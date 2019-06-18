Топливный кризис? Цены на бензин несутся вверх

Розничные цены производителей на бензин в мае подскочили на 17,5%, отчитался Росстат.

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Подорожали и другие нефтепродукты, в частности, газовый стабильный конденсат – на 18,0%, пропан и бутан сжиженные – на 8,4%, нефтяной кокс – на 5,0%, а также прочие нефтяные газы — на 11,8%.

При этом розничные цены на бензин за первую неделю июня выросли всего на 0,3%.

17 июня после появившейся в ряде СМИ информации о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться с этим вопросом.

По данным информационно-аналитического центра «Кортес», розничные цены на бензин «Регуляр-92» на Дальнем Востоке и в Сибири с 10 по 14 июня выросли на 33 копейки, до 43,46 рубля за литр, «Премиум-95» — на 28 копеек, до 45,43 рубля за литр, «Аи-100» — на 14 копеек, до 50,24 рубля за литр.

«Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», — заключил Медведев.

Позже представитель Козака Илья Джус уточнил журналистам, что «в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано». По его словам, превышение роста цен носит «лишь единичный характер», а в целом цены растут «в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС».

Однако эксперты настроены не столь благодушно.

Розничные цены на бензин могут начать стремительный рост уже в первых числах июля, если регуляторы, как например, Минэнерго и ФАС не вмешаются в ситуацию и не ограничат экспорт нефтепродуктов,

заявил «Газете.Ru» вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. По его словам, в данном случае речь идет о независимых, частных АЗС.

«Если растут оптовые цены, то все идет к тому, что будут расти и розничные цены. Вопрос в том, на сколько и когда это случится. Оптовые и биржевые цены за последние два месяца выросли примерно на 12-14% в зависимости от видов топлива», — говорит он.

В случае с АЗС нефтяных компаний, они, скорее всего, выполнят требование президента России Владимира Путина и не допустят рост цен выше процента инфляции.

«Частные АЗС могут оказаться в той же ситуации, которая была в прошлом году. Она была не самая благоприятная с точки зрения ведения бизнеса. Мы говорили с апреля прошлого года о том, что предстоит тяжелый год. <...> Нас заверяли и регуляторы, и руководители нефтяных компаний, что все хорошо и ничего не будет, но оказалось все не так. В этом году похожая ситуация и все идет к повторению прошлого года»,

— сказал он.

Напомним, весной прошлого года резкий рост биржевых и оптовых цен на фоне дефицита нефтепродуктов привел к тому, что в рознице цены на бензин подскочили выше инфляции, спровоцировав недовольство граждан. Последующие меры по сдерживанию цен и договоренности между вертикально-интегрированными нефтяными компаниями и правительством обернулись убытками для независимых производителей, что в итоге отразилось новым всплеском роста цен уже осенью.

С тем, что и в этот раз рост оптовых цен придет и в розницу соглашается и управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Бензин, как продукт, без которого сложно представить себе перемещение человека или продуктов, которые он ежедневно потребляет, следовало бы отнести к продуктам первой необходимости и следить за конкурентной ситуацией на этом рынке и ценами», — полагает эксперт.

Уже к середине лета в Москве может быть пройдена «психологическая отметка» в 50 рублей за литр,

не исключает Жарский.

«Рынок бензина далек от чистой конкуренции, контроль за ценами осуществляется олигополиями, классическим способом: негласным сговором, НПЗ повышают цены синхронно и для этого им не нужно даже договариваться друг с другом», — утверждает эксперт.

Отмена акциза на топливо могла бы стать мерой, способной снизить цены на бензин на 10-15% и запустить в обществе обсуждение обоснованности наличия и транспортного налога, привязанного к мощности, и акциза, и утилизационного сбора, и таможенных пошлин на иномарки, добавляет эксперт.

Такой рост оптовых цен вынуждает многие АЗС держать в уме повышение розничных цен, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. По его словам, все будет зависеть от того, смогут ли правительство и нефтяники договориться, как и в прошлом году, и не допустить нового топливного кризиса.

Резкий рост топливных цен — помимо негативного влияния на промышленность и на экономику — вызывает негативную общественную реакцию и усиливает социальную напряженность. А такой сценарий не является желательным ни для властей, ни для самих нефтяных компании,

добавляет Авакян.

О резком скачке цен на бензин за месяц до этого предупреждал правительство и Независимый топливный союз.

«За последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста. При этом повышенный спрос на более выгодные мелкооптовые партии сталкивается с ограничением предложения сбытовых компаний, что переводит покупателей обратно на биржу, тем самым поддерживая рост биржевых ценовых индикаторов», — указывал в своем письме Дмитрию Козаку глава НТС Павел Баженов.

За месяц биржевые цены на бензин выросли примерно на 20%, отмечал Баженов в мае.

Однако в ФАС такой прогноз сочли алармистским. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил в интервью «Газете.Ru», что

любые заявления апокалиптического характера, провоцируют рынки к ценовым изменениям.

«Особенно, если это делают люди, которые позиционируют себя как работающие на рынке нефтепродуктов. Как известно, на цену влияет множество факторов. Это, конечно, экономические факторы, ресурсная обеспеченность, конъюнктура внутренних и внешних рынков. Но еще большое значение имеет психологический фактор. Когда подобного рода прогнозы делаются, то это попытки влиять на изменение цен. Они недопустимы. Поэтому антимонопольные органы, в рамках нашей компетенции, выносят соответствующие предостережения должностным лицам», — сказал Голомолзин.

Очередную сделку с нефтяниками о сдерживании цен на бензин и дизель российское правительство заключило осенью прошлого года. Соглашение действовало до 31 марта 2019 года, однако заморозку еще на три месяца — до 1 июля. Дмитрий Козак на полях ПМЭФ-2019 заявил, что на сегодняшний день не видит предпосылок к продлению соглашений с нефтяными компаниями. Таким образом, от сдерживания цен могут отказаться уже с 1 июля и тогда отражение роста оптовых цен не заставит себя ждать.