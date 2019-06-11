Время перемен: что решит Банк России

От того, как себя поведет регулятор финансового рынка в отношении ключевой ставки 14 июня, зависит многое, в первую очередь, стоимость и доступность кредита для населения и промышленности.

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Риски роста инфляции находятся у Банка России под контролем, российские рынки сохраняют иммунитет к сигналам от настроенных на снижение индексов мировых торговых площадках. Кроме того, продолжается довольно длинный период затишья в риторике о возможности введения новых санкций по отношению к России со стороны США.

В пользу того, что Центробанк снизит ставку, говорит замедление инфляции, динамика ставок ОФЗ и обстановка на внешних рынках, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

Ожидания снижения ставки резко выросли после ряда заявлений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, добавляет старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

На прошлой неделе в ходе Петербургского экономического форума глава ЦБ заявила, что ключевая ставка по кредитам может быть понижена в ближайшее время, так как, по оценке регулятора, в настоящий момент она выше нейтральной.

В конце мая Набиуллина также говорила, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8%, отметив, что все будет зависеть от темпов сокращения инфляции. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович ожидает, что

в случае отсутствия каких-либо негативных шоков на внешних рынках Банк России снизит ставку на 25 б.п. до уровня 7,5% на заседании 14 июня.

Александр Осин обращает внимание, что крупнейшие ЦБ развивающихся стран смягчают монетарную политику или рассматривают возможности для этого, что также выступает аргументом в пользу продолжения цикла смягчения кредитной политики со стороны Банка России.

Так,

5 июня Резервный банк Индии снизил базовую ставку на 0,25%. Управляющий Народного банка Китая И Ган на прошлой неделе заявил, что в ответ на торговую войну с США Пекин готов на серьезные меры по смягчению денежно-кредитной политики и по пересмотру политики установления норм обязательного резервирования. Все это говорит о в пользу того, что российский ЦБ тоже пойдет на смягчение ДКП.

Также выросли надежды, что Федеральная резервная система США (ФРС) пойдет на третье снижение ставки уже до конца этого года.

Антон Покатович полагает, что ожидания такого сильного снижения ставок являются гипертрофированными страхами участников рыка. Однако аналитик не исключает того, что в течение ближайших трех месяцев американский монетарный регулятор продемонстрирует рынку готовность к реальному снижению ставки.

Одним из аргументов в пользу снижения ставки в России также является уменьшение динамики инфляции до 5,1% в мае по отношению к 5,2% в апреле, отмечает партнер люксембургского офиса KRK Group Никита Рябинин. Вероятно, такое решение позволит крупнейшим игрокам ипотечного рынка снизить ставки по ипотеке, а это, в свою очередь, может сбалансировать уровень спроса на рынке недвижимости.

Он также обращает внимание, что риски санкций сохраняют свою актуальность. Рябинин отмечает, что буквально на днях министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак говорили о возможном понижении цены на нефть до $30 за баррель при условии того, что новое соглашение ОПЕК+ не будет достигнуто. «Любое значительное движение на рынке спровоцирует рост ключевой ставки в России и повлияет на решение ЦБ», — предупреждает Рябинин.

Аналитики полагают, что понижение ставок Банка России будет традиционно небольшим — на уровне 0,25%.

Все-таки весь комплекс мер монетарной политики Банка России остается избыточно жестким, считает Осин. «В этих условиях ЦБ ограничен в возможностях снижения своих базовых ставок», — полагает эксперт.

По мнению Максима Петроневича из «Открытия»,

решение по снижению ставки может быть отложено. Вероятно даже до сентября.

Аналитик обращает внимание, что значимых решений для принятия ЦБ решения по снижению ставки не произошло, при этом сама глава регулятора ранее говорила, что возможное смягчение не приведет к ускорению темпов экономического роста, так как ограничения роста сейчас лежат в структурной плоскости.

В пользу сохранения базовой ставки на текущем уровне, по словам Петроневича, говорят несколько вещей. Во-первых, за последние 12 месяцев произошло резкое замедление темпов роста депозитов в рублях – с 12% до 7%. При этом рост ставок в валюте и риск обесценения рубля привел к прекращению процесса девалютизации депозитов, наблюдавшегося с 2014 года,

теперь доля валютных депозитов растет как у физических (с 18% до 19%), так и у юридических лиц (с 36% до 38%).

Дальнейший рост доли валюты в пассивах банков будет постепенно усложнять контроль регулятора за банковской системой, предупреждает аналитик.

Во-вторых, постепенный рост геополитических рисков продолжается: цены на нефти снизились с момента предыдущего заседания с $75 до $62, а постепенная эскалация торговых ограничений США в отношении основных торговых партнеров увеличивает риск дальнейшего снижения мировых цен не только на нефть, но и большинство сырьевых товаров. В-третьих, по итогам мая текущие темпы инфляции прервали тенденцию к снижению, а инфляционные ожидания населения в мае практически не изменились и составили 9,3%.

Кроме того, продолжает Петронечвич,

с середины 2018 года банковский сектор увеличил процентные ставки в рублях на 1-1,5 п.п., в то время как ключевая ставка выросла только на 0,5 п.п. Это позволяет банкам зарабатывать на разнице срочности кредитов и депозитов,

отмечает он.

Однако, учитывая заметное замедление роста цен на некоторые потребительские товары, до конца года не исключено еще одно снижение ставки на 0,25%. На данный момент сохраняются возможности некоторого дальнейшего замедления инфляции в РФ в конце года.