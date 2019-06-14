Перезапустить Камчатку: как туристов заманят на вулканы

Как стало известно «Газете.Ru», глава правительства Дмитрий Медведев согласился с предложением о создании туристического кластера вокруг вулканов Мутновский, Вилюченский и Горелый.

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Предложение было направлено вице-премьером, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым 28 марта 2019 года (копия документа есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов подтвердил «Газете.Ru», что соответствующее предложение в адрес главы правительства поступало. По результатам его рассмотрения первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и вице-премьеру Юрию Трутневу поручено его проработать, отметил он. «Все в работе», — уточнил в беседе с корреспондентом «Газете.Ru» Олег Осипов.

В письме Юрия Трутнева в адрес главы российского правительства отмечается, что инвестор проекта (ООО «Роза Хутор») собирается направить на его реализацию 15 млрд рублей. Это позволит, в частности, построить на Камчатке гостиницы на 1 тысячу номеров, 4 канатные дороги, 32 км горнолыжных трасс, проложить туристические маршруты и создать геотермальную лагуну.

Из бюджета на развитие нового курорта на Камчатке предполагается выделить 24,2 млрд рублей.

Из них 15,2 млрд рублей пойдут на реконструкцию 154 км автомобильных дорог, которые позволят связать в единую сеть поселок Термальный, курорт «Сопка Горячая», вулканы Мутновский, Вилюченский, Горелый, геотермальную станцию, лавовые пещеры, озеро Чаща и морской терминал. 5,3 млрд рублей предусмотрены на прокладку инженерных сетей для обеспечение гостиничных комплексов, а еще 3,7 млрд рублей – для создания морского терминала для круизных судов.

Предполагаемый срок возврата инвестиций за счет уплаты инвесторами налогов – до 20 лет.

Поступления налоговых платежей и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов за 10 лет деятельности проекта оценивается в объеме около 7 млрд рублей, говорится в письме Юрия Трутнева.

При этом отмечается, что создание нового туристического кластера будет способствовать развитию туризма на Камчатке и в целом региона.

Предполагается, что новый проект позволит привлечь 170 тысяч новых туристов в 2024 году и увеличить поток до 460 тысяч к 2037 году.

Дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 года по 2037 год составит более 135 млрд рублей.

«Камчатка является одной из наиболее привлекательных в Российской Федерации территорией для развития туризма», — говорится в письме.

Как пояснял «Газете.Ru» представитель «Интеррос», основавший компанию по девелопменту горнолыжного «Роза Хутор», проект нового туристического кластера на Камчатке находится сейчас в стадии проработки. При этом конкретные детали в компании будут готовы раскрыть после составления мастер-плана проекта.

Между тем некоторые детали проекта уже известны. Проект туристического кластера на Камчатке «Парк «Три вулкана» предполагает создание большой рекреационной зоны в регионе (40x70 км) в 100 км от аэропорта «Елизово». Туристический кластер будет сформирован вокруг трех вулканов – Мутновский, Вилюченский и Горелый. Основным местом проживания туристов станет курорт «Сопка Горячая». В центре будущего курорта будет построено 5 гостиниц, рестораны, а также канатные дороги для занятия горнолыжным спортом.

При этом горнолыжный курорт не самое главное в туристическом кластере. Проект предполагает большое количество экологических маршрутов, строительство смотровых площадок. С вершины курорта «туристы смогут любоваться видом сразу на три вулкана, а также на Южную долину гейзеров и лавовые пещеры.

Также строительство необходимой инфраструктуры в регионе позволит активно предоставлять бальнеологические услуги в регионе. Кроме того, часть проекта – создание автомобильной дороги от поселка Термальный до «Мутновская ГеоТЭС» (ее протяженность 64,3 км).

При этом строительство морского терминала, предусмотренное в рамках проекта, позволит развивать круизный туризм в регионе. Как отмечал, в частности, вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов, проект предполагает создание портовой зоны для приема круизных судов.

«Это позволит предусматривать операторам лайнеров семидневные программы пребывания на Камчатке туристов», — уточнял чиновник.

Так, сейчас круизные суда заходят на Камчатку максимум на два-три дня. Как сообщалось ранее, реализация проекта позволит создать более тысячи рабочих мест в регионе.

Туристический поток в регион растет последние годы (так, в прошлом году он почти удвоился: если в 2017 году в регион прибыло почти 14 тысяч туристов, то в 2018 году – более 25 тысяч), но с развитием инфраструктуры темпы роста могут быть гораздо выше.

«Потенциал развития туризма на Камчатке огромен. В юго-восточной части полуострова, где планируют построить горнолыжный курорт, снежный покров устойчив. Это позволит привлечь часть туристического потока из Европы, где снежный покров не держится так долго», — считает директор департамента стратегического маркетинга «Евроэксперт» Евгения Шалихманова.

По ее словам, новый туристический кластер в целом повысит внимание к региону и даст возможность активнее развивать в целом туризм на Камчатке по различным направлениям.

В частности, кроме бальнеологии, в регионе отличные волны для занятия серфингом и если построить больше гостиниц, кафе и пунктов проката, то в регион потянутся любители серфинга, изменив привычным азиатским серф-маршрутам, уверена Шалихманова.

«Сейчас недельный серф-тур на Камчатку продается по цене от 70 тысяч рублей на человека. Эта цена вполне сопоставима с путешествием на традиционные серф-направления в Юго-Восточной Азии», — говорит эксперт.

В Минфине «Газету.Ru» переадресовали в Минэкономразвития и Минвостокразвития. В Минэкономразвития в свою очередь уточнили, что завершают подготовку стратегии развития туризма до 2035 года, а также готовят дорожную карту ее выполнения. «К июлю министерством будут выбраны пилотные туристские проекты, претендующие на господдержку», — отметили в ведомстве.

Между тем, как стало известно «Газете.Ru», Минвостокразвития уже дало конкретные поручения после одобрения проекта в правительстве. В частности, профильные ведомства и правительство Камчатского края должны разработать проект комплексного плана инвестиционного проекта «Парк «Три вулкана» до 1 июля 2019 года, до 30 сентября этого года «РусГидро» совместно с правительством Камчатского края должно подготовить предложения по финансированию строительства автомобильной дороги от поселка Мутновский до ГеоТЭС. Инвестору проекта – ООО «Роза хутор» — до 31 августа 2019 года рекомендовано подготовить мастер-план, включающий перечень земельных участков, необходимых для реализации проекта.

Представитель Минвостокразвития в ответ на запрос издания передал ранее сказанные слова Юрия Трутнева: «Сейчас туризм на Камчатке весьма ограничен. Дорог нет, все путешествие необходимо строить с учетом перелета на вертолете. Это дорого. Из этого невозможно сделать массовый туризм. Проект даст возможность большему числу людей посетить Камчатку и принести больше денег региону для дальнейшего развития».