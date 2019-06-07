«Остался только страх»: почему бизнес не верит России

На экономическом форуме в Петербурге проблема роста инвестиций в Россию и доверия бизнеса к власти обсуждалась на целом ряде сессий. Предпринимателей убеждали активнее вкладывать в нашу страну на многих площадках и даже на пленарной сессии.

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Так, в первый день форума прошла встреча президента России Владимира Путина с иностранными инвесторами. На ней присутствовали более 40 человек, под управлением которых капитал на $15 трлн. Среди них были замечены представители Франции, Италии, ЮАР, Германии, Индии, Бразилии, Арабских Эмиратов. На встрече даже присутствовал Николя Саркози, правда, не в качестве экс-главы Франции, а как партнер-основатель Peninsula Capital.

Официальные итоги встречи вроде бы были позитивными.

Так, Владимир Путин предложил иностранным инвесторам поучаствовать в реализации нацпроектов. И они вроде бы согласились. По крайней мере на словах.

Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал журналистам, что «инвесторы подтвердили РФПИ свою заинтересованность в национальных проектах в России». О том же заявил на одной из панелей и глава Минфина Антон Силуанов. После встречи он заключил, что иностранный бизнес готов инвестировать в Россию, несмотря на санкции.

Впрочем, в первый же день на форуме — как в кулуарах, так и на панелях — обсуждалась одна из причин опасения инвесторов.

В частности, как констатировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на сессии, посвященной созданию стимулов для роста российской экономики, сейчас бизнес не доверяет российской судебной системе. Для того, чтобы описать ситуацию в красках, он даже вспомнил свое любимое произведение Александра Пушкина — «Дубровский», где богатый помещик Кирилл Троекуров подкупает суд и «совершает рейдерский захват» поместья Андрея Дубровского.

Подобное, по мнению Кудрина, можно и сейчас наблюдать в России. Так, арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал настоящим шоком для экономики, повлекшим удвоение оттока капитала из РФ.

«С начала этого года отток капитала удвоился и сейчас достиг уровня более $40 млрд», — констатировал Кудрин.

Тема ареста Майкла Калви затрагивалась даже на пленарной сессии форума. Модератор дискуссии, журналистка Софико Шеварнадзе спросила у президента Владимира Путина: на кого должны ориентироваться иностранные инвесторы — на слова президента Путина или на действия правоохранительных органов?

«Они должны ориентироваться на действующее российское законодательство», — ответил Путин. Когда мы говорим, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в ткань бизнес-процессов, это одно, но, когда они расследуют хищение – это другое, подчеркнул президент.

Тогда Шеварнадзе уточнила свой вопрос, добавив, что иностранные инвесторы просто напуганы делом Калве и считают так: ну уж если Калви, работающий в России 20 лет, прокололся, то мало ли что могу нарушить я.

«Господину Калви инкриминируют хищение на сумму более 2,5 млрд рублей, и многие его партнеры, в том числе сидящие в этом зале, говорят, что это не так. Но надо разобраться, и все должно быть сделано понятно и прозрачно. Должны быть приняты справедливые решения», — ответил на это Путин.

В кулуарах форума на тему инвестиций и излишнего давления на бизнесменов также говорил и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Так, в прошлом году в России к административной ответственности были привлечены 984 тыс. юридических лиц, то есть каждое четвертое юрлицо из числа зарегистрированных в стране,

рассказал он.

При этом, по словам Титова, в прошлом году сумма штрафов для юрлиц, назначенных после различных проверок, составила 179 млрд рублей.

«Сумма штрафов дошла до 179 млрд рублей (в 2018 году), а это уже существенная добавка в бюджет. Это почти что фискальная мера и серьезная нагрузка на бизнес», — констатировал омбудсмен.

На традиционном завтраке Сбербанка во второй день форума, 7 июня, также обсуждалось нежелание российского бизнеса инвестировать в Россию. Проблема бизнеса в России — это не налоги: «в Налоговом кодексе плюнуть некуда, там одни льготы», отмечал, в частности, глава думского комитета по налогам Андрей Макаров.

При этом от фразы «на свой страх и риск» в определении предпринимательской деятельности у бизнеса, по словам Макарова, не осталось уже никакого риска. Только страх.

«Страх, что, если они будут успешными, к ним придут и отберут этот бизнес», — посетовал депутат.

По словам главы РСПП Александра Шохина, у частных инвесторов нет стимулов, которые побуждали бы их вкладывать свои средства в нацпроекты. К тому же в России сложилась ситуация неопределенности в том, какой в дальнейшем будет институциональная и регуляторная среда.

«Элемент непредсказуемости этой среды — второй фактор, который беспокоит бизнес», — сообщил Шохин.

В частности, до сих пор не принят закон об инвестиционной деятельности в России. Именно в этом законе и предполагалось определить механизм привлечения частного финансирования в нацпроекты, а также создать систему стимулов для инвесторов. Шохин заявил, что дискуссия с правительством о законе началась почти год назад.

«Сейчас мы потеряли уже нить дискуссии и не знаем, когда это закон теперь будет и будет ли он принят вообще», — посетовал Шохин.

Как бы отвечая на это недовольство бизнеса, на пленарной сессии форума Владимир Путин пообещал, что в России запустят «цифрового омбудсмена». Он будет заниматься решением проблем бизнеса.

«Уже в нынешнем году будет запущена цифровая платформа, своеобразный «цифровой омбудсмен», с помощью которой предприниматели смогут сообщать обо всех незаконных действиях со стороны представителей правоохранительных органов. И такая открытость, на мой взгляд, может стать залогом доверия между обществом, бизнесом и государством», — отметил президент.

Между тем, на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», поверил ли после этого форума в Петербурге бизнес в Россию, председатель наблюдательного совета «Московской биржи», член совета директоров Олег Вьюгин ответил, что «вряд ли».

«Форум — это не то место, где можно убедить, на нем все больше смотрят и отмечают. И даже количество иностранных гостей ни о чем не говорит. Например, на форуме была очень многочисленная китайская делегация, однако, возможно, они приехали вместе с главой государства, то есть в представительских целях», — отметил Вьюгин.