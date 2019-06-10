Нефть и рубль: 5 главных угроз России

Самые высокие с 2013 года темпы роста показала Россия в прошлом году, отмечает Всемирный банк в очередном обзоре. Вот только рост этот был обусловлен факторами, которых уже не будет в текущем году. Чемпионат мира по футболу, рост мировой экономики и повышение цен на нефть дали толчок к увеличению ВВП России на 2,3% в 2018-м по сравнению с 1,6% в 2017-м году.

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В первом квартале российская экономика выдохлась «в условиях повышения ставки НДС, проведения относительной жесткой денежно-кредитной политики, более высокой базы 2018 года и снижения добычи нефти».

Итог первого квартала 2019 года, напоминает ВБ, — замедление роста ВВП до 0,5% год к году.

«Прогноз роста российской экономики на 2019-2021 годы остается сдержанным: от 1,2% до 1,8% в 2019-2021 годах в соответствии с долгосрочным потенциальным ростом экономики около 1,5%», — уточняет ВБ.

Все факторы, тормозящие экономику, давно известны и пронумерованы.

Турбулентность на развивающихся рынках

Пять основных, которые будут влиять на среднесрочную перспективу, Всемирный банк описал в деталях.

Это риск расширения санкций, возобновление финансовых потрясений в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли, резкое падение цен на нефть.

Это внешние факторы, на которые Россия почти не может влиять. Хотя, например, зависимость от цен на нефть российское правительство обещает снизить почти 20 лет, но тренд явно противоположный.

Названы и внутренние риски российской экономики. Два основных, по версии Всемирного банка — это значительный рост в сегменте розничного кредитования и неэффективная реализация инфраструктурных проектов.

«Наблюдающийся в последнее время двузначный рост кредитования домохозяйств также может поставить под угрозу финансовую стабильность в случае ухудшения макроэкономической ситуации», — отмечают эксперты ВБ.

Названы и другие факторы, негативно влияющие на рост ВВП России. Например, отток капитала.

«На фоне неблагоприятных условий внешнего финансирования для развивающихся рынков и повышенной геополитической напряженности чистый отток капитала усилился, достигнув $67,8 млрд (примерно 4,1% ВВП) в 2018 году», — говорится в отчете ВБ.

Многомиллиардный отток капитала в прошлом году привел к ослаблению реального эффективного курса рубля на 7,7%.

Кроме того, в докладе говорится, что российская экономика слабеет из-за того, что бюджет теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за «теневой занятости». Не платят или почти не платят налоги граждане в той части экономики, которая составляет порядка 15-21%.

Российские эксперты в основном согласны с оценкой рисков от Всемирного банка. Например, резкое падение нефтяных цен c нынешних $63-64 до $40 по Brent действительно было бы крайне неприятно для экономики России, отмечает Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий. «Однако в обозримой перспективе это маловероятно. Основные факторы для возможного падения цен — «торговые войны» и замедление роста мирового ВВП, что снижает спрос на нефть, а также увеличение добычи в США. Это уже спровоцировало снижение котировок «черного золота» в конце мая-начале июня с $70,6 к $59,5. Однако затем обвал прекратился, уже «вобрав» в себя этот негатив», — говорит Гойхман.

Нефть начала неделю в оборонительной позиции, сохраняя внимание на рисках для роста мировой экономики и для спроса, которые привели к проседанию цен на $10, уточняет Оле Хансен, глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке. Угрожающим оказался и еженедельный отчет о запасах в США, показавший еще один скачок запасов сырой нефти. Рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов в 22,5 млн баррелей за неделю вообще оказался самым большим за всю историю наблюдений, начиная с 1990 года.

«Однако рост на мировых рынках акций на фоне улучшения настроений и достижение технических и психологических уровней поддержки $50 за баррель по марке WTI и $60 по Brent оказались достаточно сильными, чтобы привлечь спрос», — говорит эксперт и предлагает не торопиться с выводами о дальнейшем снижении цен на нефть. Сначала необходимо дождаться отчета по нефтяному рынку от Международного энергетического агентства (11 июня), от ОПЕК (13 июня) и от Управления энергетической информации США (14 июня).

Для России достаточно комфортна цена в районе $60 за баррель, тогда как в реальности она может сохраниться на уровнях $61-69 на месяцы вперед, так что риск падения стоимости нефти довольно условен, резюмирует Гойхман.

Нацпроекты не спасут экономику

Хуже другое: российские регуляторы недооценивают последствия такого фактора, как закредитованность населения, отмечает Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

«Трудно не согласиться с теми факторами риска, на которые указывает ВБ, но по поводу роста закредитованности хочется сказать особо. Это сродни тихому сидению с сигаретой на пороховой бочке», — говорит Блинов.

Закредитованность граждан — весьма серьезная проблема, согласен Гойхман. В 2018 году объем новых выдач банковских кредитов физлицам поднялся сразу на 35%, а общая задолженность — на 22%.

«Ключевой фактор негатива в том, что кредитование растет так резко при многолетнем падении реальных доходов. То есть люди вынуждены для сохранения потребления, а не для его увеличения замещать кредитами свои заработки. Соответственно, и погашать кредиты нечем, поскольку доходы только снижаются», — говорит Гойхман, прогнозируя возможные банкротства не только граждан, но и банков, то приведет к очередной дестабилизации российской экономики.

А это в свою очередь может затормозить и без того недостаточно эффективную реализацию нацпроектов, в том числе инфрастуктурных. «Но, конечно, проблема в таком случае будет гораздо шире. Нацпроекты призваны обеспечить инвестиции для экономического роста, повышение уровня жизни. Но их выполнение связано прежде всего с увеличением госвложений без радикального изменения самих основополагающих условий работы бизнеса — гарантий прав собственности, инвестклимата, снижения госмонополизма и прочего. В таких условиях нацпроектов может быть недостаточно для необходимого экономического подъема», — заключает эксперт.