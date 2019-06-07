«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес

«У бизнеса нигилизм, у всех все плохо», — так первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отреагировал на претензии к власти, которые высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского экономического форума.

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Шохин отметил, что в России сейчас сложилась экономическая ситуация, подобная той, которую страна переживала 30 лет тому назад, перед распадом СССР. И что для выполнения задач, сформулированных в национальных проектах, и для роста экономики России нужна новая перестройка.

По словам Шохина, частные инвесторы остерегаются вкладывать свои средства в нацпроекты, так как не верят в справедливость судебной системы и опасаются за сохранность своего бизнеса.

«Большую часть предпринимателей мы развратили», — заявил в ответ Силуанов и добавил, что часто бизнесмены говорят: «не буду делать, пока не дадите льготы». А надо, по его словам, «помогать бизнесменам, которые работают». И этой категории бизнеса «мы готовы дать стабильные условия», заверил министр финансов.

Председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в свою очередь, заявил, что на счетах российских компаний сейчас лежат 28 трлн руб., а по сумме это равно трем федеральным бюджетам. Но компании эти деньги не инвестируют.

«Потому что предпринимательская деятельность ведется на свой страх и риск, а у наших предпринимателей остался только страх. И это определяет отношение бизнеса — в чем участвовать, а в чем не участвовать»,

— считает Макаров.

Антон Силуанов напомнил, что инвестиции в экономику России все-таки растут, и к концу 2019 года темп их роста ускорится. Первый вице-премьер также подчеркнул, что правительство уже разработало законопроект о защите инвестиций, который является по сути инвестиционным кодексом. В отсутствии этого закона ранее обвинил правительство Александр Шохин. По словам главы РСПП, бизнес уже почти год назад начал обсуждать законопроект с Минфином и Минэкономразвития, а «воз и ныне там», закон до сих пор не принят.

Правда, Силуанов признал, что с принятием закона об инвестициях в России в правительстве действительно «немного затянули».

«Бизнес у нас еще по-старинке работает: заработал — за границу, заработал — в офшор, там вроде как поспокойнее. Хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке», — обратил внимание министр финансов.

Ранее Силуанов был вынужден признать, что российская экономика в первом квартале 2019 года подросла всего на 0,5%. По мнению министра, чтобы ускорить темпы роста, необходимо подстегнуть структурные изменения. В частности, реализовывать национальные проекты, направленные на развитие инфраструктуры, развитие экспорта, малого и среднего бизнеса.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе дискуссии сообщил присутствующим, что «страшно они далеки от народа». Главной проблемой, по его словам, является защита собственности, жизни и здоровья предпринимателей. «И с этим все не очень хорошо», — добавил Титов. Но все же нельзя все сваливать на правоохранительные органы, полагает он.

«Нельзя говорить о росте ВВП, когда у вас рост налогов, плюс два процента НДС. У нас тарифы растут на базовую продукцию естественных монополий»,

— отметил он.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на том же завтраке Сбербанка сравнил ситуацию в экономике с «тигром, который замер в прыжке». «Когда-то он приземлится, и мы увидим, что получилось в итоге», — добавил Кудрин. Нацпроекты соответствуют национальным приоритетам, но для перелома и прорыва в экономике их явно недостаточно. Судьба национальных проектов и национальных целей лежит вне самих нацпроектов, считает Кудрин. Необходимо также реформировать судебную систему, добавил он.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, «нам действительно нужно перестать упражняться в поисках виноватых, а искать, кто и что может сделать на своем месте: главное — понятная и предсказуемая среда».

«Наша страна жива, пока в ней идут такие открытые, эмоциональные дискуссии, когда никто не скрывает свою точку зрения», — попытался примирить стороны президент Сбербанка Герман Греф. «Это особенно важно в новой экономике, когда нужно принимать быстрые решения. И такие споры ограняют эти решения, предохраняют нас от ошибок», — резюмировал Греф.