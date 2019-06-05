«Миллиарды и идиоты»: Белоусов знает, кто кинул гранату в СМИ

Граната в курятнике

Помощник президента РФ Андрей Белоусов знает, кто слил прессе летом 2018 года так называемый список Белоусова — перечень компаний-экспортеров, часть сверхприбыли которых планировалось направить на реализацию майских указов Владимира Путина.

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В беседе с Forbes чиновник признал, что утечка данных произошла из здания кабинета министров. Предложения были доведены до сведения представителей некоторых компаний, указанных в перечне, двое из которых в панике «слили» информацию в СМИ.

«Эта бумага в публичную плоскость попала через бизнес. Это я знаю совершенно точно. И я знаю, кто это был,

но не буду называть, чтобы не обваливать акции их компаний», — добавил он.

Произошедшее после публикаций Белоусов охарактеризовал как «эффект гранаты, брошенной в курятник». Тогда действительно началась паника: многие СМИ, а также телеграмм-каналы ринулись обсуждать возможность изъятия у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей «сверхдоходов». Паника из публичной плоскости перекинулась на рынки и обрушила часть акции ряда компаний, указанных в списке.

Предприниматели тогда, уверен Белоусов, неправильно поняли его предложение, но «даже не додумались» придти и обсудить его с ним. «Я у одного из них спрашивал потом: «Вот зачем ты это сделал, чего добился-то?» А он отвечает: «Ну мы там все были в шоке, когда узнали», — отметил помощник президента.

В результате бизнесмены «сами себе в ногу выстрелили», вызвав не только падение стоимости собственных компаний, но еще и недовольство общественности, посетовал чиновник. Как отмечают аналитики, тогда девять публичных компаний из списка потеряли около 400 млрд рублей капитализации.

«Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — посетовал Белоусов.

«Нафиг рентабельность»

Об идее изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» из прибыли за 2017 год на майские указы стало известно в августе 2018-го. Как сообщали издания, в распоряжении которых оказалось само письмо, на нем стояла резолюция президента «согласен», однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда эту информацию не подтвердил.

В пользу своего предложения Белоусов привел тот факт, что в 2017 году благодаря рыночной конъюнктуре металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать более 1,5 трлн руб. прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA). При этом налоговая нагрузка в указанных отраслях была ниже, чем в нефтегазовой сфере в четыре раза.

При этом у нефтяных и газовых экспортеров ранее в бюджет также изымались ряд допдоходов, которые они получили в результате девальвации рубля. Предполагалось, что и другие промышленники могли бы поддержать государство.

«В мировой практике изъятие сверхдоходов, образовавшихся благодаря рыночной конъюнктуре и не зависящих от действий руководства компаний, распространяется не только на нефтегазовую отрасль, но и на другие ресурсные отрасли», — отмечал тогда Белоусов. При этом был предложен индивидуальный подход к каждому контрагенту: изымать «сверхдоходы» предлагалось «с учетом санкционных ограничений, а также необходимости сохранения инвестиционных возможностей».

В число «доноров» тогда были включены Evraz, ММК, НЛМК, АЛРОСА, «Субур», «Норникель», «Мечел», СУЭК, «Северсталь» и другие.

Председатель совета директоров и основной владелец группы НМЛК Владимир Лисин тогда выразил мнение, что предложение Белоусова «выглядит поощрением неэффективности»: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить.

А позже и вовсе прокомментировал РБК происходящее анекдотом про зайца.

«Новость в лесу: открыл заяц обменник: меняет рубль на рубль 20 копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла — все нормально. Деньги настоящие, рубль и 20 копеек», — сказал Лисин. Потом к зайцу потянулись другие звери, думали, когда же тот разорится, а он все меняет и меняет. Новость дошла до медведя и тот тоже пришел к зайцу. «Косой, меняешь? — Меняю! — Рубль на рубль двадцать? — Да! — Косой, а в чем бизнес-то? — Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать. — Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал? — Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато, какие обороты!» — закончил шутку Лисин.

Тогда в ответ Андрей Белоусов сказал «Ведомостям» следующее: «Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: «Делиться надо»».

Делиться придется

Новый майский указ с обозначением 12 приоритетных нацпроектов президент РФ Владимир Путин представил после вступления в должность весной 2018 года. Отдельно были выделены демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, экспорт.​

Премьер Дмитрий Медведев тогда заявил, что для исполнения этого указа потребуется дополнительно 8 трлн руб. за шесть лет. Путин отмечал, что источники средств будут «от роста объема экономики». Кроме того, предложил «внимательно посмотреть» на макроэкономическую политику и налоговую систему. Всего за шесть на реализацию нацпроектов планируется потратить 25,7 трлн рублей.

В апреле премьер в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» заявил, что проблемы с нехваткой денег нет.

«Это и федеральные средства, и деньги регионов, и внебюджетные источники. В целом ресурсов хватает. По крайней мере, так это видится из 2019 года»,— сказал Дмитрий Медведев.

Тем не менее с прошлого года обсуждается методика расчета фискальной нагрузки на предприятия. По итогам февральского совещания у вице-премьера Дмитрия Козака было решено исключить тарифную составляющую из расходов, учитываемых при оценке фискальной нагрузки на предприятия, выделив ее отдельно; включить налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в состав налоговых платежей, а также включить в расчет фискальной нагрузки неналоговые платежи, зачисляемые в бюджеты субъектов.

Заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов тогда сказал «Газете.Ru», что в целом целесообразность этой методики вызывает вопросы. Выравнивание налоговой нагрузки может мешать перетоку капитала в наиболее высокодоходные отрасли. Таким образом, будут нарушаться рыночные законы экономики, полагает Миронов.

«В настоящий момент ведется работа по поиску средств на финансирование майских указов»,

— отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. «В том числе рассматриваются варианты с привлечением китайских инвесторов, форматы государственно-частных партнерств и другие», — добавляет она.

С 2019 года на 2% был увеличен НДС. Часть дополнительных доходов также планируется получить за счет завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Вернутся ли чиновники к обсуждению идеи изъятия сверхдоходов у металлургических и нефтехимических производств — не понятно. Однако вряд ли бизнес сможет остаться в стороне от реализации амбициозных проектов.