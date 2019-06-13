Давайте мириться: что Россия готова простить Киеву

План «Б» не нужен

Россия готова возобновить поставки газа Украине, которые были прекращены в 2015 году. Более того,

«Газпром» мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня»,

— заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

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Еврокомиссар специально прилетел в Москву, чтобы обсудить с главой Минэнерго РФ ряд важных вопросов энергосотрудничества, главный из которых — транзит газа через территорию Украины.

Газовый вопрос между Москвой и Киевом сейчас один из ключевых в двухсторонней повестке, так как действующие контракты и на поставку и на транзит истекают 31 декабря 2019 года, а все попытки договориться о новом соглашении к ощутимым результатам не привели. Осложняет ситуация процесс смены власти в Украине: новый президент уже пришел, но обновленную Верховную раду и сформированное ей правительство — а именно правительство курирует газовое сотрудничество с Москвой — мы увидим не раньше осени.

То, что это время и станет отправной точкой в новом раунде трехсторонних встреч, подтвердил Александр Новак.

«Мы будем обсуждать дату трехсторонней встречи во второй половине сентября, чтобы дождаться итогов парламентских выборов на Украине»,

— уточнил он. Соответственно, сама встреча состоится в лучшем случае ближе к концу сентября — за три месяца до конца действующих контрактов. Такой дедлайн, безусловно, добавит нервозности всем сторонам процесса.

Впрочем, в Еврокомиссии демонстрируют завидное спокойствие. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что отвечая на вопрос журналистов, есть ли у России и ЕС план на тот случай, если переговоры России и Украины зайдут в тупик, Марош Шефчович сказал:

«Мы полагаем, что нам «плана Б» не будет нужно. В последние четыре года у нас всегда были хорошие конструктивные решения».

Не исключено, что внешний оптимизм — это лишь хорошая мина при плохой игре. Прошло более года с тех пор, как стороны начали консультации в трехстороннем формате и за это время ими были лишь заявлены собственные позиции, которые вместе никак не складывались в компромисс.

Например, Россия на всех уровнях давала понять, что залог новых газовых отношений с Украиной — отказ от всех судебных тяжб. В Киеве же даже представители нового президента Владимира Зеленского подчеркивали, что считают самым главным соблюдение решения Стокгольмского арбитража, по итогам которого «Газпром» все еще должен «Нафтогазу» $2,56 млрд и не собирается платить, так как оспаривает это необъективное, по его мнению, решение в апелляционной инстанции.

Еще один момент — сам контракт на транзит. «Газпром» хочет просто продлить действующее соглашение, которое было подписано в 2009 году по итогам, кстати, газовой войны, едва не заморозившей половину Европы. А Киев и «Нафтогаз» хотят новый договор с соблюдением условий европейского законодательства — с уже выделенным в отдельную структуру оператором газотранспортной системы страны. При том, что не очень понятно, успеют ли они сами завершить этот процесс до конца года.

«Украина на сегодняшний день пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе. На самом деле, самый простой вариант — это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне», — уточнил глава Минэнерго РФ.

Москва готова договариваться

«Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта», — подтвердил Новак.

Вообще, российский министр нетипично много говорил о компромиссах. Газовая риторика Москвы в отношении Киева заметно смягчилась, что может также свидетельствовать о готовности России идти навстречу Украине.

Ранее в интервью телеканалу «Мир» президент РФ Владимир Путин заявил:

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения (с Украиной), не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами».

Аппетит приходит во время еды

Помимо 25-процентной скидки, о которой ранее также заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге 7 июня, Россия готова к другим компромиссам.

«С российской стороны, со стороны «Газпрома», предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения, которое бы позволило создать условия для более конструктивных взаимоотношений в рамках новых контрактов, с 1 января 2020 года. Это возможно, для этого есть вся необходимая юридическая база», — сказал Новак. Правда, параметры «мировой» он не уточнил.

Подобные предложения поступали неоднократно, но украинская сторона неизменно видела в них желание отвлечь внимание от строительства «Северного потока — 2», отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его мнению, скорее всего Киеву в очередной раз было предложено продлить контракт действующий контракт или перезаключить его по более выгодным условиям, что не устраивает Украину, где рассчитывают не только взыскать $2,62 млрд по решению Стокгольмского арбитража и $11,6 млрд компенсации от занижения тарифов, но и удачно переподписать новый контракт.

«Получить компенсацию за занижение тарифов получится навряд ли, а позиция по ранее выигранному иску на $2,62 млрд достаточно шаткая, однако, политические мотивы перевешивают любые возможные потери украинской стороны, так что рассчитывать на соглашение не стоит»,

— полагает Николаев.

Тут речь идет не столько о мировом соглашении в рамках конкретного судебного спора, сколько о предложении некоего плана действий, направленных на прекращение конфликта в целом или хотя бы перевода его в неактивную фазу для заключения нового транзитного контракта, в отсутствие которого уже в 2020 году и поставщик, и транзитер, и импортеры могут начать нести убытки, а последние, к тому же, столкнутся с высокими рисками топливно-энергетического кризиса, отмечает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

«Если будет конструктивный подход, будут предложены приемлемые, экономически конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения — разбирательства в арбитражных судах, в принципе тогда транспортная система может быть использована, но мы знаем на сегодняшний день, что пока нет никаких предложений со стороны украинских коллег», — констатировал Новак.

Возможно, что политически абсолютно верно получить поддержку в виде предложения мирового соглашения со стороны России, рассуждает аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков. То есть первый шаг в сторону возобновления адекватного сотрудничества будет сделан именно со стороны сильного партнера. Сразу согласиться Украина не может. Однако, со временем, вероятно, в течение года, когда сила нового президента будет более уверенной, можно ждать, что подобные предложения будут приняты, полагает Стариков.