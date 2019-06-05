Газовый тупик: Россия назвала условия транзита через Украину

Действующий контракт на транзит в Европу российского газа через территорию Украины заканчивается чуть более чем через полгода, а за прошедшие месяцы не сделано ничего для сближения позиций сторон по его продлению.

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Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что договоренности с Киевом по газу должны быть основаны на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.

«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы»,

— сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

По словам российского премьера, «это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон — то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик». При этом для заключения новых договоренностей необходимо решить ряд вопросов, в частности, «каким образом будет управляться газотранспортная система Украины», добавил Медведев.

«Мы надеемся, что во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями», — добавил премьер.

У Киева же свое понимание «прагматичных соображений». Так, представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил 5 июня о том, что Украина требует выполнения решений Стокгольмского арбитража, которые в прошлом году еще больше перессорили соседей по газовой трубе.

«Было решение арбитража, согласно которому Россия должна продать «Нафтогазу» 5 млрд кубометров газа. Мы за то, чтобы решение арбитража исполнялось. Нам не надо дополнительных переговоров. Есть решение арбитража, в котором указан объем газа»,

— подчеркнул он.

Вопрос закачки газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) для прохождения предстоящей зимы сейчас для Киева является приоритетом, заверил представитель президента. Это нужно сделать на случай «каких-то сюрпризов со стороны России», добавил Герус.

Таким образом, можно считать, что новые украинские власти решили продолжать линию прежней администрации во главе с Петром Порошенко в части газового спора с Москвой.

Напомним, арбитражная история между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» уходит корнями в газовые контракты 2009 года: после печально известной второй газовой войны между Киевом и Москвой были подписаны соглашения на поставку газа в Украину и его транзит в Европу через территорию Незалежной.

Оба контракта были рассчитаны до 31 декабря 2019 года и в обоих были прописаны обязательные для закупки и прокачки объемы. Однако обе стороны на фоне спада мирового потребления и проблем в украинской экономике свои обязательства срывали. Государства требовали друг с друга компенсаций и в итоге подали встречные иски в Стокгольмский арбитраж в 2014 году.

На фоне споров Киев с 2015 года вообще отказался брать газ у «Газпрома», предпочитая перекупать топливо у европейских контрагентов. «Газпром» же продолжал пользоваться украинским транзитом, правда, снизив годовой объем прокачки.

В декабре 2017 года суд подтвердил долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за поставки газа в 2013-2014 годах в размере $2 млрд и снизил обязательный годовой объем закупок «Нафтогазом» у «Газпрома» с 52 млрд до 5 млрд кубометров до истечения срока контракта. По транзитному спору суд предпочел не учесть аргументов «Газпрома» об объективном снижении потребления газа в ЕС и присудил в феврале 2018 года, что российская компания должна выплатить «Нафтогазу» около $4,7 млрд.

В совокупности по результатам двух исков «Газпром» оказался должен заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, с чем в Москве категорически несогласны. Более того, «Газпром» отказался поставлять «Нафтогазу» присужденные 5 млрд куб. м газа в год и подал апелляцию на арбитражное решение.

В марте 2018 года «Газпром» вернул «Нафтогазу» внесенную предоплату за возобновление поставок газа и направил ей уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер тогда говорил, что процесс может занять 1,5-2 года.

В Киеве же с размахом отпраздновали победу и начали искать способ взыскать присужденные миллиарды за счет зарубежного имущества «Газпрома». Тот, в свою очередь, оспаривал соответствующие претензии, напоминая об апелляционной жалобе. Юристы предупреждали, что пересмотр решения Стокгольмского арбитража может занять довольно много времени и к моменту завершения действующих контрактов могут просто не успеть.

Президент РФ Владимир Путин еще в прошлом году назвал условием сохранения украинского транзита отказ от исковых требований и завершение всей судебной истории. Однако власти в Киеве при президенте Петре Порошенко были категорически против такого подхода. И новая администрация во главе с Владимиром Зеленским, видимо, придерживается той же позиции.

Ранее украинская сторона инициировала новый иск в отношении РФ с требованием компенсации потерянной прибыли на случай, если газотранспортная система страны останется невостребованной. Так называемый план В в Киеве тогда оценили в порядка $12 млрд. В России новое требование назвали «бредом».

Тем не менее в том, что так или иначе сторонам придется договариваться, не сомневается уже никто: сроки запуска альтернативного «Северного потока — 2» могут сдвинуться, европейская ветка «Турецкого потока» также пока не готова, но даже с учетом этих мощностей полностью уйти от украинского транзита «Газпрому» не удастся.

При этом дата нового раунда переговоров между сторонами по этому вопросу пока даже не определена. В конце мая вице-президент ЕК Марош Шефчович призвал Киев как можно скорее возобновить переговоры по транзиту газа. 13 июня сам еврокомиссар намерен приехать в Москву и встретиться с главой Минэнерго Александром Новаком.