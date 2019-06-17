В ожидании взрыва: Россия не справляется с бедностью

В России возможен «социальный взрыв» в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Такое мнение он высказал в эфире программы «Познер».

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По его словам, на данный момент около 12,5 млн россиян находятся за чертой бедности.

Кудрин считает, что «бедность в стране стала позором».

Не исключен, по его мнению, и социальный взрыв, учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%. Особенно это заметно на фоне ситуации в соседних странах, уточняет агентство.

Проблемы российской экономики — это не снижение цен на нефть и не санкции.

«Наши внутренние проблемы, наше неумение провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие политической воли к некоторым шагам», — полагает он.

России нужны преобразования, а вместо этого ситуация в экономике развивается в обратном направлении, говорит Кудрин.

«У нас увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция, уменьшается частная инициатива, у нас очередные компании попадают в собственность госкомпаний или государства. Это движение назад», — считает глава Счетной палаты.

В целом, по мнению Кудрина, страна не использовала свой шанс, и доля России в мировой экономике упала.

«Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными. В этом смысле мы находимся в такой ситуации застоя, экономического в первую очередь, который не дает оптимизма», — заявил Кудрин.

Нынешнее состояние российской экономики чиновник описывает как «ложную устойчивость».

К 2024 году в «майских указах» президента России Владимира Путина поставлена амбициозная цель: вдвое снизить уровень бедности в стране. Он должен упасть до 6% к этому сроку. В 2019 году, исходя из майского указа, уровень бедности должен снизиться до 10,5% населения.

По данным на конец 2018 года число бедных в стране составило 12,9% населения.

Почти 19 млн россиян живут в бедности, заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме в апреле этого года.

«Девятнадцать миллионов человек живут так, как жить не должны. При этом бедность, конечно, она тоже разная. Ее причины у каждого свои, причем в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно», — заявлял Медведев.

Власти предпринимают меры по снижению бедности В частности, Минтруд запустил пилотный проект «по созданию реестра бедных семей». Выбрали для этого 8 регионов. Причем, вовсе не бедных — республику Татарстан (нефтедобыча, нефтехимия), Приморский край (рыба, морепродукты, лес), Липецкую область (развитый АПК и особая экономическая зона), Нижегородскую область (ВПК и промышленность, территория опережающего развития) и другие.

Как сообщала газета «Известия» в понедельник, 17 июня, пилотный проект дал неожиданные результаты. Выводы сделали чиновники очень интересные. Малоимущие граждане, имеющие огород или свободную недвижимость, могли бы прокормиться с их помощью. Без помощи государства.

Как следует из отчетов, одним из шагов к снижению уровня бедности региональные чиновники считают корректировку критериев нуждаемости.

Необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам.

Например, в Ивановской области чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, которые, имея дополнительное имущество, не хотят им воспользоваться для повышения своего благосостояния.

А могли бы, например, продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания». Не хотят или не умеют, но так или иначе «ленятся» это сделать.

Правительство может повлиять на доходы госслужащих, пенсионеров и отчасти на зарплаты работников госкомпаний, комментировала ранее ситуацию с бедностью в стране «Газете.Ru» Оксана Дмитриева, экс-министр труда и социального развития, а сейчас депутат Заксобрания Санкт-Петербурга. Можно, например, поднять зарплаты бюджетникам, проиндексировать пенсии и отчасти проблема бедности будет решаться, считает она. А вот с частным сектором экономики ситуация хуже. При отсутствии значительного роста экономики бедность не истребить.