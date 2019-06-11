Раздадут бедным? В России запретят уничтожать санкционку

Отправлять под колеса бульдозеров качественные продукты питания уже не кажется в России хорошей идеей. Роспотребнадзор выступает за то, чтобы внести в законодательство РФ запрет на уничтожение продуктов, пригодных к употреблению в пищу. Данная инициатива содержится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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Предположительно речь идет о той самой санкционке и конфискованных продуктах, которые изымаются сотрудниками таможни при попытке нелегального ввоза в РФ. Показательные акты уничтожения ящиков с персиками и помидорами, мешков с яблоками и прочей снедью ранее вызывали возмущение со стороны общественности. Звучали также призывы вместо радикального уничтожения продовольствия раздавать эти продукты неимущим.

Теперь за то, чтобы остановить истребление еды в страны, взялся Роспотребнадзор.

«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу»,

— говорится в документе, который 11 июня был опубликован на сайте СПЧ.

Напомним, что указ президента об ограничении ввоза в Россию продовольствия из некоторых стран, в число которых вошли государства ЕС, Канада, США, вступил в силу в августе 2014 года. Спустя год вопрос с нелегальным ввозом «запрещенки» был решен еще более радикально: президент подписал указ об уничтожении продуктов питания, которые в обход санкций попадают на территорию РФ.

Такой шаг со стороны государства стал ответной мерой на санкции со стороны некоторых государств, которые ввели рестрикции в отношении РФ из-за присоединения Крыма и событий на востоке Украины. Регулярно и те, и другие санкции продлеваются. Так, запрет на ввоз запрещенных продуктов формально действует до конца 2019 года.

За прошедшие годы Федеральная таможенная служба и Россельхознадзор неоднократно пресекали попытки ввоза в страну запрещенных продуктов, а попавшие на территорию овощи, фрукты, молочная и мясная продукция уничтожались.

В середине 2018 года Россельхознадзор отмечал, что за три года уничтожил почти 28 тыс. тонн санкционной продовольственной продукции. При этом в основном это были фрукты, овощи, животноводческая и молочная продукция.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что уничтожение санкционных продуктов оправдано экономическими мотивами.

Иногда с точки зрения экономики «лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать», уверен глава государства. Звучит это «странно», но обосновано сохранением рабочих мест, уровнем рентабельности, ценовой политикой и другими факторами, уточнил Путин, добавив, что несмотря на «не очень комфортное и благообразное» звучание его слов, уничтожение продуктов в конечном счете приводит к экономическому росту.

Как ранее отмечал Россельхознадзор, основной поток запрещенной продукции поступает в Россию со стороны Белоруссии и Казахстана, не поддержавших российское продэмбарго.

Еще год назад глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечал, что

%«лучше бы бесплатно раздавать конфискованные продукты малоимущим, чем закапывать их».

От введения санкций Запада и ответных мер Москвы пострадал и российский бизнес, и европейский, так как были нарушены торговые связи. Однако российские аграрии за это время окрепли и отвоевали часть отечественного рынка. «Возврата к исходной точке уже не будет, даже после того, когда санкции в конце концов отменят... «заслуга» санкций в этом, возможно, минимальна», — отмечает Рылько. Не стоит забывать, что отечественное сельское хозяйство «поднялось» еще и за счет обвала рубля.

Роспотребнадзор между тем не ограничивается предложением запретить уничтожать продукты. Ведомство предлагает также законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики, законодательно сократить и постепенно прийти к полному запрету на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли. Кроме того, предлагается сделать обязательным многократное использование «отдельных видов тары и упаковки» и юридически закрепить стимулирование применения многоразовой тары и саморазрушающихся материалов при производстве упаковки.

Ранее премьер Дмитрий Медведев поручил министерству природных ресурсов и экологии, министерству промышленности и торговли, а также министерству экономического развития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения.