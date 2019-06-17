Бабич вернулся: Москва ударит Минск по карману

Уволенного с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича назначили в понедельник, 17 июня, замминистра экономического развития России. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

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Впрочем от кураторства Белоруссии Бабич не отстранен.

Бывший посол на новом посту будет продвигать взаимодействие с СНГ, а также вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии.

Это подтвердили в Кремле.

Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич на посту замминистра экономического развития РФ продолжит заниматься развитием различных интеграционных процессов. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя назначение Бабича заместителем главы Минэкономразвития сообщил, что «Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой».

Он отметил, что наверняка в министерстве у Бабича будет и много других обязанностей, но «во многом он будет заниматься координацией и организацией» работы в рамках «самых различных интеграционных процессов».

Пытался развалить нерушимый Союз

Напомним, Бабичу «инкриминировали» желание разрушить дружественные отношения двух стран. Причиной для этого стали резонансные высказывания дипломата.

В ходе президентского послания парламенту 19 апреля Александр Лукашенко заявил, что строительство БелАЭС, российско-белорусского проекта, обойдется менее чем в $7 млрд. В ответ на эти заявления Бабич отметил, что президента ввели в заблуждение и что Москва никогда не называла конечную стоимость станции.

Бабич также критически оценил ситуацию вокруг строительства союзного государства России и Белоруссии, отметив, что интеграция продвигается крайне медленно. По его словам, без единой денежно-кредитной, налоговой, промышленной и инфраструктной политики «перейти на такой уровень интеграции невозможно».

Интервью Бабича вызвало в Белоруссии гневную реакцию — представитель МИД этой страны даже назвал посла России «рядовым клерком».

Главное негодование вызвал тот факт, что Бабич дал понять, что белорусские партнеры обходятся Москве в значительную сумму — от $5 до $6 млрд.

С поста посла в Минске Бабич был уволен 30 апреля, не проработав там и года. На его увольнении настаивал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президента Лукашенко не устраивала «слишком активная деятельность» посла Бабича.

Но и после снятия Бабича Лукашенко остается верен себе и продолжает критиковать российские инициативы. В конце мая на саммите ЕАЭС в Нур-Султане Лукашенко призвал не забывать про выполнение уже достигнутых договоренностей.

Его любимая тема, имеющая, кстати, все основания для обсуждения, — торговые барьеры внутри вроде как единого экономического пространства ЕАЭС. Абсолютный приоритет — уже достигнутые договоренности в рамках ЕАЭС, настаивал на своем белорусский президент.

«Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле», — пояснил Лукашенко.

Белорусы — потомки литовцев?

Белорусский лидер указал на необходимость отказа «от протекционистских решений, запретительных и ограничительных мер». Иначе ЕАЭС может развалиться, намекает белорусский лидер.

То есть, без «разрушительных» действий Бабича.

У Москвы тоже накопилось немало претензий к Белоруссии. И не только экономических. Белоруссия начинает выступать рупором русофобских настроений на международной арене, заявлял ранее первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин. Он пояснил, что Минск, в частности, не поддерживает запущенную в России, но распространившуюся на весь мир акцию памяти ко Дню Победы 9 мая — «Бессмертный полк».

«Президент Белоруссии публично выступает против концепции русского мира, отвергает «Бессмертный полк» под предлогом ревности об авторстве. В школах Белоруссии в учебниках чаще всего события истории рассматривают по-разному. Всеми силами подчеркивается особый характер белорусского государства и происхождение не от общих корней, а от Великого княжества Литовского», — пояснил депутат.

Вместо Бабича был назначен послом в РБ Дмитрий Мезенцев.

Мезенцев, который до недавнего времени был сенатором, главой Шанхайской организации сотрудничества, губернатором Иркутской области и даже планировал выдвинуться кандидатом в президенты, отметил, что главной задачей на новой должности он считает работу по расширению связей Москвы и Минска.

Правда, президенту Лукашенко может не понравиться, что Мезенцев — сын кадрового военного, и непонятно, кто кому будет отдавать приказы во время баталий за интеграцию.

Совершенно точно официальная Москва не ослабит хватку в так называемых интеграционных процессах, уверен первый заместитель руководителя Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

«Конечно, статус самого Бабича понизился. Он был не просто послом, а еще представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией. Теперь Бабич всего лишь один из замов Максима Орешкина, и он лишен прямого выхода на президента», — говорит Макаркин.

Кстати, министр Орешкин возглавляет с российской стороны рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции с Белоруссией.

Москва продолжит сжимать Белоруссию в братских объятиях. «Курс на интеграцию, на максимально сближение России и Белоруссии будет продолжен абсолютно точно. Но только теперь это будут делать не методом наскока, а немного дипломатичнее», — заключает эксперт.