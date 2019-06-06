Отцы ничего не получат: когда разморозят материнский капитал

Российские власти приняли решение проиндексировать размер материнского капитала. Как рассказал на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге министр труда и социальной защиты Максим Топилин, с 1 января 2020 года маткапитал составит 470 тысяч рублей.

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В настоящее время размер выплаты на второго ребенка составляет 453 тысяч рублей.

Индексация будет ориентироваться на размер инфляции.

«С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4%», — отметил Топилин. Исходя из этого, сумма маткапитала вырастет на 17 тысяч рублей.

По словам чиновника, это уже согласованное решение. Все средства для этого есть, они предусматриваются при подготовке бюджета на следующий год.

До этого на полях ПМЭФ-2019 года Топилин успел ответить на вопрос об «отцовском капитале». Российский министр заявил, что не понял логики авторов предложения о введении для россиян «отцовского капитала».

«Я просто не знаю, что имели в виду авторы, сложно понять ход мыслей», — заявил Топилин.

Идея внедрить в стране «отцовский капитал» появилась в СМИ около недели назад. Общественная палата по поддержке семьи, материнства и детства подготовила доклад, в котором предлагается ввести субсидии для отцов после рождения третьего ребенка.

Позиция авторов такова, что размер «отцовского капитала» будет сопоставим с «материнским», то есть составит около 450 тысяч рублей. При этом такие меры должны будут стимулировать родителей к рождению детей. Кроме того, новые субсидии не отменят существующего материнского капитала. Выплачивать «отцовский капитал» предлагается при условии, что дети воспитываются в одной семье, брак в которой официально зарегистрирован.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет основой для уже действующего во многих регионах и доказавшего эффективность регионального материнского капитала», — говорится в документе.

Между тем для получения маткапитала сейчас используются обычные бумажные сертификаты. В мае Минтруд уже предлагал заменить их электронной базой. В ведомстве уточняли, что эта мера вызвана необходимостью оптимизации оказания госуслуг.

На этом дискуссия о материнском капитале и возможностях изменения действующих на данный момент правил не ограничилась. За месяц до этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти рассматривают возможность выплаты материнского капитала, начиная с первого ребенка.

«Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются», — сказала Голикова, выступая в апреле на телеканале «Россия — 1».

Ранее индексация маткапитала происходила ежегодно с учетом инфляции. В 2016 и 2017 годах индексация не проводилась, поскольку была «заморожена» из-за дефицита бюджетных средств. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сумма в размере 453 026 рублей была «заморожена» до начала второго десятилетия.

Возобновить индексацию маткапитала в 2017 году впервые пообещал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он указывал, что индексация должна будет начаться с 1 января 2020 года. В прошлом году об этом также говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Начиная с 2020 и дальше в 2021 году будет индексироваться темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью национального проекта «Демография»», — отмечала Голикова .

Между тем в прошлом году Пенсионный фонд России отчитывался, что после «разморозки» маткапитал должен будет составить 470 241 тысяч рублей. По подсчетам ПФР, расходы бюджета на индексацию в 2020 году составят 440 млрд рублей, в 2021 году — на 11 млрд рублей больше (451 млрд рублей).

В 2018 году ПФР выдал около 698 тыс. сертификатов на материнский капитал общей суммой более 300 млрд рублей.

Программа материнского капитала действует в стране с 2007 года. Субсидия выплачивается семьям, в которых родился или усыновлен второй ребенок. На момент старта программы сумма материнского капитала была почти вдвое меньше — 250 тысяч рублей. Цифра ежегодно индексировалась, и уже в 2015 году выросла до 453 тысяч рублей, после чего и была «заморожена».