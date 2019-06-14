Доллары надо выкинуть: Россию пересчитают в евро

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович объявили о решении создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро. Работа группы будет способствовать замещению доли доллара в расчетах между партнерами, в том числе, за поставки энергоносителей из России в Европу. В группу войдут представители в рангах заместителей министра.

За пять лет, которые Россия живет под санкциями со стороны США, доля евро в расчетах нашей страны с ее торговыми партнерами выросла — с 18,1% до 34,3%.

Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС). Более активному замещению доллара препятствует тот факт, что цены на нефть во всем мире традиционно формируются в долларах.

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Сделки на рынке нефти – как на рынке физических, так называемых «спотовых» продаж, и на рынке производных контрактов на цену нефти — фьючерсов — ориентированы на эталонные марки нефти – Brent, WTI. Они все котируются в долларах.

На рынках природного газа сложилась более комфортная картина для перехода на расчеты в евро, так как сделки в европейских газовых узлах — хабах — номинированы, чаще всего, в британских фунтах и евро, как и контракты по импорту в Евросоюз газа из Норвегии. Но самый большой объем импорта из других стран, включая Россию, номинирован все же в долларах.

Поэтому для перехода к расчетам в любой другой валюте, помимо доллара, риск колебаний этой валюты относительно доллара надо страховать, а для хеджирования риска падения валюты расчета нужно отвлекать средства, причем изымать их из самой суммы контракта на поставку товара, или привлекать внешнее финансирование – сверх суммы заключаемой сделки.

Хедж на международную поставку сработает только тогда, когда он формируется в виде производного срочного контракта, торгуется на одной из международных бирж и его покупателем выступает крупный инвестиционный дом,

говорит генеральный директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов.

Например, так страхует цены своих поставок мексиканская государственная нефтяная компания – Pemex.

Но последствия кризиса 2008 года до сих пор мешают полномасштабной работе такого рода рынка производных инструментов. Да и память о том, что рубль подвержен внезапным резким падениям, например, как это произошло в декабре 2014 года, когда курс доллара взлетел с отметки в 55 почти до 100 рублей, все еще жива.

«И если бы в этот момент какой-то крупный контракт на поставку из России партии нефти, оформленный в рублях, был хеджирован на внешнем рынке, то завалиться мог банк размером с Lehman Brothers», — добавляет эксперт.

Поэтому активного роста объема расчетов в рублях ждать не приходится.

Между тем переход на расчеты в евро происходит гораздо успешнее.

Страны Евросоюза за пять лет, которые прошли с момента введения санкций против России, уже на четверть сократили долю доллара в расчетах за российский экспорт, и на 20,4% — за импортные поставки из стран ЕС в Россию. Примечательно, что на сокращение доли доллара в расчетах активно идут даже те страны, которые поддерживают антироссийские санкции.

Рабочая группа, создаваемая по инициативе Силуанова и Шефчовича, будет изучать практические шаги в области перевода расчетов на национальные валюты. В ходе встречи политики обсудили вопрос участия европейского бизнеса в реализации национальных проектов в России. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министра финансов Андрея Лаврова сообщает ТАСС.

По его словам, Силуанов заверил Шефчовича в том, что Россия заинтересована в участии иностранных инвесторов в национальных проектах и препятствий для работы иностранных компаний в России нет. Первый вице-премьер также проинформировал заместителя главы Еврокомиссии о предпринимаемых российским правительством мерах, которые направлены на улучшение инвестиционного климата в России и либерализацию торговли.

Ранее эксперты отмечали, что, несмотря на то, что доллар демонстрирует высокую стабильность, а долларовые активы относятся к числу наиболее высокодоходных в категории безрисковых, российское правительство и бизнес постепенно отходит от долларовых расчетов, так как опасаются возможного замораживания долларовых активов.