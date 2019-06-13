Запретят кешбэк? Как клиенты обманывают банки

Обмануть банк хоть в чем-то – это распространенная среди российских граждан забава. Многие клиенты привыкли считать наши банки «жирным котами» и полагают, что надо устроиться в жизни так, чтобы банк и деньги тебе в долг давал, и еще за это приплачивал.

В последние месяцы популярность набирает новый вид обмана банков, который можно условно назвать: «Как получить возврат от банка средств (кешбэк), при этом ничего не купив».

Кешбэк – это премия банка, которую он платит своему клиенту за то, что клиент карточкой банка активно платит, а не снимает средства в банкомате. Это функция карты, которая позволяет часть потраченных денег вернуть на счет. Средний размер кешбэка колеблется от 3 до 5%, иногда встречается и 10%, также есть банки, которые возвращают всего 1%.

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Обычно кешбэк начисляется за сумму потраченных в месяц с карты на безналичные платежи денег. Например, купил в месяц товаров на сумму 100 тыс. рублей, и если эти товары приобретены у тех партнеров банка, где кешбэк начисляется по ставке 5%, то в начале следующего месяца банк 5 тыс. руб. перечисляет клиенту на счет.

Но люди хотят обхитрить банк. Каждый потребитель имеет право на возврат товара, так как он может банально не подойти или просто не понравиться. Закон разрешает покупателю не объяснять причины возврата товара.

Поэтому клиенты банков нашли лазейку – совершают покупку по карте с кешбэком, а через несколько дней товар возвращают в магазин и в письменном виде просят вернуть средства. Если средства возвращаются на карту, то банк видит отмену операции и кешбэк не начисляет. Но, оказалось, что можно и это препятствие обойти.

Как пояснили «Газета.Ru» в одном из банков, при покупке по карте происходит блокировка средств на счете покупателя, и только в дальнейшем происходит перечисление средств со счета карты покупателя на счет продавца товаров или услуг. Если возврат товара происходит день в день, то продавцу достаточно отменить транзакцию, и денежные средства на карте клиента будут разблокированы и тут же станут доступными для использования.

Если банк продавца уже получил средства за покупку от банка покупателя, то де-юре законодательство не запрещает вернуть покупателю в торговой точке средства в наличной форме в том случае, когда это указано в заявлении покупателя товара.

Однако продавцы предпочитают возвращать средства на карту покупателя за покупки, оплаченные безналичным путем, именно в безналичной форме, а не наличными. Главной причиной любви к безналу является запрет налоговой службы возвращать деньги за покупки по карте наличными. За такое действие магазину грозит внушительный штраф. Это связано с тем, что выдача наличных может быть расценена налоговым органом как нецелевое расходование денежных средств.

Но чтобы получить средства налом, люди тоже идут на различные ухищрения. Можно заявить, что карта размагнитилась или утеряна, и на ее перевыпуск нужно время, а сроки возврата спорного товара истекают. Можно сказать, что данные карты были скомпрометированы и ее владелец боится, что средства, перечисленные магазином, достанутся злоумышленникам, которые имеют доступ к карте, а на перевыпуск новой карты опять же – нужно время. Зачастую магазин идет навстречу и возвращает средства клиенту наличными деньгами.

В итоге – и средства на покупку товара не потрачены, и кешбэк в кармане, так как банк об отмене транзакции не в курсе.

Подобные действия противоречат правилам программ лояльности банков. Есть ли за это ответственность? Нет. «Совсем гипотетически можно было бы рассуждать о мошенничестве, но

так как банк представляет кешбэк априори безвозмездно, на мой взгляд, здесь нет хищения»,

— считает советник международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

Сможет ли банк вернуть кешбэк, например, если узнает об обмане клиента в судебном порядке? Наверное, да, отмечает Константинов. «Но на практике вряд-ли кто-то будет этим заниматься, пока проблема не носит массовый характер», — добавляет юрист.

Формально данная ситуация может содержать признаки состава мошенничества при наличии причиненного ущерба банку и при доказанном умысле клиента банка на хищение денежных средств путем обмана, считает адвокат юридической компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич.

Но сложность будет заключаться в том, чтобы доказать наличие умысла, а при размере кешбэка, который составляет несколько тысяч рублей, банк вряд ли сможет доказать, что ему причинен значительный ущерб.

Член Ассоциации юристов России Денис Фролов отмечает, что для квалификации этого деяния как мошенничества должен быть установлен умысел покупателя, то есть должно быть в суде доказано, что целью покупки было именно начисление кешбэка. А доказать это будет очень сложно, так как право покупателя сдать товар предусмотрено законом «О защите прав потребителей».

«Если же удастся доказать, что человек занимается этим систематически (имеет несколько банковских карт, с которых получает кешбэк за такие операции), то можно говорить о признаках состава преступления», — полагает Фролов.

И пока лазейка не закрыта, и в суде не доказано, что клиенты умышлено дурят банки, желающих получить в месяц 3-10 тыс. руб. от банка, будет все больше.