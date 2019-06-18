Трава и мусор: как у россиян заберут участки

Минэкономразвития разработало механизм изъятия участков за нарушение правил пожарной безопасности, в частности, за нескошенную траву и мусор. Это следует из поправок в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс. Они опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Реклама

Независимая антикоррупционная экспертиза документа продлится до 4 июля.

Как следует из пояснительной записки к документу, исполнение требований пожарной безопасности «не требует значительных временных и материальных затрат» от владельцев земельных участков. При этом несоблюдение правил пожарной безопасности может быть опасно для жизни, здоровья и имущества людей.

Как следует из документов, изымать участки будут не сразу. На первом этапе госорганы пожарного надзора должны будут зафиксировать нарушение. Потом они будут выдавать предписание владельцам, согласно которому нарушения нужно будет исправить за шесть месяцев. И только потом по истечении полгода будет происходить обращение в суд.

Иски будут инициироваться органами местного самоуправления. После изъятия, через полгода, участок может быть продан на публичных торгах. При этом новый собственник должен будет привести землю в порядок, чтобы она соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Торги будут проводить несколько раз. Если сразу не удастся продать участок, то на повторных торгах цена будет снижена на 20%.

При этом средства, вырученные от продажи участка, за вычетом расходов на кадастровые работы, оценку участка и торги получит бывший собственник земли.

Исключение, когда участок не будет изыматься за нарушение правил пожарной безопасности, предлагается сделать только в двух случаях. Так, изъять участок не смогут, если он является предметом ипотеки и если его собственник проходит процедуру банкротства.

Сейчас за нарушение требований пожарной безопасности россиян могут оштрафовать всего на 5 тыс. руб. Такой штраф, в частности, предусмотрен за сжигание сухой травы в лесу.

При этом штрафы для юрлиц также не очень высокие. Они варьируются от 100 тыс. до 1 млн руб. в зависимости от тяжести нарушения.

Документ об изъятии участка был разработан в соответствии с указом Владимира Путина от 26 апреля 2019 года «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края».

Напомним, весной пожары в Забайкалье уничтожили около ста жилых домов.

Тогда травмы получили более 30 человек, потерпевшими были признаны 645 человек. Общая сумма ущерба оценивается в сумму почти 600 млн руб.

В результате пожаров в Забайкальском крае погибли тогда 3,2 тыс. животных. Об этом сообщало агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Огонь уничтожил 94 жилых дома и 68 животноводческих хозяйств.

В результате пожаров в Забайкальском крае был введен режим чрезвычайной ситуации. Всех жителей одного из сел в регионе пришлось эвакуировать. Как сообщали правоохранительные органы региона, специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в Забайкальском крае.

Как отмечается, среди них пал сухой травы, горевшие свалки, обрывы линий электропередачи и последовавшее за этим короткое замыкание, а также переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.

«В большинстве случаев, считают специалисты, пожары возникли из-за пала сухой растительности», — рассказал собеседник агентства ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Он добавил, что в одном из поселений жители выбросили тлеющую золу из печи.

Распространению огня способствовал также порывистый ветер (до 28 м/с) со стороны Монголии, где бушевала песчаная буря, и высокая температура (до +20°С).

Между тем эксперты уже обсуждают, что законопроект имеет лазейки. Так, можно инициировать процедуру банкротства или передавать участок в ипотеку. Это позволит освободить участок для изъятия.

В Минэкономразвития отмечают, что и сейчас по действующему законодательству можно изымать участки за несоблюдение законодательства, однако вопрос о пожарной безопасности теперь будет прописан отдельно.

«Отсутствие установленных оснований и механизма для изъятия земельных участков в связи с нарушением требований пожарной безопасности в настоящее время создаёт почву для неисполнения правообладателями земельных участков указанных требований», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.