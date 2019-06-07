Реформы или стабильность: что хуже для России? LIVE

«Кроме того, выполнение количественных показателей, сформулированных в национальных проектах, чревато падением качества предоставляемых услуг, что усилит социальную напряженность. Как добиться достижения поставленных целей без таких побочных эффектов и без потери стабильности? Обязательно ли реформы должны иметь болезненные последствия, или же их можно проводить таким образом, чтобы выигрывало все общество?» - отмечается в превью Сбербанка к мероприятию.
Перед правительством поставлена задача к 2024 году реализовать национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития. Реализация их подразумевает не просто увеличение бюджетных расходов, но и реформу регулирования, внедрение новых организационных технологий, изменение структуры ряда отраслей. Такие преобразования всегда несут в себе определенные риски, гласит анонс к мероприятию.
Сегодняшний деловой завтрак называется так — «Россия 2024: Как совместить стабильность и реформы».
Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня второй день экономического форума в Санкт-Петербурге, и мы ведем онлайн-трансляцию с традиционного делового завтрака Сбербанка.