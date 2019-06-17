Мина под экономику: в России растет число плохих долгов

В ближайшие дни ставки по вкладам в российских банках начнут снижаться, уверены эксперты. Это произойдет, потому что в пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку – до 7,5%, на 25 базисных пункта.

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«C момента повышения ключевой ставки, а было это в сентябре 2018 года, многие банки с опережением повысили ставки по депозитам населения и кредитам. Прирост ставок с тех пор составил более 1%, при том, что ключевая выросла только на 0,5 п.п.», — говорит старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

Он уверен, что сейчас

коммерческие банки стали бы снижать ставки, даже если бы ключевая ставка по итогам заседания совета директоров Банка России осталась бы неизменной.

Согласно данным ЦБ, в начале июня средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в банках из ТОП-10 снизилась до минимального значения с ноября 2018 года. Она составила 7,3%.

Решение ЦБ о снижении ставки было ожидаемым и потому банки начали снижать ставки по вкладам еще накануне объявления решения об уменьшении ключевой ставки, говорит генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

С высокой вероятностью до сентября этого года можно ожидать снижения ставок на 0,25-0,50 п.п. по рублевым вкладам.

Более существенное снижение можно прогнозировать после того, как рынок сформирует ожидания долгосрочного снижения ключевой ставки, считает Максим Петроневич.

Банки ожидают, что ставка ЦБ будет еще, как минимум, два раза снижена в течение этого и первой половины следующего года, отмечает старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.

Напомним, ближайшее заседание совета директоров ЦБ намечено на 26 июля 2019 года.

То есть за лето стоит ожидать еще как минимум одного снижения ставок по вкладам.

По данным Банка России, общий объем депозитов на вкладах в банках России на 1 апреля этого года составил 28,2 трлн. руб., из них 22,1 трлн. руб. – это вклады в российской валюте.

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По идее вместе со ставками по вкладам должны начать падать и ставки по кредитам.

Однако, как правило, они снижаются гораздо медленнее, чем ставки по вкладам – кто ж добровольно откажется от дохода? Но в любом случае снижение ставок будет и в кредитовании. В этом вопросе тон всему сообществу задают крупнейшие кредитные организации — как только они снизят ставки по кредитам, вслед за ним подтянутся и другие финансовые структуры.

При этом финансисты уже нашли объяснения, почему ставки по кредитам снижать вредно. Низкие ставки по кредитам приводят к легкой доступности заемных средств, а в итоге кредиты берут люди, которые не могут по ним расплатиться. Все это накачивает и без того огромный пузырь плохих долгов.

Так, Максим Ковязин ожидает, что в первую очередь кредитные организации начнут снижать ставки по потребительским кредитам и ипотеке, ведь в февральском послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель по снижению ставки по ипотеке до 8%.

Снижение ставок может повысить привлекательность займов среди населения, и это приведет к тому, что будут выдаваться все больше новых кредитов. Поэтому не исключен вариант, что некоторые заёмщики решат использовать инструмент рефинансирования по более выгодной ставке, считает Андрей Хохрин. В результате общей объём заимствований может увеличиться.

Он напоминает, что для того, что создать препятствия для надувания «кредитного пузыря» Центральный банк России с начала 2018 года уже трижды повышал надбавки для банков к коэффициентам риска — в зависимости от показателя полной стоимости кредита (ПСК). То есть ЦБ за полтора года уже три раза ужесточал для банков условия раздачи кредитов населению.

Но все меры ЦБ по сдерживанию объема выданных кредитов не остановили роста общей закредитованности населения,

говорит Андрей Хохрин.

Объем кредитов, выданных российскими банками населению, на 1 апреля 2019 года составила 15,4 трлн. руб. Правда, из этой суммы безнадежно просроченными, то есть невозвратными ни при каких условиях, считается 6%.

Для того, чтобы сдержать рост просроченных долгов, которые банкам придется потом списывать в убытки, а заемщикам – проходить судебную процедуру банкротства, с 1 октября этого года ЦБ вводит понятие коэффициента предельной долговой нагрузки – ПДН. В ходе наблюдений за тем, как россияне обслуживают свои кредиты, ЦБ будет определять то соотношения доходов к расходам по кредиту, выше которого человеку (или ему и его семье) банку не следует выдавать кредит. В разных странах ПНД находится на разных уровнях, но в большинстве развитых экономик этот показатель колеблется от 40 до 55% от суммы дохода.

Не исключено, что какое-то усредненное значение из этой вилки ЦБ в итоге будет рекомендовать применять и к российским заемщикам.