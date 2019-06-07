«Пытаются торпедировать»: Путин вступился за «Северный поток — 2»

Президент РФ Владимир Путин вновь заступился за «Северный поток — 2». Выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума, российский лидер заявил, что противниками реализации проекта являются те, кто привык к вседозволенности и тому, что по счетам платят другие.

«Это не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать», — сказал Путин.

Происходящее президент сравнил с экономическим рейдерством.

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То же самое, по словам Путина, происходит и с китайской компанией Huawei. Компанию «пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка», отметил он.

«Это уже называют в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — подчеркнул Путин.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря общей мощностью 55 млрд куб. м. Оператором строительства выступает компания Nord Stream 2, единственным акционером которой является «Газпром». В проекте при этом участвуют пять европейских компаний — австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Они на паритетных с «Газпромом» условиях осуществляют финансирование. То есть каждая из пяти европейских компаний вложила в проект 950 миллионов евро.

Против строительства проекта выступают США, Украина и ряд стран Восточной Европы и Прибалтики.

Планировалось, что проект будет запущен в конце 2019 года, однако в мае Nord Stream 2 признавал, что сроки запуска газопровода могут быть перенесены из-за позиции Дании, которая потребовала изменения маршрута части трубы, которая затронет ее территориальные воды.

Проблема у «Северного потока — 2» может быть и со стороны США. Ранее американские сенаторы анонсировали возможные санкции в отношении трубоукладчиков, которые работают над реализацией проекта.

1 июня на сайте конгресса был опубликован законопроект, в котором предусматривались пять видов санкционных ограничений против тех, кто страхует суда, укладывающие «Северный поток — 2».

Законопроект предусматривает, что ограничения в первую очередь будут вводиться против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки газовых труб в Балтийском море. А это швейцарская Allseas, итальянская Saipem и российская МРТС («Межрегионтрубопроводстрой»).

Помимо этого санкции предлагается ввести в отношении юридических или физических лиц, которые сознательно оказывают страховые или гарантийные услуги этим судам.

Законопроект обяжет собрать данные обо всех участниках строительства газопровода, и в случае подтверждения их роли в проекте, США могут отказать им в выдаче или продлении кредита на общую сумму более $10 млн в течение года. Может также последовать отказ в выдаче лицензии или разрешения на экспорт любых товаров или технологий регуляторами США. Среди мер запрет на работу с госдолгом США или федеральными средствами «в качестве основного дилера». Кроме того, предлагается запретить задействованным в проекте компаниям проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделок с собственностью.

Директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в таких компаниях могут отказать в выдаче американской визы и запретить въезд в США.

На одном из мероприятий ПМЭФ председатель совета директоров Nord Stream 2 Герхард Шредер заявил, что санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по «Северному потоку — 2».

«Мы прежде всего должны думать о том, что такой бизнес — плохой. Американские партнеры совершенно четко показывают, что они больше чем когда-либо хотят экспортировать СПГ на рынок Европы», — сказал Шредер.

При этом он заявил, что трубопровод построят, несмотря на непростые условия реализации проекта, и раскритиковал изменения, которые внесли в Газовую директиву Евросоюза.

«Если газовый рынок Европы функционирует хорошо, то он функционирует хорошо и так. И не было никакой необходимости, чтобы принималась отдельная директива в отношении газа, не было необходимости и вносить какие-то изменения», — посетовал Шредер. «Но тем не менее, в текущей правовой среде мы уверены, что сможем успешно провести наш проект», — подытожил он.