС в третьи страны показал значительный рост на 14,6%, достигнув в 2018 году выдающегося уровня в 137,4 млрд евро», — указано в ответе.

В отношении России Могерини отметила, что санкции ЕС не стали единственной причиной ослабления экономики страны.

«Трудно дать количественную оценку изолированного воздействия ограничительных мер ЕС на российскую экономику, поскольку они совпали с появлением более широких экономических препятствий, включая существующие структурные препятствия для роста, колебания цен на нефть и снижение курса рубля», — заявила она.

По словам главы дипломатии ЕС,

эти факторы привели к «значительному замедлению российской экономики» в 2014 году и «относительно медленному восстановлению с тех пор».

Президент России Владимир Путин в августе 2014 года ввел запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Кроме стран ЕС, ответные меры затронули США, Канаду, Австралию, Украину и другие страны. При пересечении границы товары должны уничтожаться.

Первые санкции в отношении России были введены в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Появились санкционные списки, в которых российским физическим и юридическим лицам прописывались ограничительные меры в виде запрета на въезд, заморозку счетов. В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС, включая экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

В марте 2019 года Путин отмечал, что Россия готова отменить продовольственные контрсанкции, если также поступит Евросоюз с антироссийскими санкциями.

«Мой ответ не порадует сельхозпроизводителей, наших российских, но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», — говорил Путин.

Результаты продэмбарго ранее подсчитала Financial Times.

За четыре года доля российских производителей на рынках фруктовой, овощной, сырной, молочной и мясной продукции значительно расширилась. По оценкам издания, в 2013-м Россия импортировала 35% продовольствия, а сейчас — не больше 20%.

При этом по подсчетам Французского исследовательского центра в сфере международной экономики (CEPII), 76,7% потерь от российских контрсанкций понесли страны Европы. Убытки Польши составили $1,1 миллиарда, Австрии — $852 миллиона, Нидерландов — $794 миллиона.

Специальный докладчик ООН Идрис Джазаири ранее говорил, что Европа ежемесячно теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.

18 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений. «Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», – заявила она.

При этом в ряде европейских стран неоднократно предлагали отменить санкции против России. В частности, глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не видит никакого смысла в ограничительных мерах в отношении РФ. По его словам, антироссийские санкции приносят Италии убытки и «не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла».

Высказывались против антироссийских санкций и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, и президент Чехии Милош Земан, и глава греческого правительства Алексис Ципрас, и другие.