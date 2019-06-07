Реформы или стабильность: что хуже для России? LIVE

Сбербанк проводит деловой завтрак на ПМЭФ — онлайн

К 2024 году, чтобы выполнить майские указы президента, в России должны произойти кардинальные реформы. Но выполнение нацпроектов может создать угрозу для стабильности, считают в Сбербанке. На традиционном деловом завтраке во второй день ПМЭФ глава банка Герман Греф с гостями обсудит, как избежать болезненных последствий для России. Между тем эксперты считают, что такой дилеммы у России нет. Нет ни стабильности, ни необходимых реформ, и страна вползает в рецеcсию. Пока что у страны «нет возможностей для серьезного прорыва», констатировал накануне председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
08:18

«Кроме того, выполнение количественных показателей, сформулированных в национальных проектах, чревато падением качества предоставляемых услуг, что усилит социальную напряженность. Как добиться достижения поставленных целей без таких побочных эффектов и без потери стабильности? Обязательно ли реформы должны иметь болезненные последствия, или же их можно проводить таким образом, чтобы выигрывало все общество?» - отмечается в превью Сбербанка к мероприятию.

08:10

Перед правительством поставлена задача к 2024 году реализовать национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития. Реализация их подразумевает не просто увеличение бюджетных расходов, но и реформу регулирования, внедрение новых организационных технологий, изменение структуры ряда отраслей. Такие преобразования всегда несут в себе определенные риски, гласит анонс к мероприятию.

08:05

Сегодняшний деловой завтрак называется так — «Россия 2024: Как совместить стабильность и реформы».

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня второй день экономического форума в Санкт-Петербурге, и мы ведем онлайн-трансляцию с традиционного делового завтрака Сбербанка.